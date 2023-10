Un écran pivoté dans l'iPad mini 7 pour réduire le "jelly scrolling"

L'écran de l'iPad mini de septième génération refait à nouveau parler de lui, pour la seconde fois de la semaine. La tablette, qui n'aurait pas un écran 120 Hz, profitera tout de même d'une modification de l'écran afin de réduire l'effet de "jelly scrolling" dont se plaignent certains utilisateurs du modèle actuel. Une information à prendre avec les habituelles pincettes.



Le compte "Instant Digital" affirme qu'en plus de la réduction du "jelly scrolling", le nouvel iPad mini sera également doté de la puce A16 Bionic et d'améliorations de la caméra frontale.

Un écran modifié pour l'iPad mini 7

Le "défilement en gelée" fait référence à un effet visuel de l'affichage, qui peut donner l'impression que le texte ou les images d'un côté de l'écran sont inclinés vers le bas en raison d'un décalage entre les taux de rafraîchissement. Ce phénomène provoque une perturbation visuelle difficile à ignorer une fois qu'elle a été remarquée.



Apple affirme que ce comportement est tout à fait normal sur iPad LCD. Les écrans LCD étant rafraîchis ligne par ligne, il existe un minuscule délai entre le rafraîchissement des lignes du haut et celui des lignes du bas. Bien qu'il s'agisse d'un comportement normal pour les écrans LCD, il peut sembler plus évident lorsqu'il est observé sur le petit écran de l'iPad mini. On ne l'avait pas remarqué sur un iPad Air par exemple, alors que nous étions les premiers à l'avoir constaté sur Apple Watch Ultra.



Cependant, les utilisateurs ne se plaignent du défilement saccadé que lorsque l'iPad mini 6 est en orientation portrait. Le problème n'est pas reproductible en orientation paysage lors du défilement, ce qui indique qu'il s'agit d'un rafraîchissement vertical. Pour y palier, Apple prévoit donc de faire pivoter l'assemblage de l'écran pour réduire l'effet de défilement en gelée en orientation portrait. Reste à savoir si cet effet sera plus marqué lorsque l'iPad mini est en orientation paysage.

Un iPad mini 7 très proche ?

L'iPad mini de septième génération fait partie des candidats possibles à un lancement ce mois-ci, aux côté d'un iPad Air 6 et d'un Apple Pencil avec un connecteur USB-C.



Le compte "Instant Digital" a partagé des rumeurs précises sur le rafraîchissement printanier de l'iPhone 14 jaune, le verre arrière dépoli de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, la capture vidéo spatiale sur l'iPhone 15 Pro, et bien plus encore. Reste à savoir si les informations sur l'iPad mini 7 sont authentiques... Réponse dans quelques semaines !