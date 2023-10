iOS 17.1 fait référence à un Apple Pencil avec USB-C

Des références à l'Apple Pencil ajoutés à la deuxième version bêta d'iOS 17.1 évoque une recharge USB-C pour le stylet, une fonction qui n'existe pour aucun des deux modèles actuels d'Apple Pencil vendus par la société américaine.

Un Apple Pencil 3 avec USB-C ?

Les deux phrases repérées par Steve Moser sur X sont :

Connectez-vous à l'USB-C pour vous recharger bientôt.



Batterie de l'Apple Pencil très faible

Reste qu'on ne sait pas si Apple fait référence à un Apple Pencil en tant que tel ou à un accessoire qui pourrait permettre de faire le lien entre le stylet et un iPad 10 par exemple (pas compatible avec la charge Qi). Avec un adaptateur, l'Apple Pencil se brancherait sur l'extrémité Lightning de l'adaptateur et le connecteur USB-C se branche sur l'iPad, facilitant ainsi la recharge. Seul problème, l'adaptateur est sorti l'an dernier, en même temps que l'iPad 10.

Soit Apple travaille sur un iPad 11 (et son lot d'accessoires), soit elle s'apprête à lancer une nouvelle version de l'Apple Pencil avec un connecteur USB-C.



Apple pourrait en théorie rafraîchir l'Apple Pencil original pour remplacer le connecteur Lightning par un connecteur USB-C sans trop de difficultés, ce qui lui permettrait de continuer à proposer l'Apple Pencil magnétique plus haut de gamme et plus fin qui fonctionne avec l'iPad Pro et d'autres iPad, et l'Apple Pencil moins coûteux qui se recharge via un connecteur et fonctionne avec les iPad d'entrée de gamme.



Reste qu'un Apple Pencil 3, dépourvu de tout connecteur et capable de fonctionner avec tous les iPad, simplifierait la gamme d'Apple Pencil et réduirait les risques de confusion.



Rappelons que l'entreprise fait actuellement évoluer tous ses produits vers l'USB-C en raison des nouvelles réglementations de l'Union européenne qui exigent que les appareils électroniques utilisent un port unique. Après le Mac, l'iPad et plus récemment l'iPhone 15 et les AirPods Pro 2, Apple pourrait opter pour une version USB-C sur l'Apple Pencil, mais un futur modèle pourrait également contourner l'exigence européenne grâce à la charge sans fil.