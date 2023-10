Un Apple Pencil 3 en préparation

L'Apple Pencil 2 à passé les cinq ans de vie et mérite de laisser sa place à un Apple Pencil 3. Ça tombe bien, un leaker affirme qu'il est en préparation avec de nouvelles capacités en main.

Selon les sources du leaker Majin Bu, décidément très bavard en ce moment, un Apple Pencil de troisième génération serait dans les tuyaux. Apparemment, il serait le premier modèle à pouvoir rapidement passer d'une pointe magnétique à une autre. Un nouveau système qui permettrait d'interchanger les embouts en toute simplicité.

De quoi envisager plusieurs mines de différentes tailles pour de multiples usages. Apple devrait donc profiter de sa présentation pour dévoiler de nouveaux embouts avec plusieurs tailles. La partie dessin/peinture serait bien évidemment la plus visée.



L'Apple Pencil 2 est sorti depuis maintenant plus de cinq ans (2018) et il serait temps de mettre à jour la gamme. On peut envisager un lancement en même temps que l'iPad Pro M3 en 2024 bien que ce nouveau modèle ne soit pas spécialement attendu par les clients.

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips



(for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh