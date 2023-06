L'Apple Watch Ultra 2 à l'automne et un iMac M3 de 30" en préparation

Après une petite période de calme, le journaliste Mark Gurman revient sous les projecteurs avec une révélation majeure à propos de l'Apple Watch Ultra de 2e génération et un tout nouveau iMac avec un écran géant ! Selon les informations obtenues, Apple est en train de préparer une Apple Watch Ultra 2 pour une commercialisation au cours de l'automne.

L'Apple Watch Ultra 2 et un

iMac de 30 pouces ?

Dans son traditionnel article Power On, Mark Gurman mentionne quelques indiscrétions à propos de plusieurs produits Apple à venir prochainement dans le catalogue de l'entreprise. Le journaliste explique avoir eu comme renseignement qu'Apple lancera deux nouveaux modèles d'Apple Watch à l'automne 2023 :

L'Apple Watch Ultra 2

L'Apple Watch Series 9

Ces montres connectées embarqueront de nouvelles fonctionnalités, des caractéristiques améliorées ainsi que probablement une résistance renforcée, surtout pour l'Apple Watch Ultra 2 qui s'adresse principalement aux amateurs de sports extrêmes. Malheureusement, Mark Gurman n'apporte pas plus de détails à propos de ces deux futures Apple Watch qui seront commercialisées au cours du 3e ou 4e trimestre de cette année. Elles seront soit annoncées en même temps que la gamme iPhone 15, le plus probable, ou quelques semaines après, lors d'un autre keynote.

iMac M3

Du côté des iMac, plusieurs évolutions vont avoir lieu dans peu de temps, Gurman ne sait pas encore si c'est prévu pour 2023, mais Apple souhaite dans un avenir proche vendre de nouveaux Mac avec un écran de 24 pouces ainsi qu'un iMac avec un écran de 30 pouces ! Une première, car jusqu'ici l'ordinateur de bureau d'Apple était limité à 27 pouces, ce changement de stratégie pourrait venir des clients qui sont de plus en plus nombreux à vouloir des écrans plus grands.



Mark Gurman estime que le lancement des iMac 24 pouces aura lieu avant celui de 30 pouces, Apple ne serait encore que dans la phase du début de développement pour l'iMac au plus grand écran. On peut probablement espérer une disponibilité au cours de l'année prochaine, au plus tard en 2025 si le développement prend du retard. N'oublions pas qu'un changement d'écran de 27 à 30 pouces change en profondeur l'organisation interne des composants et offre de la place supplémentaire, ce qui permettra peut-être à Apple de muscler les caractéristiques de son iMac 30 pouces.



Dernier point intéressant des révélations by Gurman, ça concerne les iPad. Le journaliste assure que 2024 sera l'année d'un gros rafraîchissement pour les tablettes d'Apple, les consommateurs pourront apercevoir de nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED et une toute nouvelle génération d'iPad Air.



Actuellement, l'iPad Air 5 propose un écran LED de 10,9", la puce M1 et du 12 mégapixels avec un champ de vision de 122°. En ce qui concerne l'iPad Pro, il est équipé d'un écran Liquid Retina XDR mini-LED allant jusqu'à 12,9", de la puce M2 et d'un appareil photo de 12 Mégapixels.



