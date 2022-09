Apple ouvre les précommandes des Apple Watch 8, SE 2 et Ultra

Les toutes nouvelles Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 et Apple Watch Ultra sont désormais disponibles en précommande sur la boutique en ligne d'Apple. Le lancement officiel est prévu le 16 septembre pour les "Series 8" et "SE 2", et le 23 septembre pour la "Ultra".

Apple Watch 8

Les nouvelles montres Apple ont été annoncées aujourd'hui lors de l'événement "Far Out". La Series 8 est dotée d'un écran toujours allumé, d'un nouveau capteur de température corporelle, d'améliorations de l'autonomie de la batterie, et plus encore comme la détection d'accident. Son prix démarre à 499 euros en 41 mm et 539 euros en 45 mm.

Apple Watch SE 2

L'Apple Watch SE 2 est dotée de la puce S8, de la détection d'accident, d'un écran plus lumineux et de nouvelles options de couleur. Les deux modèles d'Apple Watch sont lancés avec un large éventail de nouveaux bracelets, y compris de nouvelles couleurs pour la boucle sport. Elle démarre à 299 euros, soit 30 € de moins que la première SE.

Apple Watch Ultra

Enfin, Apple a annoncé la nouvelle Apple Watch Ultra, dont le boîtier en titane de 49 mm est doté de l'écran plat, le plus lumineux de la gamme, ainsi que d'une couronne numérique plus grande. Elle offre 36 heures d'autonomie, un nouveau mode sombre, un cadran de montre Wayfinder, une jauge de profondeur intégrée, un nouveau GPS à double fréquence et bien plus encore comme un nouveau bouton personnalisable.



Son prix démarre à 999 euros, alors qu'il est à 700 dollars aux USA. Apple a également lancé de nouveaux bracelets destinés aux randonneurs, aux plongeurs et aux coureurs, appelés Alpine Loop Band, Ocean Band et Trail Loop.

Pour précommander l'une des nouvelles Apple Watch 2022, rendez-vous sur le site Apple.