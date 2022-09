Apple dévoile les Apple Watch Series 8, voici les nouveautés !

Depuis plusieurs mois, nous avions savions que l'Apple Watch 8 serait au programme de l'Apple Event de la rentrée 2022. Une fois encore, les rumeurs ont vu juste, car Apple a bien annoncé ce soir la huitième génération de sa montre connectée. Découvrez les nouveautés, les améliorations de performances et les fonctionnalités exclusives, notamment du côté de la santé ! Sans oublier le prix et la date de sortie.

Voici les Apple Watch Series 8

C'est avec un large sourire et une grande confiance que Tim Cook et son équipe ont présenté ce soir le futur de l'Apple Watch. Sur un marché dynamique où les montres connectées essaient de faire toujours plus en performance, en autonomie, en fonctionnalités et en santé, il est indispensable pour Apple de renouveler régulièrement l'Apple Watch afin de maintenir le cap et conserver sa place de leader.

Avec l'Apple Watch Series 8, Apple ajoute des arguments convaincants qui attireront forcément votre attention, on vous a fait un résumé de tout ce qui va changer sur l'Apple Watch avec le lancement des Series 8 et de watchOS 9.

Les nouveautés de la nouvelle Apple Watch

Apple ajoute un capteur de température capable de prendre votre température corporelle, d'après les informations qui ont été communiquées, il ne s'agit pas d'une prise en temps réel sur demande comme on pourrait en avoir l'expérience avec l'ECG ou l'oxygène dans le sang. L'Appl Watch Series 8 sera capable de prendre votre température toutes les 5 secondes, vous aurez après des rapports détaillés sous forme de graphique directement sur votre iPhone (iOS 16 requis).



Apple affirme que le capteur est capable d'avoir une précision à 0,1 degré près. L'entreprise confirme quand même que cette fonctionnalité n'est qu'à but indicatif, elle ne pourra pas remplacer un vrai thermomètre.

Apple ajoute la détection des accidents de voiture en plus de la détection des chutes. Si votre Apple Watch détecte que vous avez eu un accident dans votre véhicule, la montre connectée vous demandera immédiatement si vous êtes conscient. Si vous ne répondez pas, un appel vers les services d'urgence sera immédiatement émis, le secouriste aura la voix de Siri lui transmettant plusieurs informations comme le fait que vous soyez inconscient et votre position géographique pour permettre une intervention.

Apple le promet, votre Apple Watch Series 8 tiendra 24 heures même si vous utilisez les fonctionnalités dédiées au sport. Toutefois, la Series 8 pourra aller plus loin si vous activez le mode économie d'énergie. Apple annonce jusqu'à 36 heures d'autonomie avant d'avoir besoin de recharger votre montre connectée.

Avec l'Apple Watch Series 8, Apple active l'international roaming. En réalité, cela concerne la Series 5 jusqu'à la Series 8. Plusieurs opérateurs ont répondu présents, malheureusement on ne retrouve aucun opérateur français pour le moment, ce sont majoritairement des opérateurs américains, européens et chinois.

Cette nouveauté permettra la connectivité même à l'étranger, il faut bien sûr avoir un modèle compatible cellulaire.

Voici les couleurs des Apple Watch Series 8, on retrouve le fameux rouge qu'annonçaient les rumeurs depuis plusieurs jours.

Apple a ajouté plusieurs cadrans Nike pour les utilisateurs d'Apple Watch. La bonne nouvelle, c'est que ces cadrans seront disponibles pour toutes les générations d'Apple Watch. Cette possibilité est le résultat d'un partenariat entre Apple et Nike qui dure depuis plusieurs années.

L'Apple Watch Series 8 offre un nouveau bracelet Hermès, le design est complètement différent de ce qu'on a pu voir précédemment, il sera accompagné d'un cadran exclusif qui sera accessible que sur l'Apple Watch Series 8 x Hermès.

Ce qui change à l'intérieur

Ajout d'un accéléromètre nouvelle génération dans l'Apple Watch, ce composant a été indispensable pour permettre la détection des accidents de voiture. Au passage, cette amélioration permettra aussi de mieux détecter les chutes, c'est bénéfique dans les deux cas.

Les évolutions du côté des fonctionnalités liées à la santé

Comme vous l'avez probablement remarqué, Apple a fait un bond phénoménal dans le domaine de la santé depuis le lancement de la première Apple Watch. Le géant californien propose un ECG, une vérification en temps réel du niveau d'oxygène dans votre sang, une surveillance permanente du rythme de votre cœur avec des alertes en cas d'une détection anormale ainsi qu'une détection de chute qui appelle automatiquement les secours si vous n'êtes plus conscient !



Avec l'Apple Watch Series 8, on ne retrouvera rien de "révolutionnaire" du côté de la santé, toutefois Apple dit avoir amélioré plusieurs détails et l'entreprise

Capteur de température (voir en début d'article pour plus de détail sur le fonctionnement)

Apple renforce le suivi du cycle pour les femmes, la fonctionnalité va désormais se concentrer sur les dérèglements, le suivi de la température corporelle va avoir un enjeu majeur. Apple va permettre d'avancer des périodes estimées pour l'ovulation.

Prix et date de lancement

Les Apple Watch Series 8 seront proposés à partir de 399$ en taille 41 mm, on remarque que l'entreprise n'a pas augmenté les prix comme on pouvait le craindre en pleine période d'inflation.



En ce qui concerne la date de lancement, la précommande débute ce soir et les premières livraisons ainsi que la disponibilité en Apple Store et chez les revendeurs auront lieu le 16 septembre.