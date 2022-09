Apple dévoile les AirPods Pro 2, voici les nouveautés et améliorations !

Les AirPods Pro ont été annoncés pour la première fois le 28 octobre 2019, depuis cette date, Apple n'a jamais pris le soin de sortir une nouvelle génération, ce qui peut s'expliquer par des ventes très fortes durant ces trois années. Aujourd'hui, le géant californien a pris la décision de présenter de nouveaux AirPods Pro 2 avec de belles améliorations qui vont probablement attirer l'attention de nombreux clients ! Faisons le point sur les nouveautés, changements, prix et date de sortie.

Voici les AirPods Pro 2

Dès la première génération d'AirPods Pro, Apple a placé la barre très haute avec une puce H1, une réduction active du bruit, un mode Transparence, un réglage automatique des profils de fréquence, une résistance à l'eau IPX4 et les années qui ont suivi un boîtier compatible avec la recharge sans fil.

On pourrait alors se demander, mais qu'est-ce qu'Apple peut ajouter en plus à des écouteurs qui tutoient déjà la perfection ?

Le design

Les AirPods Pro 2 conservent exactement le même design que la première génération, Apple n'a pas souhaité changer un design gagnant, de plus l'entreprise semble ne pas avoir réussi à réduire davantage la tige.



Vous pourrez le voir ci-dessous, tout ce passe à l'intérieur !

Les nouveautés des écouteurs

Pour les AirPods Pro 2, Apple améliore plusieurs points et offre quelques nouveautés à ses écouteurs sans fil haut de gamme :

Apple intègre la puce H2 , au programme le géant californien améliore la bande passante ainsi que la qualité du son.

, au programme le géant californien améliore la bande passante ainsi que la qualité du son. Le haut-parleur a été complètement revu, tout comme l'amplificateur pour améliorer le son. Plus de détails et de clarté dans le son. Voilà qui va profiter à Spatial Audio et sa nouvelle fonctionnalité aperçue dans iOS 16, la personnalisation du profil audio.

Apple améliore considérablement la réduction de bruit, lors de la présentation, il a été confirmé que la nouvelle réduction de bruit est capable d'éliminer deux fois plus de bruit autour de nous. Apple a énormément travaillé sur l'élimination des bruits de travaux.

La partie la plus étonnante est que les AirPods Pro 2 sont capables d'analyser 48 000 fois par seconde le bruit autour de vous ! La partie logicielle est hallucinante.



En ce qui concerne le mode Transparence, il s'adaptera lui aussi à votre environnement grâce à un gigantesque évolution du côté logiciel.

Quand vous achetez une paire d'AirPods Pro, Apple vous fournit plusieurs embouts afin de trouver la taille qui vous conviendra. Jusqu'ici, Apple proposait une taille L, M, S et désormais... La firme de Cupertino proposera une taille XS pour les petites oreilles (bonne idée pour les enfants).

Il devient possible (enfin) d'ajuster le volume depuis la surface tactile présente sur la tige des écouteurs. Cette demande avait été faite par énormément de consommateurs !

L'autonomie est en upgrade ! Le boîtier de charge des AirPods passe de 24 à 30 heures de charge. En ce qui concerne les écouteurs, les utilisateurs obtiendront 33% d'autonomie supplémentaire (6 heures) par rapport à la précédente génération d'AirPods Pro.

Le boîtier de charge obtient deux améliorations : une compatibilité avec la recharge MagSafe, vous pourrez utiliser le chargeur de votre Apple Watch pour le recharger.

Apple a également ajouté la fonction "Localiser" afin de retrouver vos écouteurs en cas de perte.

Apple a ajouté le 48 Hz Audio pour la fonctionnalité SharePlay.

Il devient possible d'ajouter un Memoji lors de la personnalisation de votre boîtier pendant votre commande sur l'Apple Store en ligne.

Le prix et la disponibilité

Les AirPods Pro 2 seront commercialisés le 23 septembre au tarif de 249$, Apple organise la précommande vendredi 9 septembre à partir de 14h00 (heure française).



En ce qui concerne les AirPods Pro de première génération, les écouteurs devraient toujours être commercialisés, mais à un tarif bien sûr moins onéreux. Ajoutons à cela des promotions régulières comme on en voit souvent chez Amazon et compagnie et les AirPods Pro vont devenir largement abordables !