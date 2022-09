Apple dévoile ses iPhone 14 et iPhone 14 Pro : nouveautés, prix et date de sortie

C'est officiel, l'iPhone 14 arrive pour prendre la place de l'iPhone 13 sorti il y a pile un an. Du côté des infos les plus croustillantes, on peut noter le remplacement de l'iPhone mini par l'iPhone Plus, l'augmentation générale des tarifs ou encore la montée en puissance de l'iPhone 14 Pro.

La gamme iPhone 14

Nous y sommes, Apple vient de présenter les nouveaux iPhone 14. En cette année 2022, nous aurons le droit à quatre iPhone dont l'iPhone Plus, qui remplace l'iPhone mini. Sans plus attendre, découvrons ensemble les caractéristiques de chacun, avec cette fois-ci, une différence bien plus prononcée entre les modèles "classiques" et les modèles "Pro".

iPhone 14 : le classique

Du côté de l'iPhone 14, nous sommes clairement sur un "iPhone 13S". La nouvelle puce A16 Bionic étant réservée aux iPhone 14 Pro, le modèle original doit se contenter de l'A15 Bionic, celle qui est déjà en place dans l'iPhone 13, mais avec un gain de puissance supplémentaire. En réalité, il s’agit d’une puce A15 Bionic en version 2.0 qui intègre le GPU 5 cœurs de l'iPhone 13 Pro.



Nous sommes toujours sur un écran OLED de 6.1 pouces avec une luminosité maximale de 1200 nits. Pas de gain sur l'autonomie mais Apple annonce toujours une journée entière de batterie en usage "classique". Il en va de même pour l'encoche qui sera identique à celle de l'iPhone 13 et qui avait eu le droit à un raccourcissement l'année dernière.



Au niveau de l'appareil photo, on retrouve de belles améliorations que n’avaient pas réussi à trouver les rumeurs… Le capteur principal 12 MP f/1.5 est désormais plus large tout comme ses pixels (1.9 micron), ce qui augmente de 49% ses performances en faible luminosité. L'ultra grand-angle fait des photos deux fois plus belles qu'avant selon Apple.



Il en va de même pour la caméra avant TrueDepth (selfie) qui obtient pour la toute première fois un mode autofocus avec une ouverture focale f/1.9. Apple indique 38% de luminosité en plus avec une mise au point bien plus rapide même en faible luminosité.

Le processus Deep Fusion qui mélange plusieurs photos pour créer la photo parfaite a également eu le droit à un ajustement dans son processus, ce qui se ressent sur le rendu final. Nouveau terme à retenir dans la galaxie Apple, Photogenic Engine. Avec ce système, toutes vos photos, quel que soit le capteur utilisé, sont plus jolies et plus nettes qu'avant.



Du côté vidéo, il faudra dorénavant activer le mode Action. Grâce à celui-ci, la stabilisation vidéo sera poussée à son maximum, de quoi filmer des scènes en mouvement sans que cela se ressente lors de la lecture après.



À noter qu'Apple va pour la première fois proposer un iPhone sans le port de carte SIM physique, laissant entièrement la place à l'eSIM. C'est bien évidemment exclusif aux USA pour le moment. La nouvelle fonction de détection d'accidents sera elle aussi intégrée à l'iPhone 14, au cas où vous subissez un accident en voiture.



Disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, la nouvelle connectivité par satellite de l'iPhone 14 permet de passer un appel d'urgent en étant dans un endroit où la connexion cellulaire n'existe pas. Un service qui pourrait sauver la vie à plus d'une personne, même s'il sera payant après les deux ans offerts par Apple pour l'achat d'un nouvel iPhone. De toute façon, nous avons le temps avant que ce système soit compatible en France.



Même s'il est assez rare d'apercevoir la couleur d'un iPhone à cause de la coque de protection que 90% des utilisateurs possèdent, Apple aime proposer plusieurs couleurs à ses clients. Pour l'iPhone 14, cinq choix s'offrent à nous, minuit, argent, bleu, ProductRED et le nouveau violet.



Récapitulatif des nouveautés de l'iPhone 14 :

A15 Bionic +

Amélioration générale des capteurs pour la photo et la vidéo

Détection d'accidents

Connexion satellite

iPhone 14 Plus : le petit grand nouveau

Maintenant qu'il est là, on se demande presque pourquoi Apple n'y avait pas pensé avant. Chez les fans de la pomme, de nombreux utilisateurs aiment avoir un grand écran sur leur smartphone. Jusqu'à aujourd'hui, le seul moyen d'avoir un iPhone avec un écran plus grand, c'était de partir sur l'iPhone Pro Max, autrement dit le modèle le plus cher de la marque.



Ce temps-là est révolu car voici l'iPhone 14 Plus ! Pour faire simple, tout est identique à l'iPhone 14, mis à part l'écran de 6.7 pouces qui vient se caler sur celui de l'iPhone 14 Pro Max. Un bon compromis pour avoir un grand iPhone à un prix plus abordable.



Profitons-en pour rappeler que l'iPhone mini est officiellement hors-sol et ne sera pas renouvelé par Apple. Si le petit iPhone vous intéresse, il faudra regarder du côté des iPhone 12 et 13.

iPhone 14 Pro/Max :

les nouveautés

Disons-le clairement, il n'y en a que pour lui cette année. Apple a clairement fait tout son possible pour rendre son iPhone 14 Pro plus "Pro" que jamais, d'autant plus avec son prix lui aussi plus élevé que les années précédentes.



Premier effet visuel qui saute le plus aux yeux, la disparition de l'encoche. L'iconique notch d'Apple, présent depuis l'iPhone X sorti en 2017, a enfin commencé à prendre une semi-retraite (toujours présent sur l'iPhone 14). Pour le remplacer, la pomme a opté pour une petite pilule située en haut au milieu de l'écran qui par un tour de baguette magique va prendre vie dans notre iPhone.



Baptisée Dynamic Island, la pastille sera capable d'afficher une tonne d'informations. Que ce soit votre musique en cours, la connexion de vos AirPods ou même le suivi d'un match en direct avec la nouvelle fonction Activités en direct sur iOS 16, on pourrait croire qu'il n'y a pas de limites !



Enchaînons avec la toute nouvelle A16 Bionic, exclusive aux modèles Pro cette année. Cette puce est un véritable monstre de puissance et devient surtout la toute première puce d'Apple gravée en 4nm. 16 milliards de transistors, 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU, bref une bête de compétition.



Du côté de l'écran de 6.1 pouces, luminosité jusqu'à 2000 nits (comme sur le Pro Display XDR); ProMotion de 1 Hz à 120 Hz, ce qui permet au passage d'activer le nouveau mode Always-on display.



Always-on display, c'est le tout nouveau mode exclusif à l'iPhone 14 Pro. S'il est activé, il permet à l'iPhone de "ne jamais s'éteindre" et d'afficher en permanence des infos sur l'écran. Sous une forme sombre et discrète, vous pourrez apercevoir l'heure, la date, vos widgets ou encore certaines notifications. Grâce au taux de rafraîchissement qui descend désormais à 1 Hz contre 10 Hz auparavant, la batterie de votre iPhone ne devrait pas diminuer plus rapidement.



Pour la partie photo, nouveau grand-angle de 48 MP quad-pixels avec un objectif 65% plus grand que sur l'iPhone 13 Pro tout de même. Cette technique permet comme toujours de capter encore plus de lumière dont deux fois plus qu'avant sur le capteur grand-angle.

Celles et ceux qui utilisent le mode ProRAW seront ravis d'apprendre que les photos dans ce mode peuvent elles-aussi exploiter les 48 MP. En revanche, impossible de prendre le modèle 128 Go étant donné la taille des fichiers qui devrait grimper en flèche. Le téléobjectif 12 MP peut zoomer en X1, X2 et X3. L'ultra grand-angle, lui aussi de 12 MP gagne en performances, surtout en faible luminosité, le point essentiel réclamé par tous. Sur la partie vidéo, le mode Cinématique peut filmer en 4K à 24 i/s et/ou 30 i/s.



Pour clôturer en beauté le chapitre photos, Apple s'est permis de complètement modifier son flash LED, qui est d'ailleurs composé de 9 LED sur ce nouvel iPhone. Une gestion du flash plus efficace une fois de plus en basse lumière.



Même si cela semble maintenant être une évidence pour tous, n'oublions pas de préciser que l'iPhone 14 Pro Max est exactement le même que l'iPhone 14 Pro, si ce n'est qu'il est équipé d'un écran géant de 6.7 pouces. Pour les caractéristiques, c'est du pareil au même, hormis la batterie un peu plus grande et donc meilleure.



Du côté des couleurs, nous retrouverons les trois classiques en plus du violet.



Récapitulatif des nouveautés de l'iPhone 14 Pro/Max :

Fin de l'encoche, place à la pilule et au Dynamic Island

Capteur principal de 48 mp

A16 Bionic en 4 nm

Always-on display

ProMotion 1 Hz à 120 Hz

Amélioration générale des capteurs pour la photo et la vidéo

La date de sortie et les prix

Dès le vendredi 9 septembre 2022, il sera possible de précommander l'iPhone 14. Pour l'avoir entre les mains, il faudra patienter jusqu'au vendredi suivant, le 16 septembre 2022 et jusqu'au 7 octobre 2022 pour le grand modèle. Du côté des prix, nous serons sur 1019 € pour l'iPhone 14, 1169 € pour l'iPhone 14 Plus, 1329 € pour l'iPhone 14 Pro et enfin 1479 € pour l'iPhone 14 Pro Max.



Les dates :

Précommandes : 9 septembre 2022

Sortie officielle : 16 septembre 2022 pour l'iPhone 14 et les iPhone 14 Pro et 7 octobre 2022 pour l'iPhone 14 Plus

Les prix (fous) :