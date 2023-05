Apple assemble désormais l'iPhone 14 au Brésil

Si la Chine représente toujours la majeure partie de la production des produits Apple, l'iPhone en tête, l'entreprise continue de diversifier sa chaîne d'approvisionnement dans d'autres pays d'Asie, mais pas seulement. Après l'Inde ou le Vietnam, Apple a commencé à assembler l'iPhone 14 au Brésil, de quoi raccourcir le circuit en Amérique du Sud, mais aussi réduire sa dépendance à la Chine.

Apple fabrique le nouvel iPhone 14 au Brésil

Un lecteur de nos confrères de MacMagazine qui a récemment acheté un iPhone 14 bleu de 128 Go au Brésil a été surpris de voir sur la boîte que l'appareil avait été "assemblé au Brésil" par Foxconn Brazil, situé à São Paulo. Le numéro de référence de l'appareil se termine par "BR/A", ce qui confirme qu'il a été assemblé localement.

Cependant, il semble que seul l'iPhone 14 normal soit assemblé au Brésil jusqu'à présent, aucun modèle iPhone 14 Pro ou même iPhone 14 Plus ne porte l'identifiant "BR/A", mais "BZ/A" ou "BE/A", soit celui de la Chine.



Si c'est une petite surprise, ce n'est pas la première fois qu'Apple assemble des téléphones au Brésil. L'année dernière, la société a fait de même avec l'iPhone 13. L'iPhone SE est également assemblé au Brésil, car la société se concentre sur l'assemblage de ses appareils les moins chers dans le pays en raison de la situation économique locale.



Il faut savoir que le Brésil impose des taxes élevées sur les produits importés, ce qui inclut pratiquement tous les appareils Apple. C'est pourquoi certaines entreprises investissent dans l'assemblage de leurs produits au Brésil, ce qui leur permet de bénéficier d'une réduction des taxes sur la vente de ces produits. L'iPhone 14 est d'ailleurs plus cher au Brésil qu'ailleurs dans le monde avec un prix de 7 599 R$ (1 400 € environ), idem pour les AirPods Pro 2 à 500 €. Des prix exorbitants, alors que l'iPhone 14 est actuellement à 860 € en France (en promo).



Assembler hors de Chine a un autre avantage, éviter une politique parfois trop restrictive, qui entraîne la fermeture temporaire des usines comme lors de l'épisode COVID. Ou encore la guerre commerciale entre les américaines et chinois.



Enfin, pour l'iPhone 15 qui sortira en septembre, Apple espère que l'assemblage commencera simultanément en Chine et en Inde, et probablement rapidement au Brésil.

