iPhone 14 Pro : les délais de livraison sont désormais maîtrisés par Apple en France

"Le chaos", "la déception" et "l'échec", voici comment ont été décrits les délais de livraison pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pendant la période des fêtes de fin d'année. Apple a rencontré beaucoup de difficulté pour répondre à la forte demande après le lancement de sa nouvelle gamme d'iPhone, la situation s'est après dégradée avec des émeutes à l'iPhone City, la plus grande usine de Foxconn en Chine !

Les délais de livraison sont enfin maîtrisés en France et dans le monde entier

Si vous avez essayé d'acheter un iPhone 14 Pro ou Pro Max en novembre ou décembre, vous avez peut-être été surpris par le délai de livraison affiché avant l'ajout au panier du modèle qui vous intéressait. En effet, Apple montrait une rupture de stock aggravé avec un délai de livraison pouvant aller jusqu'à 1 mois d'attente pour recevoir son nouvel iPhone. Évidemment, cet échec a fait perdre énormément de ventes au géant californien, des clients ont préféré se rapprocher d'un smartphone concurrent ou repousser leur achat à la prochaine gamme d'iPhone !



Il faut dire qu'Apple a rencontré des difficultés dès le démarrage. Le géant californien avait réalisé d'importantes commandes auprès de ses fournisseurs pour satisfaire la demande et avait effectué énormément de commandes à Foxconn, son partenaire d'assemblage. Cependant, la demande a très vite été plus intense que ce que l'imaginait Apple. À seulement 2-3 semaines après le lancement des iPhone 14 Pro, on apercevait déjà des délais de livraison anormalement élevés.

Apple a été confronté après à un fort ralentissement de la production à l'iPhone City, la gigantesque usine de Foxconn à Zhengzhou, c'est ici où sont produits quotidiennement les iPhone de dernière génération. La cause de cet incident ? Foxconn qui n'a pas respecté son planning de versement des salaires, ce qui a provoqué la contestation de milliers d'employés qui ont décidé de tout casser dans les locaux et aux abords de l'usine.

Foxconn s'est excusé et a régularisé l'ensemble des salaires en retard, malheureusement, énormément de salariés n'ont pas pu continuer à travailler pour Foxconn estimant que la confiance était rompue avec l'employeur.



Cette vague de démission a divisé par 2 la capacité de production de l'usine, il a fallu recruter en urgence et convaincre de nouvelles personnes avec de généreuses primes à la signature du contrat de travail et au-delà.

Et aujourd'hui, quelle est la situation ?

Depuis le début du mois, les choses vont nettement mieux. Les palettes d'iPhone sont largement plus nombreuses à sortir des usines de Foxconn en Chine et ça se ressent sur les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne !

Il n'y a qu'à voir la différence entre le 30 décembre et aujourd'hui sur les finitions argent et noir sidéral :

Modèle Le 30 décembre 2022 Le 9 janvier 2023 iPhone 14 Pro argent 2 semaines d'attente en moyenne 48 heures d'attente en moyenne iPhone 14 Pro noir sidéral 2 semaines d'attente en moyenne 48 heures d'attente en moyenne iPhone 14 Pro Max argent 2 semaines d'attente en moyenne 48 heures d'attente en moyenne iPhone 14 Pro Max noir sidéral 2 semaines d'attente en moyenne 48 heures d'attente en moyenne

La tendance est exactement la même pour les autres finitions ainsi que toutes les capacités de stockage. Apple a enfin réussi à proposer des délais de livraison raisonnables et c'est le cas en France, aux États-Unis comme dans les autres pays.

Cette soudaine maîtrise s'explique par la situation qui est revenue à la normale chez Foxconn, mais aussi à la demande moins importante, car les fêtes de fin d'année sont passées.

La disponibilité chez les revendeurs

À noter qu'on retrouve également une meilleure disponibilité des iPhone 14 Pro et Pro Max chez les revendeurs. Les commandes ont été pendant un long moment en retard, mais les entrepôts des partenaires d'Apple reçoivent aujourd'hui les deux modèles d'iPhone ultra-populaire plus rapidement.

On trouve chez La Fnac des délais de livraison de moins d'une semaine, comme c'est le cas aussi chez Rakuten. Les difficultés sont toujours présentes chez Amazon où il n'est pas possible de mettre dans le panier un iPhone 14 Pro à cause d'un message "temporairement en rupture de stock".

