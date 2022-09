Précommande des iPhone 14 : 85% des clients vont probablement prendre un modèle Pro

Depuis 14h00, les précommandes pour les iPhone 14 sont disponibles sur l'Apple Store en ligne, chez nos revendeurs préférés ainsi que chez nos opérateurs mobiles. Avec ce nouveau lancement, Apple a placé quelques objectifs en interne, dont celui que les consommateurs privilégient en priorité l'achat d'un modèle Pro plutôt qu'un iPhone 14 ou iPhone 14 Plus.

85% des commandes pour des iPhone 14 Pro ?

Quand on regarde les commandes reçues par les fournisseurs d'Apple ces dernières semaines, on s'aperçoit que la firme de Cupertino a misé très gros sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Le géant californien espère qu'ils seront les modèles les plus sollicités par les clients qui choisiront de renouveler leur iPhone ou de passer d'un smartphone Android vers un iPhone 14.



Avec toutes les nouveautés dont bénéficient les iPhone 14 Pro, les consommateurs seront probablement nombreux à choisir l'un de ces modèles, surtout qu'on retrouve une différence notable sur le design : la disparition de l'encoche qui est remplacée par une pilule avec une intégration logicielle baptisée "Dynamic Island".

Selon l'étude de la chaîne d'approvisionnement de l'analyste Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino s'attend à un petit nombre de précommandes et de commandes anticipées d'iPhone 14 Plus. D’après son estimation, environ 5% seulement des commandes anticipées d'Apple concernent le modèle Plus, tandis que les 85 % restants concernent l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max combiné.



Cette tendance pourrait ne pas durer puisque les personnes qui choisissent de passer par les précommandes sont en général celles qui sont les plus fidèles à l'écosystème Apple et qui sont souvent prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour assouvir leur passion de la pomme.

Latest offline pre-order survey for iPhone 14 series in China

1. The total order allocation for two 14 Pros is about 85%.

2. 14 Plus has the lowest order allocation (less than 5%). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

