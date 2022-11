Les clients de l'iPhone 14 sont prêts à payer pour plus de stockage

Une nouvelle étude affirme que les acheteurs du dernier iPhone d'Apple sont prêts à mettre la main au portefeuille pour accéder aux options de stockage les plus confortables.



Alors que la gamme 2022 est en vente depuis quelques semaines, les premiers chiffres montrent que ceux qui achètent un nouvel appareil sont prêts à débourser plus d'argent pour éviter le modèle de base de 128 Go, choisissant parfois d'aller jusqu'au maximum de 1 To.



Les clients veulent toujours plus de stockage

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont vendus en configurations 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont également proposés avec une capacité de 1 To. Or, les chiffres partagés par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) indiquent que les gens sont plus facilement attirés par les variantes à forte capacité que les années précédentes, bien que l'étude note que les mêmes données ont été trouvées en examinant les acheteurs des modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les consommateurs ont poursuivi leur tendance de longue date à mettre à niveau le stockage de base. Pour les nouveaux modèles d'iPhone 14 et les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, plus chers, la plupart des clients ont payé une prime pour des téléphones à plus grande capacité de stockage.

Pourquoi payer plus cher son iPhone 14 ?

La raison pour laquelle les consommateurs optent pour un stockage plus important et ignorent l'option 128 Go de base n'est pas claire, mais il y a quelques possibilités.



La première est sans doute la plus plausible, la pénurie rend le choix plus facile. En effet, les modèles avec 128 Go ont rapidement en rupture, peut-être par la faute d'Apple qui en produit moins, ce qui a poussé les clients à passer aux options supérieures. Les chiffres pourraient le confirmer : 50 % des personnes ayant acheté un iPhone 14 Pro cette année ont opté pour le modèle 256 Go.



Une autre possibilité, surtout avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max de cette année, est que les clients connaissent la taille des fichiers d'images et de vidéos créés par les nouveaux capteurs de 48 mégapixels. Une photo en ProRAW prend facilement 80 Mo, et quelques minutes de vidéos en 4K dépassent rapidement le giga-octets.



Enfin, dernière supposition, les clients ont pris une option confortable pour conserver leur téléphone pendant un certain temps, ne prévoyant pas de passer à l'iPhone 15 Pro l'an prochain. Les nouveautés de l'iPhone 14 Pro sont nombreuses, avec la Dynamic Island, l'écran always-on, l'autonomie améliorée, l'appareil photo 48 Mp ou encore la puce A16. L'an prochain, Apple devrait limiter les changements à un port USB-C, une puce A17 et probablement un zoom périscopique.



