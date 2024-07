Apple prépare une option de stockage de 2 To pour les iPhone 16 Pro

Avec des jeux toujours plus gourmands en stockage, des vidéos spatiales de quelques minutes qui font le poids d’un film en HD… les utilisateurs d’iPhone cherchent tous la même chose : une capacité de stockage plus importante. Après être monté à 1 To pour répondre à cette demande devenue omniprésente, Apple pourrait bientôt upgrader les iPhone jusqu’à 2 To, selon une récente rumeur.

Un iPhone avec 2 To de stockage risque de coûter cher

Les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max de cette année pourraient présenter une option de stockage de 2 To. Si cela s’avère vrai, ce serait une nouvelle étape pour Apple, qui n’a jamais proposé plus de 1 To de stockage dans ses iPhone. Cette information surprenante trouve son origine dans une rumeur circulant en Corée du Sud. Toutefois, il convient de traiter cette annonce avec prudence, des rumeurs similaires avaient déjà émergé pour les iPhone 14 Pro et 15 Pro, mais elles se sont révélées infondées. Est-ce que la promesse se concrétisera avec les iPhone 16 Pro ? Rien ne permet de s’en assurer complètement aujourd’hui.



Le leaker derrière cette révélation est “yeux1122” sur le blog Naver, ce compte est réputé pour sa crédibilité, ayant été à l’origine de plusieurs rumeurs qui se sont avérées exactes dans le passé.

Comme vu ces derniers jours, la possibilité d’une telle capacité de stockage chez Apple serait due à l’utilisation présumée de la technologie flash NAND à cellules de niveau quadruple (QLC) à densité supérieure. Cette technologie permet d’accroître significativement la quantité de stockage dans un espace réduit, tout en étant moins coûteuse que la NAND Triple-Level Cell (TLC) actuellement utilisée dans les appareils Apple.



Cependant, il y a un inconvénient potentiel de la NAND QLC : des vitesses de lecture et d’écriture relativement plus lentes par rapport aux technologies actuelles. Cela pourrait avoir des implications sur les performances globales des iPhone 16 Pro, ce qui serait regrettable pour l'expérience utilisateur.



Bien que l’idée d’un iPhone avec 2 To de stockage soit alléchante, mieux vaut rester prudent jusqu’à la confirmation officielle par Apple. Si cette rumeur devait se concrétiser, elle marquerait un tournant majeur dans les capacités proposées par Apple, offrant aux utilisateurs une capacité de stockage sans précédent.