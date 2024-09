Les iPhone 16 sont disponibles en précommande chez Apple et les revendeurs

Nous y sommes enfin, après la présentation de la gamme iPhone 16 qui a eu lieu le 9 septembre au soir, Apple lance aujourd'hui les précommandes de ses nouveaux iPhone en France et à l'international. Vous pouvez réserver dès maintenant votre iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ou iPhone 16 Pro Max.

Les précommandes sont ouvertes

Nouvelles puces A18 et A18 Pro dédiées aux jeux et à l'IA, un plus grand écran pour les modèles Pro et Pro Max, le bouton Camera Control, un appareil photo amélioré pour des photos encore plus exceptionnelles, le Spatial Audio Capture, le WiFi 7, la charge rapide ou encore autonomie en hausse, les iPhone 16 et iPhone 16 Pro bénéficient cette année de nombreuses nouveautés qui vont ravir aussi bien les utilisateurs amateurs de performances que les utilisateurs qui se servent beaucoup de leur iPhone pour les photos et vidéos.



Pour les modèles standards, les prix commencent à partir de 969€ pour l'iPhone 16 avec un stockage de 128 Go et l'iPhone 16 est proposé à partir de 1119€ avec un stockage de 128 Go. Du côté des modèles Pro, les tarifs sont évidemment bien plus élevés puisque l'iPhone 16 Pro commence à partir de 1229€ en stockage 128 Go et l'iPhone 16 Pro Max à partir de 1479€ pour un stockage de 256 Go.

Lors de votre précommande, vous aurez plusieurs choix de finitions, Apple propose les coloris suivants pour les modèles Pro : Titane noir, Titane blanc, Titane naturel et le petit nouveau : Titane sable. Pour les iPhone 16, le choix est plus complet, on retrouve le coloris noir, le blanc, le rose, le coloris sarcelle et outremer.



Vous pouvez obtenir les nouveaux iPhone en précommande sur le site d'Apple, mais aussi chez les revendeurs :

Les opérateurs proposent aussi l'iPhone 16 avec un prix attractif si vous souscrivez un forfait ou une location avec option d'achat à la fin du contrat (comme le Free Flex) :

C'est évident pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, les précommandes d'iPhone sont très nombreuses, ce qui gonfle rapidement les délais de livraison aussi bien chez Apple que chez les revendeurs et opérateurs. Si vous souhaitez recevoir votre iPhone le plus rapidement possible, il est bien fortement conseiller de regarder les délais sur les différents sites proposés plus haut, certains auront encore du stock quand Apple sera en rupture, ou inversement.

