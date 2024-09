Sélection Amazon : achetez une coque pour iPhone 16 / Plus / 16 Pro / Max !

C'est désormais officiel, Apple a dévoilé hier soir les iPhone 16, quatre nouveaux modèles d'iPhone qui vont débarquer dès le vendredi 20 septembre en France, mais aussi dans de nombreux pays à travers le monde. Comme chaque année, les accessoiristes vous proposent d'acheter votre coque dès maintenant, afin de mettre en sécurité votre nouvel iPhone dès son déballage ! On vous a fait une sélection de plusieurs coques à un prix attractif.

Des coques pas chères et qui protègeront votre iPhone en cas de chute

Dès ce vendredi 13 septembre, Apple vous proposera de précommander votre iPhone 16, vous aurez le choix entre plusieurs modèles ainsi que plusieurs finitions et stockages. Dès votre précommande validée, vous devrez attendre une semaine avant de recevoir votre précieux ou de le récupérer en magasin à proximité de chez vous. Pendant cette attente d'une semaine et demie, des centaines d'accessoiristes vous proposent de protéger votre futur iPhone dès à présent !



Que ce soit sur Amazon ou chez d'autres revendeurs, vous pouvez anticiper et acheter votre coque immédiatement. Parmi les solutions, on retrouve les coques en silicone MagSafe d'Apple, elles sont disponibles sur l'Apple Store en ligne, mais à un tarif de plus de 50 euros. Cependant, si vous souhaitez obtenir une protection fiable et sérieuse, vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres accessoiristes qui proposent des alternatives tout aussi fiables et à un prix largement plus accessibles.

Les meilleures réductions en cours sur les coques pour iPhone 16

Vous cherchez à acheter une coque pour votre iPhone 16 sans trop dépenser ? La rédaction d'iPhoneSoft vous a fait une petite sélection des coques les plus intéressantes afin de protéger votre nouvel iPhone et d'avoir l'esprit tranquille.

JETech Coque pour iPhone 16 / 6,1 Pouces



Cette coque pour iPhone 16 de 6,1 pouces est conçue pour offrir une protection tout en étant légère et mince. Elle est compatible uniquement avec l'iPhone 16 (hors modèles Plus, Pro et Pro Max) et prend en charge la recharge sans fil. Fabriquée en PC et TPU, elle dispose de petits points internes pour éviter les marques sur le dos du téléphone. Les bords surélevés protègent l'écran et la caméra, et les 4 coins absorbent efficacement les chocs. Elle offre un accès facile aux boutons et ports, avec un dos transparent résistant aux rayures pour mettre en valeur le design du téléphone.



Prix : disponible dès maintenant à 10,99€ Spigen Coque pour iPhone 16 Pro Max



Cette coque est spécialement conçue pour l’iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces, avec des découpes précises pour un accès facile aux boutons, caméras et ports. Elle dispose d'un aimant intégré pour une compatibilité renforcée avec les chargeurs magnétiques sans fil (MagSafe). Fabriquée en Dura-Clear, elle garantit une transparence durable sans jaunir. Grâce aux technologies brevetées Air Cushion et Rear Guard de Spigen, elle offre une protection optimale avec un design hybride en TPU et un dos en PC transparent. Spigen est reconnu pour sa robustesse et son engagement envers la satisfaction client.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ Spigen Coque pour iPhone 16 Pro



Cette coque pour iPhone 16 Pro 6,3 pouces mise sur un design minimaliste et élégant qui se fond parfaitement avec l'appareil. Elle intègre un aimant pour une compatibilité optimale avec les chargeurs magnétiques sans fil (MagSafe). Grâce à la technologie Air Cushion brevetée par Spigen, les coins sont protégés contre les chocs. Les découpes sont précises pour un accès facile aux fonctionnalités du téléphone. Spigen, marque de confiance, continue de prioriser la protection et la satisfaction client.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ ESR Coque pour iPhone 16 Pro Max



Cette coque pour iPhone 16 Pro Max combine une fixation magnétique renforcée grâce à un puissant anneau d'aimants (1 400 g), assurant un chargement sans fil rapide et une compatibilité avec MagSafe. Elle offre une protection de qualité militaire avec des coins Air Guard, des bords et une caméra protégés contre les chocs et rayures. Ultra fine et légère, elle assure une prise en main confortable tout en conservant l'apparence originale de l’iPhone grâce à son polymère transparent. Un service client complet avec support personnalisé et garantie de 12 mois est inclus.



Prix : disponible dès maintenant à 10,99€ OtterBox Coque Symmetry Series Clear MagSafe pour iPhone 16 Pro



La coque Symmetry Series Clear pour iPhone 16 Pro de OtterBox est ultra-mince et compatible MagSafe, avec des aimants parfaitement alignés pour un chargement sans fil facile. Elle offre une protection supérieure, résistant à trois fois plus de chutes que la norme militaire, avec 78 chutes testées à 1,22 m. Les bords surélevés protègent l'écran et la caméra, et des ancrages intégrés permettent d'ajouter des sangles. Fabriquée à partir de 40 % de matériaux recyclés, cette coque combine élégance et durabilité pour protéger contre les égratignures et les impacts.



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ TOCOL 3 en 1 Coque Magnétique pour iPhone 16 Pro Max 6,9 Pouces



Cette coque pour iPhone 16 Pro Max 6,9 pouces est compatible avec les accessoires magnétiques, y compris les chargeurs sans fil, portefeuilles et supports. Elle offre une protection maximale de l'appareil photo grâce à un dos entièrement enveloppant et une conception spéciale pour préserver la qualité des images. Le cadre surélevé de 2,5 mm et le système de protection à 3 couches assurent une absorption des chocs à 360°. Fabriquée en matériau translucide mat, elle procure une prise confortable et antidérapante. Assistance disponible pour toute question lors de l'utilisation.



Prix : disponible dès maintenant à 16,99€ au lieu de 21,99€ (-23%) Qasyfanc Coque Protection Caméra Compatible avec iPhone 16 Plus et 2 Pièces Verre Trempé



Cette coque pour iPhone 16 Plus combine une technologie hybride avec un bumper en polyuréthane thermoplastique et un dos en polycarbonate, garantissant une transmission de lumière de 99 % et une résistance au jaunissement. Elle offre une protection optimale de l'appareil photo avec un rebord surélevé de 2 mm. Sa structure antichoc permet d'absorber les impacts, protégeant l'écran et la caméra. Fine et légère, elle est facile à installer et retirer, avec des découpes précises pour un accès complet. Un service clientèle en temps réel est également disponible pour toute assistance.



Prix : disponible dès maintenant à 9,99€

Toutes les coques que vous voyez ci-dessus possèdent des technologies capables de protéger efficacement votre iPhone 16. Elles sont en majorité compatibles avec le MagSafe et sont dans l'ensemble fines et discrètes, ce qui permet d'éviter de gâcher le design et les belles courbes des nouveaux iPhone.



Une multitude d'autres coques pour iPhone 16 sont disponibles sur Amazon !

