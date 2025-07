Transcend lance son SSD MagSafe ESD420 pour iPhone Pro

Transcend enrichit le catalogue des SSD MagSafe avec son ESD420, un disque dur externe compact qui suit la tendance lancée par Lexar avec son ES5.

Un SSD pensé pour les iPhone Pro

Le ESD420 de Transcend mise sur la praticité avec sa fixation magnétique compatible MagSafe. Pesant seulement 48 grammes pour des dimensions de 69,5 x 63 x 10 mm, il se fait oublier une fois accroché à l'arrière de l'iPhone. Sa conception répond aux besoins des professionnels qui filment en 4K ProRes directement depuis les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Avec des débits théoriques atteignant 2 000 MB/s grâce à la technologie SLC Cache, le disque promet des transferts fluides. Toutefois, la réalité technique tempère ces performances : les appareils Apple ne supportant pas l'USB 3.2 Gen 2x2, les vitesses se limitent à 10 Gbps maximum sur iPhone et Mac.

Robustesse et sécurité au rendez-vous

Transcend a doté son ESD420 d'une certification MIL-STD-810G pour résister aux chutes, un atout non négligeable pour les professionnels nomades. Le fabricant propose trois capacités (1 To, 2 To et 4 To) dans deux finitions : gris fer et or champagne, s'harmonisant parfaitement avec l'écosystème Apple.

La sécurité n'est pas oubliée avec un chiffrement AES 256 bits matériel et le logiciel Elite qui permet la protection par mot de passe. Une fonction OTP (One-Time Password) facilite la récupération en cas d'oubli. Compatible avec Windows, macOS, iOS, iPadOS et Android, l'ESD420 s'impose comme une solution polyvalente pour les workflows multi-plateformes.

Transcend n'a pas encore communiqué les prix de son ESD420, mais la concurrence s'intensifie sur ce segment prometteur des accessoires MagSafe professionnels.

Télécharger l'app gratuite Transcend Smart Reader