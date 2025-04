Découvrez la batterie MagSafe pour iPhone de ROMSION à 18,99 €

Envie d’une batterie MagSafe performante, compacte et abordable pour votre iPhone ? La batterie externe magnétique ROMSION de 5000 mAh à seulement 18,99 € est le compagnon idéal pour vos iPhone 16 et inférieur (jusqu'à iPhone 12, mini inclus). Avec son design soigné, elle rivalise avec les modèles officiels tout en offrant une qualité de fabrication irréprochable. Elle est même compatible avec l'iPhone 16e, si ce dernier est équipé d'une coque MagSafe.

Un design ultra-fin et magnétique

Grâce à sa technologie MagSafe, cette batterie se fixe parfaitement à votre iPhone via un aimant puissant, sans interférer avec l’objectif de l'appareil photo. Ultra-légère, compacte (96 x 64 x 14 mm) et dotée d’une coque en silicone liquide, elle se glisse facilement dans votre poche ou sac. Sa conception en métal avec dissipation de chaleur en graphène garantit une utilisation sécurisée, même en charge intensive. Il est clair que la marque Romsion a copié la Smart Battery d'Apple, mais en bien moins chère.

Performance et rapidité au rendez-vous

Avec une capacité de 5000 mAh, elle offre une autonomie exceptionnelle pour une journée bien remplie. La charge rapide Power Delivery de 15W (20W via câble) recharge votre iPhone en un clin d’œil, tandis que la charge sans fil magnétique s’active instantanément, sans bouton. Pas de souci d’alignement : l’aimant intégré (MagSafe) et le revêtement antidérapant assurent une connexion stable et protègent votre téléphone des rayures. Simple et efficace !

Fiabilité et sécurité garanties

Équipée d’une puce intelligente et d’un circuit de sécurité, cette batterie prolonge l'autonomie de votre téléphone Apple tout en le protégeant des surcharges. Les centaines de clients saluent sa recharge rapide, sa longue tenue de charge et son efficacité, en faisant un accessoire à la fois pratique et durable.

Compatibilité parfaite avec les iPhone MagSafe.

Qualité premium à un prix imbattable.

Compacte, élégante et performante.

Ne manquez pas cette pépite à 18,99 € en blanc et même en promotion à 17,99 € en noir ! Commandez dès maintenant sur Amazon et boostez l’autonomie de votre iPhone sans vous ruiner. Encore moins chère que la batterie d'Anker. À ce prix, c'est aussi une idée cadeau parfaite pour faire plaisir à un proche !

