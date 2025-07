Brevet : le futur Apple Pencil pourrait fonctionner sur n'importe quelle surface

L'Apple Pencil pourrait bientôt s'affranchir de l'iPad pour fonctionner sur n'importe quelle surface. Un nouveau brevet accordé à Apple révèle des innovations prometteuses qui pourraient transformer notre façon d'interagir avec les appareils de la marque.

Une nouvelle génération de capteurs optiques

Le brevet US 12,353,649 dévoile un Apple Pencil équipé de capteurs optiques avancés capables de détecter les mouvements, l'orientation et la position dans l'espace tridimensionnel. Cette technologie permettrait d'utiliser le stylet sur des surfaces non tactiles comme un mur, une table en bois ou même du papier traditionnel.

Apple explore deux approches technologiques distinctes. Les capteurs de flux optique fonctionnent comme une souris optique en analysant les variations de luminosité image par image pour estimer le mouvement. Les capteurs laser à motifs de speckle, quant à eux, utilisent des réflexions laser granulaires pour suivre les déplacements du stylet.

La pointe du futur Apple Pencil serait fabriquée dans un matériau partiellement ou complètement transparent, permettant à la lumière de traverser jusqu'à la surface cible et de revenir vers le système de capteurs internes. Cette configuration permettrait une détection précise même à une distance de 100 millimètres de la surface.

Un concept de trackball intégré

L'une des variantes les plus intéressantes du brevet présente un Apple Pencil doté d'une pointe trackball. Contrairement aux trackballs traditionnelles utilisant des encodeurs mécaniques, Apple propose d'utiliser des capteurs optiques internes pour suivre les mouvements de la bille.

Cette approche présente plusieurs avantages selon Apple : moins de rayures sur les surfaces, une meilleure résistance à la contamination et des signaux plus nets pour les capteurs. Le système pourrait également intégrer d'autres capteurs comme des unités de mesure inertielle, des détecteurs de force et même de la vision artificielle.

Des applications étendues au-delà de l'iPad

Ce nouveau concept s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Apple vers l'informatique spatiale. Lors de la WWDC 2025, la firme a présenté le Logitech Muse pour Vision Pro, un stylet spatial permettant de dessiner dans les airs. Le brevet d'Apple semble poursuivre cette logique en étendant les possibilités du Pencil aux iPhone, MacBook Pro et Apple Watch.

Les utilisations envisagées dépassent le simple dessin : manipulation de curseur, navigation dans les fichiers, contrôles audio ou même initiation d'appels téléphoniques. Cette polyvalence pourrait faire du futur Apple Pencil un véritable contrôleur universel pour l'écosystème Apple, particulièrement adapté aux futurs casques de réalité mixte et aux interfaces spatiales.

Bien que ce brevet ne garantisse pas une commercialisation imminente, il témoigne des recherches actives d'Apple pour repenser l'interaction avec ses appareils dans l'ère de l'informatique spatiale, la prochaine grande révolution selon l'entreprise.



Via