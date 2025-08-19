Un remplaçant plus résistant au FineWoven attendu sur les coques de l’iPhone 17

Apple préparerait un tout nouveau matériau pour ses prochains étuis d’iPhone, destiné à remplacer le controversé FineWoven. Plus résistant, plus pratique et toujours respectueux de l’environnement, ce successeur devrait accompagner le lancement de l’iPhone 17.

Apple préparerait un successeur plus pratique au FineWoven pour les étuis de l’iPhone 17

Apple envisagerait de lancer une nouvelle génération d’étuis destinés aux iPhone 17, utilisant un tissu synthétique en remplacement du FineWoven, selon les informations dévoilées par le leaker Majin Bu. Après l’interruption de la gamme FineWoven, jugée peu convaincante par les utilisateurs, Apple proposerait un matériau alternatif, toujours respectueux de ses objectifs environnementaux. Ce nouveau tissu serait doté d’une texture technique, plus visible et renforcée contre les rayures et l’usure quotidienne.

Contrairement au FineWoven, qui visait un rendu « luxueux », ce nouveau matériau privilégierait la praticité. Il offrirait une texture caoutchouteuse et antidérapante, au détriment du côté haut de gamme, bien que certains doutes subsistent encore une fois quant à sa durabilité sur le long terme. Les étuis seraient déclinés en plusieurs coloris — vert, orange, bleu et violet — tout en respectant les engagements écologiques de la firme.

Pour rappel, il est évoqué la possibilité d’une version « Liquid Glass » de ces étuis. Mais Majin Bu n’a pas précisé s’il s’agit d’un option liée à la gamme Liquid Glass de l’iPhone 17 ou d’une nouvelle approche pour un étui clair MagSafe. Enfin, l’on confirme également que les coques en silicone pour cette nouvelle gamme d’iPhone pourraient intégrer une boucle conçue pour y accrocher un cordon comme sur les AirPods Pro de dernière génération.