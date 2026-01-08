SanDisk Extreme Fit : la clé USB-C 1 To qui se fait oublier sur votre MacBook

Lancée discrètement en novembre dernier, la SanDisk Extreme Fit a profité du CES 2026 pour se faire véritablement remarquer. Cette clé USB-C ultra-compacte propose jusqu'à 1 To de stockage dans un format si réduit que le fabricant la présente comme la plus petite du marché dans cette capacité. Son positionnement, par exemple, permet d'augmenter le stockage interne d'un MacBook en toute discrétion.

Une réponse au problème des SSD soudés

Avec ses 18,54 x 13,72 x 16 mm et ses 3 grammes, l'Extreme Fit adopte un format carré plutôt que l'habituel rectangle allongé des clés USB. Cette conception en fait un accessoire pensé pour rester en permanence connecté à un ordinateur portable. SanDisk parle de "plug-and-stay", un concept qui prend tout son sens sur les MacBook où Apple soude systématiquement les SSD à la carte mère depuis plusieurs générations.

Pour les possesseurs de MacBook Air ou Pro qui ont économisé sur le stockage au moment de l'achat, cette clé représente une solution d'appoint pratique. Elle dépasse légèrement du châssis une fois branchée, mais permet néanmoins de fermer l'ordinateur sans risque de pression sur l'écran. Le fabricant recommande toutefois la prudence lors des déplacements, les connecteurs USB-C n'étant pas conçus pour résister aux chocs latéraux.

Des performances correctes, pas exceptionnelles

L'Extreme Fit exploite l'USB 3.2 Gen 1 avec des débits annoncés jusqu'à 400 Mo/s en lecture pour les versions de 128 Go à 1 To, et 300 Mo/s pour le modèle 64 Go. Ces performances restent honnêtes pour une clé de cette taille, suffisantes pour déporter des bibliothèques photos ou des archives de documents. En revanche, on est très loin des 3 000 à 7 000 Mo/s des SSD internes des Mac récents, ce qui exclut tout usage intensif comme le montage vidéo.

Les tarifs débutent à 17,99 € pour 64 Go et grimpent à 126,99 € pour 1 To, et le tout est disponible sur Amazon. C'est plus cher qu'un SSD externe classique, mais le format minimaliste justifie ce surcoût pour ceux qui privilégient la discrétion avant tout. C'est aussi une bonne idée pour une PS5 par exemple.

