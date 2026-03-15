Playtiles : la manette française qui colle à votre iPhone, sans batterie ni câble

Transformer son iPhone en console portable sans le moindre câble ni batterie, c'est la promesse un peu folle d'une startup française qui méritait qu'on s'y attarde. Playtiles, c'est le projet d'INNO Studio S.A.S., une jeune société fondée en 2023 par Wesley Deglise et David Pinneau, installée en Moselle, dans la région Grand Est. Un concept né en France, soutenu par Bpifrance et la Région Grand Est, qui a déjà séduit plus de 1 000 acheteurs dans plus de 40 pays. On a beaucoup aimé l'idée, donc on a voulu tester.

Une manette sans électronique, vraiment ?

C'est là que le concept surprend. La Playtile est une petite manette physique avec croix directionnelle et boutons d'action qui se fixe directement sur l'écran du smartphone grâce à une surface caoutchoutée. Pas de bluetooth, pas de batterie, pas de câble : elle fonctionne par contact tactile avec la dalle de l'écran. Elle est compatible avec la quasi-totalité des smartphones modernes iOS et Android disposant d'une largeur d'au moins 68 mm, ce qui couvre l'immense majorité des iPhone actuels.

La prise en main est simple : on scanne le QR code imprimé au dos de la manette pour accéder à PlaytilesOS, l'application web qui centralise la bibliothèque de jeux. On place ensuite la Playtile sur l'écran, on utilise la fonction « Virtual Cable » pour calibrer la position des boutons en fonction de la taille exacte de son téléphone, et c'est parti. Evidemment, tous les réglages sont gardés en mémoire grâce à un compte qui nécessite une clé d'accès.



L'ensemble se décolle proprement sans laisser de trace. La qualité de fabrication est au rendez-vous : les manettes sont assemblées à la main en France, avec des composants provenant à 60% d'Europe et à 40% d'Asie.

Une précision importante pour les utilisateurs Apple : les vibrations haptiques ne sont pas prises en charge sur iPhone, Apple bloquant cette fonctionnalité pour les entrées tierces. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est à savoir avant l'achat.

À noter également : l'interface de PlaytilesOS et la communication du produit sont entièrement en anglais pour l'instant. C'est cohérent avec une stratégie internationale assumée dès le départ — les jeux, les développeurs partenaires et les clients viennent des quatre coins du monde — mais c'est un peu dommage pour le marché francophone. L'équipe en est consciente et promet d'y remédier.

Des jeux indés, sans pub ni microtransactions

C'est là que se joue vraiment l'expérience Playtiles, et c'est important de le comprendre avant d'acheter : la manette ne fonctionne qu'avec les jeux proposés par PlaytilesOS. Il n'est pas possible de jouer à ses applications App Store habituelles, ni aux jeux iOS achetés séparément. Tout passe par la plateforme maison, accessible via navigateur web. C'est un parti pris fort, qui implique d'adhérer à l'écosystème dans son ensemble.

Ce système fonctionne sur un modèle de « Saisons » : chaque saison propose un bundle d'une trentaine de jeux indépendants, officiellement licenciés (chaque développeur est évidemment rémunéré), débloqués semaine après semaine sur 12 semaines. On est donc dépendant du rythme de sortie des jeux, ce qui peut demander un peu de patience. En contrepartie, zéro publicité, zéro microtransaction, et les jeux restent acquis à vie — tant que le système existe toujours et les serveurs en ligne. PlaytilesOS propose aussi un système de succès, les manuels des jeux, et une fonctionnalité appréciable : il est possible d'ajouter ses propres ROMs au format .GB et .GBC, ce qui en fait également un émulateur Game Boy accessible immédiatement.

Les genres couverts sont variés (action, aventure, platformer, puzzle, horreur, course...) et plus de 40 studios indépendants ont déjà rejoint l'écosystème pour un total de plus de 50 jeux licenciés, dont la valeur cumulée est estimée à environ 60 €. C'est là que le modèle économique prend tout son sens : on ne paye pas la manette au prix fort pour qu'elle serve de presse-papier, on paye pour l'accès à une sélection curatée de jeux indés de qualité. La manette est presque un accessoire offert et c'est exactement comme ça qu'il faut l'appréhender.

La Saison 2 à 30 € : un vrai cadeau

Depuis mi-février 2026, les précommandes pour la Saison 2 sont ouvertes. Le pack comprend une manette v2 améliorée (nouveau D-pad, nouveau design) et un bundle d'environ 28 jeux, dont cinq titres exclusifs introuvables ailleurs. Le tout est proposé à 30 € TTC, frais de port en sus, avec des expéditions prévues dès mars 2026. Pour décomposer : comptez environ 5 € pour la manette et 25 € pour l'accès aux jeux de la saison. Donc si vous avez déjà la manette v1, il vous coûtera 25€ pour accéder aux nouveaux jeux, et c'est précisément cela le modèle économique. On est loin d’un abonnement à la Apple Arcade.

À ce tarif, c'est sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour un cadeau original, que ce soit pour un amateur de rétrogaming, un gamer nomade ou quelqu'un qui cherche une alternative aux jeux mobile bardés de pubs et de micro-transaction. Ça tient dans une enveloppe, ça fonctionne sur n'importe quel iPhone récent, et ça n'a besoin de rien d'autre.

La Playtile v2 bénéficie d'un brevet en instance (déposé le 13 mai 2025), de deux dessins et modèles déposés au niveau européen, et de marques enregistrées en France. Pour une initiative 100% pensée en France, c'est plutôt une belle carte de visite.



Au final, on trouve que PlayTiles est une excellente initiative qui repense le gaming sur mobile. Avec un concept simple, une manette sans électronique et de petits jeux peu gourmands (mais pas moins intéressants), ce produit a tout pour plaire et peut constituer un cadeau parfait à petit prix. En tout cas, on vous conseille d'y jeter un oeil, au moins pour soutenir un projet français qu'on suivra de près sur iSoft.



Toutes les informations sont à retrouver sur get.playtil.es.



Cet article est non sponsorisé, non rémunéré est ne résulte pas d'un partenariat. Playtiles nous a fourni une manette, a répondu à nos (nombreuses) questions et, comme toujours sur iSoft, nous avons été totalement libres dans la rédaction.