ArcEmu est le premier émulateur Game Boy sur Apple Watch

Raffaele, le développeur d'Arcadia, a lancé cette semaine le premier émulateur de consoles pour Apple Watch avec ArcEmu. Il s'agit d'un outil qui permet de jouer à la Game Boy (Color) et la Game Boy Advance sur son poignet, mais aussi sur iPhone et iPad. Légende !

Pour jouer à Zelda, Mario et Pokémon au poignet

Comme l'explique notre cher ami sur Reddit, les noyaux d'émulation utilisés sont : SameBoy (Game Boy et Game Boy Color) mGBA (Game Boy Advance). Mais il ne s'est pas contenté de faire fonctionner les jeux des mythiques consoles portables de Nintendo, il a aussi repensé l'interface pour permettre de véritablement jouer sur un écran de moins de 2 pouces.

J'ai travaillé dur pour rendre les jeux jouables sur un si petit écran. Les flèches sont disposées en forme de T inversé pour prendre le moins de place possible. Il y a également une fonction de maintien pour les boutons A et B (cela fonctionne un peu comme les messages vocaux sur Telegram).

Malgré la taille ridiculement petite des écrans d'Apple Watch, il faut souligner que la résolution des jeux Game Boy (Color) est multipliée par deux sur toutes les Apple Watches. Pour les jeux Game Boy Advance, la résolution dépend de la largeur de l'écran. Comme la résolution n'est pas précise et que les images pouvaient apparaître floues, Raffaele a développé un shader anti-aliasing spécifique.



En termes de performances, la plupart des jeux devraient tourner sans problème à 60 images par seconde sur toutes les Apple Watch compatibles. Cependant, vous pouvez régler la limite d'images par seconde à 30 pour économiser la batterie. De plus, l'émulateur saute les images identiques, histoire d'optimiser l'autonomie.



Le résultat est bluffant, avec à la fois un beau rendu fluide et des contrôles étonnamment utilisables sur la montre.

Pour ne rien gâcher, les sauvegardes peuvent être partagés entre l'iPhone et l'Apple Watch afin que vous puissiez continuer votre jeu depuis n'importe quel appareil. Les sauvegardes sont automatiquement partagées via Bluetooth.



Sur l'iPhone, les fonctions vibration, gyroscope et accéléromètre sont prises en charge. Sur l'Apple Watch, le gyroscope est "émulé" via la Digital Crown (qui fonctionne étonnamment bien), tandis que l'accéléromètre est pris en charge.



De quoi jouer à Super Mario, Pokémon, Zelda et autres classiques de Nintendo.

Caractéristiques principales d'ArcEmu :

Émulation précise et rapide grâce aux cœurs SameBoy et mGBA

Shader de lissage rapide sur Apple Watch

Émulation indépendante du taux de trame avec 30 ou 60 fps

Support pour toutes les orientations sur iPhone et iPad

Belle interface utilisateur en pixel art noir

Contrôles à l’écran précis et bien conçus

Contrôles personnalisables (transparence et position) sur iPhone et iPad

D-Pad à 8 ou 4 directions sur iPhone et iPad

Support de l’accéléromètre

Support du gyroscope sur iPhone et iPad, émulé via la Digital Crown sur Apple Watch

Support de la vibration sur iPhone

Support complet de la Digital Crown sur Apple Watch

Fonction de maintien des boutons sur Apple Watch

Support des manettes de jeu sur iPhone et iPad

Support des fichiers zip

Fonction de sauvegarde automatique

Partage des états de sauvegarde entre les appareils

Comment installer une ROM dans ArcEmu ?

Le chargement des ROM est très simple. Depuis l'application iPhone, appuyez sur le bouton (+) en haut à droite et sélectionnez la ROM dans l'application Fichiers. Le transfert vers l'Apple Watch démarre automatiquement via Bluetooth. Vous pouvez également le faire manuellement en appuyant sur les trois points (...) à côté du nom de la ROM dans la liste.

ArcEmu prend également en charge les ROM au format .zip. Dans ce cas, il décompressera et importera automatiquement les ROMs présentes dans l'archive.



Bien évidemment, la loi n'autorise pas le téléchargement de ROMs si vous n'avez pas une copie originale à la maison.



Voici une petite vidéo qui vous montre comment ça marche :

Consoles supportées

Game Boy (.gb)

Game Boy Color (.gbc)

Game Boy Advance (.gba)

Compatibilité

Apple Watch Series 3 ou ultérieure

Apple Watch SE ou ultérieure

Apple Watch Ultra ou ultérieure

Une excellent surprise qui vaut largement les 2 euros demandés. Si vous cherchiez un émulateur pour jouer sur tous vos appareils mobiles Apple, vous êtes au bon endroit. C'est le meilleur allié de RetroArch, le meilleur émulateur pour iPhone avec une tonne de consoles supportées dont la PlayStation.

Télécharger ArcEmu à 1,99 €