L'Apple Watch Series 1 rejoint la liste des produits obsolètes

L'Apple Watch Series 1 rejoint officiellement la liste des produits obsolètes d'Apple, marquant ainsi la fin d'une époque pour cette montre connectée qui a contribué à définir les bases de l'écosystème wearable de la marque à la pomme.

Une nomenclature qui prête à confusion

Apple a récemment déplacé l'Apple Watch Series 1 de sa liste "vintage" vers la catégorie "obsolète", une transition qui intervient plus de sept ans après l'arrêt de sa commercialisation en 2016. Cette montre présente une particularité historique intéressante : elle correspond en réalité à la deuxième génération d'Apple Watch, Apple ayant rétroactivement baptisé "Series 0" sa première montre sortie en 2015.

La Series 1 était essentiellement une version améliorée de l'Apple Watch originale, équipée du processeur S1P plus performant, mais conservant le même design et les mêmes fonctionnalités de base. Cette évolution modeste contrastait avec la Series 2, lancée simultanément, qui apportait des innovations majeures comme le GPS intégré et la résistance à l'eau.

Cette classification obsolète signifie qu'Apple ne propose plus de réparations officielles ni de pièces détachées pour ces modèles. Curieusement, la Series 2 avait déjà rejoint cette liste en novembre 2024, témoignant des différences dans la disponibilité des stocks de pièces détachées entre les deux modèles. Pour les propriétaires d'une Series 1 encore fonctionnelle, l'espoir n'est pas totalement perdu : certains centres de service tiers autorisés peuvent encore proposer des réparations, selon leur stock de composants disponibles.