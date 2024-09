Apple ajoute 12 Mac à sa liste de produits vintage et obsolètes

Comme toutes les entreprises dans la tech, Apple commercialise beaucoup de nouveaux produits chaque année, ce qui occupe bien le service technique d'Apple, car qui dit nouveaux produits dit forcément leur prise en charge en cas de panne. Pour limiter la charge de travail à son service technique et dans ses Apple Store, la firme de Cupertino fait comme ses concurrents : le passage des anciens produits en vintage puis obsolète. De nouveaux Mac rejoignent la liste, cela signifie que certains ne seront plus pris en charge.

Voici les nouveaux Mac qu'Apple considère comme trop anciens

Tous les ans, Apple ajoute de nouveaux produits à ses listes vintage et obsolètes, ces produits sont considérés aux yeux de l'Apple Park comme "ancien" et "trop ancien", ce qui signifie qu'ils ne sont plus forcément pris en charge par le SAV d'Apple. Comme nous l'explique Apple sur son site internet, "Vintage" et "Obsolète" sont deux termes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes dans la gestion d'Apple.

: un produit Apple intègre cette liste quand il dépasse sa cinquième année de commercialisation. Les Apple Store et centres de services agréés Apple continuent à prendre en charge ces appareils, mais ils ne sont pas obligés d'avoir les pièces en réserve en cas de réparation. Les produits vintage ne sont plus considérés comme des produits "importants" dans les prises en charge. Obsolète : quand un produit Apple est inscrit sur cette liste, cela signifie qu'il a atteint ces sept ans de commercialisation, les Apple Store et les centres de services agréés Apple reçoivent l'information, de refuser la prise en charge du produit. Le client devra soit renouveler son produit vers un modèle plus récent ou se rapprocher d'un réparateur tiers qui acceptera de le réparer (sous réserve d'avoir toujours les pièces à disposition).

MacBook Pro de 2017

Voici les Mac qui arrivent dans la liste des produits vintage

Les Mac suivants peuvent ne plus être réparés si les pièces ne sont plus disponibles :

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, 2 ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2018, 4 ports Thunderbolt 3)

Voici les Mac qui débarquent dans la liste des produits obsolète

C'est terminé pour ces Mac, ils ne seront plus pris en charge par Apple :

MacBook (Retina, 12 pouces, début 2016)

MacBook Air (13 pouces, début 2015)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, 2 ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, 4 ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Pro (Retina, 13 pouces, début 2015)

iMac (21,5 pouces, fin 2015)

iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, fin 2015)

iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015)

Apple vous propose une liste qui s'actualise en temps réel tous les ans sur son site d'assistance.