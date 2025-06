Apple s'intéresse aussi à la startup IA de Mira Murati, ex-OpenAI

Dans sa dernière lettre dominicale, Mark Gurman a révélé qu'Apple avait engagé des discussions avec Mira Murati, ancienne CTO d'OpenAI, au sujet d'une possible acquisition de sa nouvelle startup IA, Thinking Machines Lab. Cela fait suite à l'annonce la semaine dernière de discussions internes au sein des équipes de Tim Cook concernant une éventuelle acquisition de Perplexity, indiquant une quête agressive d'Apple pour attirer des talents et des technologies dans le domaine de l'IA.

Murati, figure centrale dans la saga tumultueuse du conseil d'administration d'OpenAI en 2023, a brièvement occupé le poste de PDG par intérim lors de l'éviction temporaire de Sam Altman, comme détaillé dans le livre The Optimist : Sam Altman, OpenAI, and the Race to Invent the Future (sur Amazon). Aux côtés du cofondateur Ilya Sutskever, elle a joué un rôle clé dans ce mélodrame, plaidant finalement pour le retour d'Altman afin de stabiliser l'entreprise. Murati a quitté OpenAI en 2024 pour lancer Thinking Machines Lab, tandis que Sutskever a fondé sa propre entreprise, Safe SuperIntelligence.

Qu'est-ce que Thinking Machines Lab ?

La startup de Murati, encore à ses débuts sans produit, vient de sécuriser un tour de financement record de 2 milliards de dollars mené par Andreessen Horowitz, valorisant l'entreprise à 10 milliards de dollars. Sa mission, comme indiqué sur son site web, est de démocratiser l'IA en la rendant plus compréhensible, personnalisable et accessible. Le manifeste souligne la nécessité de combler l'écart entre les capacités d'IA en rapide évolution et la compréhension du public, permettant des solutions adaptées aux divers besoins des utilisateurs. En clair, mettre la puissance technologique au service de l'Homme.

L'intérêt d'Apple

Selon le journaliste de Bloomberg, les discussions d'Apple avec Murati plus tôt cette année n'ont pas abouti. De même, bien qu'Apple continue d'évaluer Perplexity, aucun accord n'a été conclu. Cependant, l'intérêt d'Apple pour les startups spécialisées dans l'intelligence artificielle s'étend probablement au-delà de ces deux entreprises, avec des cibles potentielles incluant Safe SuperIntelligence de Sutskever et la startup française Mistral, toutes deux dotées de talents IA de premier plan.



Avec ses ressources financières importantes et ses ambitions dans l'IA, Apple explore toutes les pistes qui lui permettraient de reprendre la main après les déboires du lancement d'Apple Intelligence, plombé par l'absence du nouveau Siri tant vanté lors de la WWDC 24.

