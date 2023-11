Sam Altman réintégré par OpenAI, ChatGPT Voice devient gratuit sur mobile

La saga continue chez OpenAI. Après avoir débarqué avec fracas le cofondateur Sam Altman, le conseil d'administration vient de le réintégrer cinq jours plus tard. Entre temps, l'ancien associé d'Elon Musk avait signé chez Microsoft.



La société n'aurait pas pu trouver meilleur timing pour lancer ChatGPT Voice, son assistant virtuel concurrent de Siri et Google Assistant sur mobile. C'est évidemment ironique.

ChatGPT Voice existe depuis fin septembre pour les abonnés payants, la fonctionnalité offrant une expérience immersive en matière d'IA. Contrairement à ses concurrents, en posant une question, vous n'aurez pas l'impression d'avoir un robot en face dont les réponses sont limitées. Pour cause, l'assistant vocal tire son contenu vocal des réponses de l'IA, qui sont intrinsèquement tirées du système LLM de ChatGPT.



Après deux mois de priorité aux abonnés, OpenAI, la société responsable de ChatGPT, annonce la mise à disposition gratuite de ChatGPT Voice pour tous les utilisateurs.

Les utilisateurs qui souhaitent essayer ChatGPT Voice peuvent y accéder dès maintenant dans l'application mobile (pas sur le site). Pour entamer une conversation avec le modèle linguistique de l'IA, les utilisateurs peuvent tout simplement appuyer sur l'icône audio. En parlant et en entamant une conversation, ChatGPT Voice sera automatiquement activé. La version anglaise est parfaite, la version française a un drôle d'accent, mais est largement au-dessus de Siri, avec une emphase et une tension aux bons endroits.



Il faut savoir que la fonction ChatGPT Voice est réalisée à partir d'une bibliothèque de sons enregistrés par des acteurs vocaux. Grâce à cette bibliothèque d'échantillons, OpenAI a pu développer un modèle qui reconstitue les mots et les nuances de la langue de manière réaliste.

De plus, via une Live Activity, l'assistant d'OpenAI peut rester disponible à tout moment sur votre iPhone. C'est fort !

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6