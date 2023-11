Microsoft recrute Sam Altman d'OpenAI qui récupère l'ex patron de Twitch

Nouveau rebondissement dans la saga OpenAI. Après avoir été débarqué brutalement d'OpenAI, le CEO Sam Altman a été récupéré par Microsoft, partenaire principal (et actionnaire) d'OpenAI. En plus de l'ancien co-fondateur qui a initialement travaillé avec Elon Musk à l'élaboration de ChatGPT, Microsoft récupère aussi son ami et co-fondateur Greg Brockman a annoncé le PDG Satya Nadella dans un post sur X.

De son coté, OpenAI a donné le poste d'Altman à l'ancien patron de Twitch, Emmett Shear.

Les deux hommes, ainsi que plusieurs autres collègues, rejoignent Microsoft "pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA avancée". Le patron de Microsoft "reste engagé dans son partenariat avec OpenAI", mais cette décision ressemble à un énorme coup dans l'IA. Cela signifie également qu'une grande partie des talents d'OpenAI pourrait être transférée chez Microsoft, ce qui pourrait ralentir les progrès de cette dernière avec son service ChatGPT largement utilisé.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…