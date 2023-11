Xavier Niel lance Kyutai avec Eric Schmidt, Sam Altman viré d'OpenAI

L'actualité autour de l'intelligence artificielle bat son plein. Alors qu'Apple prépare une énorme mise à jour iOS 18 dopée à l'IA, Xavier Niel s'est associé à Rodolphe Saadé et Eric Schmidt (co-fondateur de Google) pour lancer Kyutai, un OpenAI à la française. Justement, en parlant d'OpenAI, la société derrière ChatGPT a débarqué Sam Altman, jugé pas assez franc dans sa communication.

Un futur champion de l'IA en France

Lors de la première conférence AI Pulse, Xavier Niel (Iliad), Rodolphe Saadé (CMA CGM) et Eric Schmidt (ancien PDG de Google) ont inauguré Kyutai, un laboratoire de recherche en science ouverte à but non lucratif dans le domaine de l'intelligence artificielle à Paris. Financé à hauteur de près de 300 millions d'euros, il démarre avec une équipe de six chercheurs de haut niveau, dans le but de retenir et d'attirer les meilleurs talents français souvent tentés par l'Amérique.

Le conseil scientifique de Kyutai compte Yann Le Cun (directeur de l’IA chez Meta), Yejin Choi (directrice de recherche à l’Allen Institute for AI) et Bernhard Schölkopf (directeur du département d’inférence empirique à l’Institut Max-Planck pour les systèmes intelligents).



Les six chercheurs qui composent l’équipe de départ de Kyutai sont :

Patrick Pérez, directeur de Kyutai et diplômé de Centrale Paris en mathématiques appliquées, a travaillé chez Microsoft Research, ainsi que chez Inria, Technicolor et Valeo (conduite autonome). Hervé Jégou, diplômé de l’ENS Cachan, a soutenu sa thèse en 2005 à l’université de Rennes : « Codes robustes et codes joints source-canal pour transmission multimédia sur canaux mobiles ». C'est un expert en compression et vision informatique qui a travaillé chez Inria et FAIR. Laurent Mazaré, diplômé de Polytechnique, a obtenu un doctorat à l'intersection de la cryptographie et des méthodes formelles, avec une thèse soutenue en 2006 : « Protocoles cryptographiques : lien entre les vues symboliques et computationnelles ». Il a travaillé Jane Steet et DeepMind. Il a notamment contribué à Rust. Edouard Grave, également issu de Polytechnique, a soutenu sa thèse en 2014 : « Une approche markovienne à la sémantique distributionnelle ». Celui qui a effectué deux postdocs aux États-Unis, à UC Berkeley et à l’université Columbia est passé les laboratoires d’Apple MLR, puis FAIR pour le développement de LLaMA et de la bibliothèque fastText. Neil Zeghidour, diplômé de Dauphine (finance quantitative) et de l’ENS Saclay (apprentissage automatique), Neil Zeghidour a soutenu sa thèse en 2019 : « Apprentissage de représentations de la parole à partir du signal brut ». Il a notamment travaillé chez FAIR et DeepMind (Google) Alexandre Défossez, diplômé d’un master en mathématiques appliquées à l’apprentissage automatique (ENS Saclay), a soutenu sa thèse en 2020 : « Optimisation de modèles d’apprentissage rapides pour l’analyse et la synthèse audio ».



Les milliardaires Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt ont donc fondé Kyutai, un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle à but non lucratif et financé par des fonds privés. Kyutai, qui signifie "sphère" en japonais et fait un clin d'œil ludique à "l'IA mignonne" en anglais, a été dévoilé à Station F avec une dotation substantielle destinée à le soutenir pendant plus de quatre ans. Comme le modèle initial d'OpenAI, Kyutai publiera librement ses recherches dans l'esprit de la science ouverte, aspirant à devenir une plaque tournante de l'écosystème français qui retiendra et attirera peut-être les meilleurs chercheurs français, européens et mondiaux.

Xavier Niel, le fondateur d’Iliad, a répété vouloir se démarquer des gafams et ne pas intervenir dans les projets :

Nous ne faisons que financer. [...] J’aimerais bien qu’un jour on parle de l’impérialisme français dans l’IA. Si on ne fait rien, il ne se passera rien, c’est la seule chose dont je suis sûr.

Il insiste également sur le fait que Scaleway (qui fournit l'hébergement pour Iliad) ne sera pas un partenaire exclusif:

Le projet va sûrement attirer d’autres investisseurs et nous sommes ouverts à ce que d’autres rentrent. Les montants nécessaires pour pouvoir développer des modèles d’IA sont importants.



Rodolphe Saadé abonde en ce sens :

On est dans la mise en place d’un bien commun, gratuit, disponible a tout le monde. Il y a beaucoup d’idées en France et peu de financement.

Adieu Sam Altman

De l'autre côté de l'Atlantique, OpenAI licencie son PDG Sam Altman, le "conseil d'administration n'ayant plus confiance" en son leadership.



Vendredi, le conseil d'administration d'OpenAI a annoncé que le PDG Sam Altman avait été licencié et qu'il quitterait l'entreprise et le conseil d'administration, avec effet immédiat. Mira Murati, directrice de la technologie, a été nommée directrice générale par intérim.

L'éviction de M. Altman fait suite à un "processus d'examen délibératif" interne qui a révélé qu'il n'avait pas été "constamment franc dans ses communications avec le conseil d'administration, entravant la capacité de ce dernier à exercer ses responsabilités", dixit l'entreprise. En conséquence, "le conseil d'administration n'a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI". Rappelons d'ailleurs qu'une divergence de fond avait poussé Elon Musk a quitté l'entreprise il y a quelques temps.



OpenAI, propriétaire du chatbot IA populaire ChatGPT, a toutefois exprimé sa gratitude envers l'ancien patron pour "ses contributions significatives à l'établissement et au développement d'OpenAI" et a souligné que Mira, avec son expertise en recherche, produit et sécurité, est remarquablement apte à prendre le poste de PDG par intérim. Le conseil d'administration, exprimant pleine confiance en ses capacités de direction durant cette phase de transition, inclut le scientifique en chef Ilya Sutskever, le président Greg Brockman, et des conseillers externes sans parts dans l'entreprise tels qu'Adam D'Angelo de Quora, l'entrepreneure Tasha McCauley et la spécialiste de la confidentialité Helen Toner du Georgetown Center for Security and Emerging Technology. M. Altman, bien qu'ayant été le PDG avant de se retirer, était aussi considéré comme un conseiller indépendant.



Parallèlement à l'émergence rapide des technologies d'IA générative cette dernière année, la notoriété de M. Altman a crû, faisant de lui un visage non officiel d'OpenAI et du secteur en expansion. Ayant présidé Y Combinator, il a pris la parole lors de panels, participé à des forums sur l'IA au Sénat et assisté à de multiples conférences du domaine.