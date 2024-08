Xavier Niel (Free) veut racheter La Poste Mobile (màj : Bouygues a gagné)

Le fondateur de Free n'a pas terminé ses acquisitions. Cette fois, Xavier Niel a fait part de sa volonté de devenir l’actionnaire majoritaire de La Poste Mobile. L'opérateur virtuel, cinquième avec ses 2,3 millions de clients, cherche un repreneur depuis quelques jours.





Finalement, c’est Bouygues Telecom qui va racheter La Poste Mobile pour 950 millions d’euros

La Poste Mobile bientôt rachetée

Le cinquième opérateur mobile en France a été lancé en 2011 en France grâce à la participation de SFR, avec un certain succès. Malgré une croissance correcte et plus de deux millions de clients, le groupe La Poste cherche à se séparer de son entité télécoms d'après les informations des Echos. L'idée serait de continuer à distribuer les forfaits sous la marque "La Poste Mobile", en conservant l'identité visuelle, tout en cherchant à accélérer son développement. Cela passerait apparemment par la cessation des parts du groupe.

Au total, ce sont 51 % de l'opérateur qui sont à vendre. Plusieurs candidats sont sur les rangs, dont SFR qui détient déjà 49 %. S'il serait logique que le "carré rouge" remporte la mise, Free est entré dans la course de manière officielle. Le groupe de Xavier Niel, Iliad, a fait par de ce projet lors de son passage chez l’Association des journalistes économiques et financiers.

🔴📱Actu télécom (pour changer) : Xavier Niel, invité de l’@AJEF, confirme être candidat au rachat des 51 % de La Poste dans La Poste Mobile et ses deux millions de clients. Les 49 % restants au capital sont détenus par SFR. pic.twitter.com/wgjX28Fs9b — Romain Colas (@RomColas) January 29, 2024

Ce serait une première pour Niel, les opérateurs virtuels (MNVO) étant habituellement la proie de Bouygues Telecom et... SFR. On voit d'ailleurs mal comme Altice (SFR) et Iliad (Free) pourraient travailler ensemble sur La Poste Mobile.



En outre, Niel a indiqué qu'il n'était pas intéressé par le rachat de BFMTV, sans toutefois fermer définitivement la porte.



Les consommateurs pourraient en revanche en tirer bénéfice avec un double réseau potentiel à la clé. Que pensez-vous d'une telle acquisition ?

