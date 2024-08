Bouygues Telecom a le feu vert pour racheter La Poste Mobile

L'Autorité de la concurrence a approuvé sans réserve l'acquisition de La Poste Telecom par Bouygues Telecom, une opération qui concerne 2,3 millions de clients. Cette autorisation marque une étape clé dans la prise de contrôle de La Poste Telecom, précédemment détenue par le groupe La Poste et SFR, par Bouygues Telecom. Pour mémoire, Bouygues a grillé la priorité à Free, qui s'intéressait de près à ce dossier.

Un rachat validé par le régulateur

L'Autorité a estimé que cette acquisition ne présente aucun risque pour la concurrence sur les marchés concernés. Elle a donc donné son feu vert sans imposer de conditions particulières, comme précisé dans un communiqué publié sur son site.

Cette opération, d'une valeur de 950 millions d'euros, a été notifiée au régulateur le 12 juillet, cinq mois après que Bouygues Telecom a annoncé être en négociations exclusives pour le rachat de La Poste Telecom. L'accord stipule également que La Poste conservera la gestion de la distribution de la marque au sein de ses bureaux de poste.

L'Autorité a jugé que cette acquisition ne porterait pas atteinte à la concurrence, notamment en raison des parts de marché limitées de La Poste Telecom. Elle a également pris en compte la concurrence exercée par les principaux opérateurs de téléphonie, à savoir Orange, SFR et Free.

De plus, l'Autorité a écarté le risque que Bouygues Telecom puisse restreindre ou refuser l'accès à son réseau aux autres opérateurs virtuels concurrents de La Poste Telecom, qui n'ont pas leurs propres infrastructures et dépendent des réseaux des grands opérateurs.

Enfin, en dehors de l'accord de l'Autorité de la concurrence, cette acquisition nécessite également l'approbation de SFR, qui est le fournisseur de réseau de La Poste Telecom jusqu'à fin 2026. SFR dispose d'un droit de préemption sur les parts mises en vente et d'un droit d'agrément sur l'acquéreur. Sauf que SFR est en grande dificulté, son patron, Patrick Drahi, ayant plus de 55 milliards de dettes avec son groupe Altice, la maison-mère de l'opérateur au carré rouge.



Actuellement, La Poste Telecom est le cinquième opérateur du marché français, derrière Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.



Informations sur les deux sociétés :

Bouygues Telecom est une filiale de Bouygues SA, la société mère du groupe Bouygues. L'entreprise opère dans le domaine des communications électroniques, offrant des services de téléphonie fixe et mobile, ainsi que des accès Internet à haut et très haut débit. Dans le secteur de la téléphonie mobile, Bouygues Telecom agit en tant qu'opérateur de réseau mobile (Mobile Network Operator ou MNO) en France métropolitaine, tout en proposant également une offre de gros à Lycamobile, un opérateur de réseau mobile virtuel (Mobile Virtual Network Operator ou MVNO).

