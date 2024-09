Bon plan : Bouygues lance un forfait 300 Go en 5G à 14,99 €

Si vous nous suivez depuis les débuts de l'iPhone, vous savez que l'on partage régulièrement les bons plans autour des produits Apple, mais aussi les applications et les forfaits.



Justement, pour l'été, Bouygues Telecom entend attirer les clients de tous bords avec une offre imbattable : 300 Go de DATA en 5G pour seulement 14,99 €.

300 Go en 5G !

Alors que les offres sur les forfaits se sont un peu plus rares ces derniers temps, depuis le début de l'année, les quatre opérateurs français ont relancé les hostilités. Et à ce petit jeu là, Bouygues a rattrapé Free Mobile avec un nouveau forfait 5G gonflé à bloc : 300 Go. Pour se démarquer, cette offre B&YOU dispose d'une meilleure couverture et d'un réseau de qualité supérieure par rapport au concurrent cité. Les autres, SFR / RED et Orange / Sosh, ne disposent pas d'équivalent à date.



Pour une durée limitée, Bouygues propose un forfait B&YOU avec :

300 Go en 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

35 Go utilisables depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

Le prêt gratuit d'un téléphone en cas de panne, perte, vol ou casse

Solutions sécurité smartphone (Norton inclus 24 mois)

Avant de passer à la caisse, sachez que la carte SIM est facturée 1 €, et que l'opérateur garantit le maintient du tarif même après un an. Chez les concurrents, la carte SIM est vendue 10 €, même si vous choisissez l'option eSIM.



Et si vous ne savez que faire des 300 Go, d'autres offres 5G moins généreuse (et moins chère) sont également disponibles :

