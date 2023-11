Black Friday 2023 : Bouygues propose un forfait 100 Go en 5G à 13,99 €

Il n'y a pas que les promotions sur l'iPhone, l'iPad, le Mac ou les AirPods pendant le Black Friday. Les forfaits 5G sont également de la partie, notamment avec Bouygues Telecom qui relance une offre immanquable : 100 Go en 5G en France et 25 Go à l'étranger pour seulement 13,99€/mois !

100 Go en 5G, le bon plan de Bouygues Telecom

De plus en plus rares, les offres opérateurs n'ont plus le même attrait qu'il y a quelques années. Pourtant, certains comme Bouygues parviennent à se démarquer avec des forfaits 5G à prix canon.



Pour une durée limitée, Bouygues propose un forfait B&YOU qui devrait faire de l'ombre à SFR, Sosh et autre Free :

100 Go en 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

25 Go utilisables depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

Le prêt gratuit d'un téléphone en cas de panne, perte, vol ou casse

Solutions sécurité smartphone (Norton inclus 24 mois)

Bon à savoir, il faudra payer 1€ la carte SIM (contre 10 € chez les concurrents) et le prix du forfait ne changera pas après un an.



Profiter du bon plan Black Friday 2023 :

Une variante à 200 Go

Pour ceux qui en veulent plus, il y a une offre "Série spéciale B&YOU 200Go" dont 30Go valables en Europe/DOM à 17,99€/mois + 3 € pour la 5G.

