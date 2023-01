Bouygues Telecom baisse son forfait 5G 130 Go à 15,99 euros !

La guerre des prix repart de plus belle. Pour démarrer l'année, Bouygues relance ses promotions avec notamment le forfait 130 Go en 5G à 15,99€ seulement, soit la meilleure offre nouvelle génération parmi tous les opérateurs français. Un joli coup pour le numéro deux en France en termes de couverture du territoire et de qualité de service.



Si vous avez un ado ou que votre budget est serré, sachez qu'il existe aussi une offre à 6,99€ pour 1 Go de données. À l'autre bout, le forfait 200 Go reste à 19,99€ sur la même page du site.

Le forfait 5G à 15,99€ / mois chez B&YOU

Pour 15,99€ par mois, ce bon plan de la filiale B&YOU vous offre un forfait 5G idéal pour les iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 qui comprend une enveloppe de 130 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités qui sont entièrement utilisables gratuitement en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le forfait est sans engagement et son prix n'augmentera pas dans le temps.



Une promotion à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent de la rapidité et de la quantité pour jouer en ligne, streamer musique et vidéo, etc. Voici le contenu du forfait :

Appels/SMS/MMS illimités

130 Go d'Internet dont 30 Go utilisables en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

Souscrire maintenant à la promotion sur le forfait 5G. Attention, l'offre n'est valable que quelques jours.

Le forfait 1 Go à 6,99€ / mois chez B&YOU

L'autre affaire du jour n'est autre que le mini forfait 1 Go à 6,99€ par mois. C'est un prix très raisonnable pour ceux qui ne veulent pas dépenser et qui n'utilisent que peu de données Internet. Un giga-octet est largement suffisant pour consulter ses apps et sites préférés, ainsi que ses mails. De plus, nous sommes souvent à la maison, à l'école ou au bureau, où le WiFi est omniprésent.

Appels/SMS/MMS illimités

1 Go d'Internet

Sans engagement

Carte SIM à 10€

Suivez le lien si vous souhaitez souscrire à ce mini forfait.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.