Folie : Bouygues lance un forfait 110 Go en 5G à 7,99 € !

iPhoneSoft ne vous parle pas seulement des nouveaux iPhone, des applications à la mode et des tutoriels pour exploiter vos appareils Apple, c'est aussi un lieu qui centralise les bons plans autour de la marque.



Une fois de plus, nous parlons forfait avec Bouygues Telecom qui répond de manière très directe à Free Mobile avec une offre imbattable : 110 Go en 5G à seulement 7,99 € ! Du jamais, tout simplement !

110 Go en 5G !

Alors que les offres sur les forfaits se sont un peu plus rares ces derniers temps, la rentrée 2024 a été secouée par Free Mobile. Quelques heures après son offre à 8 € en partenariat avec Veepee, Free voit son concurrent Bouygues Telecom lancer la contre-offensive avec les mêmes conditions, mais directement sur le site de l'opérateur. Il suffit de choisir le nouveau forfait B&YOU et c'est tout.



Pour mémoire, Bouygues dispose d'une meilleure couverture et d'un réseau de qualité supérieure par rapport à son concurrent, ainsi que SFR / RED (seul à proposer le RCS sur iPhone pour le moment). Il est juste derrière Orange / Sosh, mais qui ne baissent pas autant leurs prix.



Pour une durée limitée, Bouygues propose un forfait B&YOU avec :

110 Go en 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

25 Go utilisables depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

Avant de passer à la caisse, sachez que la carte SIM est facturée 1 €, et que l'opérateur garantit le maintient du tarif même après un an. Chez les concurrents, la carte SIM est vendue 10 €, même si vous choisissez l'option eSIM. Attention, la promotion n'est valable que jusqu'au 30/09.



Et si vous avez besoin de plus de Go, d'autres offres 5G sont également disponibles (avec eSIM possible) :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.