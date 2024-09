Astuce iOS 18 : comment activer le RCS en France !

L’arrivée d’iOS 18 en version finale n'est peut-être pas très intéressante en Europe à cause de l'absence d'Apple Intelligence, mais les amateurs de textos doivent savoir que la communication entre iPhone et Android vit sa révolution. Grâce à l’intégration du protocole RCS (Rich Communication Services), tant attendu et demandé de longue date par Google, les échanges entre les deux plateformes franchissent un cap, apportant une expérience plus riche, pratiquement au niveau d'iMessage entre iPhone. Voici comment en profiter en France (mais aussi en Belgique, Suisse et autre).

C'est quoi le RCS ?

Comme vu l'an passé, le RCS permet aux utilisateurs d’envoyer des photos et vidéos en haute résolution, de recevoir des accusés de réception, de réagir à un message, de créer des groupes et de voir les indicateurs de frappe en temps réel, même lorsque les correspondants utilisent des appareils différents. Avec cette intégration, l'intérêt de WhatsApp ou Messenger est bien moins évident.

Parmi les avantages cités, les conversations de groupe occupent une place de choix. Désormais, il est possible de nommer les groupes, d’ajouter ou retirer des participants, et même de quitter une discussion sans problème, que les utilisateurs aient un iPhone ou un Android.

Le RCS apporte également des améliorations au niveau des réactions. Les emojis et réactions envoyés depuis Android s’affichent désormais correctement sur les iPhones, ce qui était auparavant une source de confusion et de frustration pour les utilisateurs. De quoi fluidifier les interactions entre iOS et Android.

Les avantages pour les clients Apple

Si Apple a du plier devant les différents régulateurs, dont celui de l'Union européenne, elle a tout de même conserver les bulles bleues pour ses clients. Même avec le RCS, les possesseurs d'Android continueront d'apparaître en vert. Mieux, certaines fonctionnalités comme la programmation d'un message restent exclusives à l'iPhone.

Les prochaines évolutions

Bien que l’adoption du RCS soit une avancée majeure, tout n'est pas encore parfait. Apple doit encore intégrer certaines fonctionnalités, comme la réponse directe aux messages dans les discussions de groupe ou la possibilité de réagir aux contenus multimédias, des options déjà présentes dans iMessage.

Comment activer le RCS sur iPhone ?

Mais alors, comment activer le RCS ? Pour profiter du protocole amélioré, les utilisateurs d’iPhone doivent d’abord mettre à jour leur appareil vers iOS 18 et s'assurer que leur opérateur supporte cette technologie. En France, à date, seul SFR propose actuellement la compatibilité RCS, tandis que Orange, Bouygues Telecom, et Free sont en cours de déploiement.

Une fois l’appareil mis à jour et l’opérateur compatible, il suffit de se rendre dans les réglages de l’application Messages sous la section “Service SMS” et d’activer l’option “Service RCS”. Si vous ne voyez pas la case, redémarrez le téléphone. Si ce n'est toujours pas le cas, réinitialiser les réglages réseaux dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.



Qui a déjà activé le RCS avec un forfait SFR / Red by SFR ?