Astuce iOS 18 : comment savoir qui sont les acteurs à l'écran (Apple TV+)

Si vous êtes un utilisateur régulier de Prime Vidéo, vous savez probablement qu'il existe une fonctionnalité fantastique qui s'appelle X-Ray. Cela vous permet de savoir le nom des acteurs qui sont présents en temps réel dans la scène que vous êtes en train de regarder. Figurez-vous qu'Apple vient de "copier" la fonctionnalité, elle s'appelle "À l'écran" et elle est disponible sur tous les contenus Apple TV+ !

Comment accéder à la fonctionnalité "À l'écran"

Il vous est peut-être déjà arrivé de regarder une série ou un film et d'avoir un coup de cœur pour un acteur que vous avez déjà vu ailleurs. Cependant, qui est cet acteur ? Rassurez-vous, grâce à la fonctionnalité "À l'écran" disponible sur iOS 18, Apple vous donne toutes les informations que vous cherchez sur ce talentueux acteur qui a attiré votre attention !

Pour des raisons de droits, Apple supprime l'image du contenu en cas de capture d'écran

Comment ça fonctionne ?

Si vous possédez un iPhone mis à jour avec iOS 18, la fonctionnalité est déjà disponible. Le principe est simple :

Ouvrez l'application Apple TV sur votre iPhone Allez dans la section "Apple TV+" Lancez un contenu original Apple Vous aurez en bas de l'écran "Infos", "À l'écran" et "À suivre"

Quand vous appuyez sur "À l'écran", Apple vous affiche directement les acteurs qui sont présents dans la scène. Dès que vous changez de scène, la liste s'adapte automatiquement en fonction des acteurs présents à l'écran.



Cette fonctionnalité a deux avantages : quand vous appuyez sur le nom de l'acteur, Apple vous affiche les autres contenus où l'acteur est présent dans le casting. Le point faible, c'est qu'il n'est pas possible d'obtenir plus d'informations sur l'acteur, on aurait par exemple aimé avoir des informations spécifiques comme son âge, dans combien de films et séries il a tourné... Bref, des informations du type AlloCiné ou Wikipedia, mais pour le moment, la fonctionnalité "À l'écran" ne va pas aussi loin.



Parmi les autres choses à savoir sur cette nouveauté, c'est qu'elle est aussi disponible sur les contenus Apple TV+ de tvOS 18 et d'iPadOS 18. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment "À l'écran" ne concerne que les contenus originaux Apple, vous ne pourrez pas en profiter sur des films ou séries achetés/loués sur l'application Apple TV.



Pour afficher les informations dans "À l'écran", Apple s'aide de Gracenote, une plateforme connue dans le monde entier pour aider les entreprises de médias et de divertissement à "relier leurs publics aux contenus qu'ils aiment". Apple utilise également des informations internes pour rediriger les abonnés Apple TV+ vers d'autres contenus quand ils appuient sur le nom de l'acteur.