Voici les 250 nouveautés incluses dans iOS 18

Apple a publié sur son site web un PDF décrivant toutes les nouvelles fonctionnalités et les changements à venir avec iOS 18, suite à l'événement iPhone 16 qui s'est tenu lundi.



La liste comprend de nombreuses fonctionnalités déjà annoncées lors de la WWDC 24, comme Apple Intelligence, les nouvelles options de personnalisation pour l'écran d'accueil et le centre de contrôle, l'application Photos remaniée, des améliorations de l'application Messages comme le RCS, une nouvelle application Mots de passe, et bien d'autres encore comme CarPlay.

Toutes les nouveautés d'iOS 18

Encore une fois, Apple y précise que les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence ne seront pas disponibles avant iOS 18.1, dont le lancement est prévu en octobre. Ces fonctionnalités nécessiteront un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou un modèle d'iPhone 16, avec l'appareil et Siri réglés sur l'anglais américain. La prise en charge d'autres langues est prévue pour l'année suivante, notamment le français. Mais pour le moment, Apple n'a pas de date pour la sortie en Europe, la faute à la nouvelle loi DSA.



Voici la liste complète traduite en français.

APPLE INTELLIGENCE

Outils d’écriture

Réécriture : Créez plusieurs versions de votre texte tout en conservant le ton. Changez facilement pour une version que vous préférez, continuez à écrire ou revenez à l’original.

: Créez plusieurs versions de votre texte tout en conservant le ton. Changez facilement pour une version que vous préférez, continuez à écrire ou revenez à l’original. Style : Réécrivez votre texte dans un nouveau style, comme "professionnel", "concise" ou "amical".

: Réécrivez votre texte dans un nouveau style, comme "professionnel", "concise" ou "amical". Relecture : Recevez des suggestions d'améliorations pour la grammaire et le style. Acceptez toutes les suggestions d’un simple clic ou consultez les explications pour comprendre les changements.

: Recevez des suggestions d'améliorations pour la grammaire et le style. Acceptez toutes les suggestions d’un simple clic ou consultez les explications pour comprendre les changements. Résumé : Sélectionnez du texte et générez un résumé de haute qualité. Résumez des documents, articles, ou communications pour saisir rapidement les points clés.

: Sélectionnez du texte et générez un résumé de haute qualité. Résumez des documents, articles, ou communications pour saisir rapidement les points clés. Description : Utilisez un champ pour spécifier une modification, comme rendre le texte poétique, simplifier le vocabulaire ou en faire une lettre formelle.

: Utilisez un champ pour spécifier une modification, comme rendre le texte poétique, simplifier le vocabulaire ou en faire une lettre formelle. Composition : Demandez à ChatGPT de créer du contenu original ou ajoutez des images générées par ChatGPT pour compléter votre texte.

Image Playground

Application Image Playground : Amusez-vous avec toutes les fonctionnalités de création d’images. Créez de nouvelles images, accédez à celles que vous avez créées, remaniez-les, et partagez-les.

: Amusez-vous avec toutes les fonctionnalités de création d’images. Créez de nouvelles images, accédez à celles que vous avez créées, remaniez-les, et partagez-les. Créer des images avec des concepts : Ajoutez des thèmes, accessoires, ou lieux à vos créations.

: Ajoutez des thèmes, accessoires, ou lieux à vos créations. Créer des images avec des personnes connues : Ajoutez des amis ou des membres de la famille à des scènes comme la lune ou une planche de surf, grâce à la reconnaissance des personnes dans vos photos.

: Ajoutez des amis ou des membres de la famille à des scènes comme la lune ou une planche de surf, grâce à la reconnaissance des personnes dans vos photos. Créer des images avec des personnages : Définissez un personnage en choisissant son genre, teint et une description.

: Définissez un personnage en choisissant son genre, teint et une description. Créer des images avec des photos : Utilisez vos photos pour inspirer de nouvelles créations.

: Utilisez vos photos pour inspirer de nouvelles créations. Créer des images avec du texte : Ajoutez des descriptions précises pour modeler les images générées.

: Ajoutez des descriptions précises pour modeler les images générées. Suggestions intelligentes : Recevez des suggestions basées sur vos sélections précédentes ou le contexte d’une conversation.

: Recevez des suggestions basées sur vos sélections précédentes ou le contexte d’une conversation. Aperçus rapides : Voyez rapidement des aperçus à mesure que vous ajoutez des concepts.

: Voyez rapidement des aperçus à mesure que vous ajoutez des concepts. Historique des aperçus : Revenez facilement à des aperçus que vous avez aimés, même après avoir modifié des concepts.

: Revenez facilement à des aperçus que vous avez aimés, même après avoir modifié des concepts. Bibliothèque d’images : Toutes les créations sont enregistrées et synchronisées via iCloud.

: Toutes les créations sont enregistrées et synchronisées via iCloud. Styles d’animation : Créez des créatures fantastiques ou des environnements immersifs avec des textures riches en utilisant un style d’animation 3D moderne.

: Créez des créatures fantastiques ou des environnements immersifs avec des textures riches en utilisant un style d’animation 3D moderne. Styles d’illustration : Créez des compositions stylisées avec des personnages exagérés sur des fonds minimalistes.

: Créez des compositions stylisées avec des personnages exagérés sur des fonds minimalistes. Styles de croquis : Créez des dessins techniques et détaillés avec des couleurs vibrantes.

: Créez des dessins techniques et détaillés avec des couleurs vibrantes. Expérience Messages : Créez des images à partager via Messages, avec des suggestions basées sur vos conversations.

: Créez des images à partager via Messages, avec des suggestions basées sur vos conversations. Intégrations profondes : Créez des images dans Notes, Pages, Numbers, Keynote et Freeform pour enrichir vos documents et présentations.

Siri

Compréhension du contexte personnel : Siri peut désormais comprendre les emails, messages, photos, événements de calendrier, fichiers, et plus, et répondre à des questions spécifiques à votre vie quotidienne.

: Siri peut désormais comprendre les emails, messages, photos, événements de calendrier, fichiers, et plus, et répondre à des questions spécifiques à votre vie quotidienne. Actions dans les applications : Siri peut effectuer des actions dans des apps tierces, comme ajuster la température d’une photo dans l’app Photos ou ajouter des informations à une note dans Notes.

: Siri peut effectuer des actions dans des apps tierces, comme ajuster la température d’une photo dans l’app Photos ou ajouter des informations à une note dans Notes. Conscience de l’écran : Siri peut interagir avec ce qui est à l’écran, comme planifier un itinéraire vers un café mentionné dans un message.

: Siri peut interagir avec ce qui est à l’écran, comme planifier un itinéraire vers un café mentionné dans un message. Gestion des demandes améliorée : Si vous changez d’avis ou trébuchez sur vos mots, Siri suivra toujours la demande.

: Si vous changez d’avis ou trébuchez sur vos mots, Siri suivra toujours la demande. Maintien du contexte conversationnel : Siri se souvient des échanges récents, comme ajouter un match au calendrier après avoir demandé "Quand les Warriors jouent-ils ?".

: Siri se souvient des échanges récents, comme ajouter un match au calendrier après avoir demandé "Quand les Warriors jouent-ils ?". Connaissance des produits : Siri répond aux questions sur les produits Apple en se basant sur des modèles linguistiques formés à partir de la documentation Apple.

: Siri répond aux questions sur les produits Apple en se basant sur des modèles linguistiques formés à partir de la documentation Apple. Lumière autour de l’écran : Une nouvelle lumière élégante entoure l’écran lorsque vous parlez à Siri.

: Une nouvelle lumière élégante entoure l’écran lorsque vous parlez à Siri. Saisie via Siri : Vous pouvez maintenant taper vos demandes à Siri, alternant entre texte et voix de façon fluide.

: Vous pouvez maintenant taper vos demandes à Siri, alternant entre texte et voix de façon fluide. Prédiction de texte sur le clavier Siri : Le clavier Siri offre des suggestions pour accélérer vos demandes.

: Le clavier Siri offre des suggestions pour accélérer vos demandes. Voix plus naturelle : La voix de Siri est plus expressive, grâce à de nouveaux modèles linguistiques sur l’appareil.

: La voix de Siri est plus expressive, grâce à de nouveaux modèles linguistiques sur l’appareil. Réponses visuellement plus riches : Les réponses de Siri sont redessinées pour correspondre à l’interface des applications concernées, comme la météo.

Focus

Réduire les interruptions . Focus comprend le contenu de vos notifications et ne fait apparaître sélectivement que celles qui pourraient nécessiter une attention immédiate, comme un texte sur le ramassage de la garderie d'aujourd'hui ou une invitation de dernière minute à dîner ce soir.

. Focus comprend le contenu de vos notifications et ne fait apparaître sélectivement que celles qui pourraient nécessiter une attention immédiate, comme un texte sur le ramassage de la garderie d'aujourd'hui ou une invitation de dernière minute à dîner ce soir. Percée et silencieux intelligents. Votre appareil déterminera si une notification est suffisamment importante pour percer avec l'option Percée intelligente et silencieux. Il peut être activé pour n'importe quel mode Focus, afin que vous ne manquiez pas votre livraison de nourriture lorsque vous êtes en mode Ne pas déranger.

Genmoji

Genmoji. Générez des autocollants uniques de style emoji directement à partir du clavier. Dans le créateur d'autocollants, tapez simplement ce que vous voulez créer, comme "chien sur une planche de surf", et voyez votre création apparaître en quelques secondes.

Mail

Messages prioritaires . Sachez ce qu'il faut prioriser dès que vous ouvrez Mail avec des messages prioritaires en haut de votre boîte de réception qui sont basés sur ce qui est le plus urgent.

. Sachez ce qu'il faut prioriser dès que vous ouvrez Mail avec des messages prioritaires en haut de votre boîte de réception qui sont basés sur ce qui est le plus urgent. Aperçu des résumés . Connaissez les informations clés avant même d'ouvrir le fil de discussion avec de brefs résumés qui apparaissent dans l'aperçu de l'e-mail au lieu des premières lignes de cet e-mail.

. Connaissez les informations clés avant même d'ouvrir le fil de discussion avec de brefs résumés qui apparaissent dans l'aperçu de l'e-mail au lieu des premières lignes de cet e-mail. Résumés des fils de discussion . Lorsque vous ouvrez un fil de discussion, appuyez sur pour voir un résumé détaillé qui vous aide à obtenir l'essentiel d'un long e-mail ou de plusieurs e-mails dans le même fil de discussion.

. Lorsque vous ouvrez un fil de discussion, appuyez sur pour voir un résumé détaillé qui vous aide à obtenir l'essentiel d'un long e-mail ou de plusieurs e-mails dans le même fil de discussion. Réponse intelligente. En fonction du contenu de l'e-mail que vous avez reçu, Mail vous montrera des options intelligentes à choisir rapidement pour ajouter des détails à la réponse, comme répondre à des questions spécifiques qui vous ont été posées. Lorsque vous faites vos sélections, votre Smart Reply intègre vos choix dans le brouillon généré afin qu'il soit prêt à être envoyé.

Messages

Réponse intelligente . Répondez rapidement aux messages avec des options générées qui apparaissent directement dans la barre de prédiction lorsque vous appuyez sur le champ de texte pour répondre. Les messages comprendront le contenu de la conversation et offriront des options pertinentes pour le contexte.

. Répondez rapidement aux messages avec des options générées qui apparaissent directement dans la barre de prédiction lorsque vous appuyez sur le champ de texte pour répondre. Les messages comprendront le contenu de la conversation et offriront des options pertinentes pour le contexte. Résumés. Les aperçus des messages dans votre liste de conversations afficheront de brefs résumés au lieu du début de vos messages les plus récents, de sorte qu'en un coup d'œil, vous connaissez les informations clés avant même d'ouvrir le chat.

Notes

Résumés de transcription . Obtenez un résumé intelligemment créé des points clés de votre enregistrement audio, afin de pouvoir revoir ce qui s'est passé sans passer par l'intégralité de la transcription.

. Obtenez un résumé intelligemment créé des points clés de votre enregistrement audio, afin de pouvoir revoir ce qui s'est passé sans passer par l'intégralité de la transcription. Image Wand. Sélectionnez Image Wand dans votre palette d'outils pour sélectionner un dessin et en créer une image. Vous pouvez modifier ce que vous créez en ajoutant du texte ou en dessinant au-dessus de l'image originale. Vous pouvez même encercler l'espace vide dans votre note pour que Image Wand crée une image à partir du texte à proximité.

Notifications

Notifications prioritaires . Voyez immédiatement les choses qui peuvent nécessiter votre attention, comme un message de travail sur un livrable dû ce jour-là, avec des notifications prioritaires qui sont basées sur ce qui est le plus urgent et qui apparaissent en haut de vos notifications.

. Voyez immédiatement les choses qui peuvent nécessiter votre attention, comme un message de travail sur un livrable dû ce jour-là, avec des notifications prioritaires qui sont basées sur ce qui est le plus urgent et qui apparaissent en haut de vos notifications. Résumés de notification . Plusieurs notifications d'une seule application sont regroupées dans une pile avec un résumé en un coup d'œil sur le dessus qui vous permet de connaître les informations les plus importantes. Pour de nombreuses applications de communication comme Mail et Messages, le contenu de vos notifications sera résumé afin que vous puissiez obtenir toutes les informations clés sans appuyer sur la notification pour ouvrir l'application.

. Plusieurs notifications d'une seule application sont regroupées dans une pile avec un résumé en un coup d'œil sur le dessus qui vous permet de connaître les informations les plus importantes. Pour de nombreuses applications de communication comme Mail et Messages, le contenu de vos notifications sera résumé afin que vous puissiez obtenir toutes les informations clés sans appuyer sur la notification pour ouvrir l'application. Annoncer la prise en charge des notifications. Annoncer les notifications peut lire à haute voix vos résumés de notification lorsque vous utilisez AirPods ou CarPlay.

Téléphone

Résumés des appels. Rappelez les détails clés en un coup d'œil avec des résumés d'appels générés intelligemment.

photos

Recherche de photos et de vidéos en langage naturel . La recherche prend en charge les requêtes en langage naturel et la compréhension élargie, de sorte que vous pouvez rechercher exactement ce que vous voulez dire, comme "chien blanc moelleux sur un canapé vert". Vous pouvez également rechercher une action qui s'est produite dans une vidéo, et Photos vous adura au bon segment.

. La recherche prend en charge les requêtes en langage naturel et la compréhension élargie, de sorte que vous pouvez rechercher exactement ce que vous voulez dire, comme "chien blanc moelleux sur un canapé vert". Vous pouvez également rechercher une action qui s'est produite dans une vidéo, et Photos vous adura au bon segment. Créez vos propres souvenirs . Créez un souvenir sur l'histoire spécifique que vous voulez voir, simplement en tapant une description. Photos écrit un scénario, avec des chapitres uniques, et sélectionne un excellent ensemble de photos et de vidéos pour créer votre film, avec une chanson parfaitement jumelée.

. Créez un souvenir sur l'histoire spécifique que vous voulez voir, simplement en tapant une description. Photos écrit un scénario, avec des chapitres uniques, et sélectionne un excellent ensemble de photos et de vidéos pour créer votre film, avec une chanson parfaitement jumelée. Outil de nettoyage. Supprimez les éléments distrayants de vos photos avec l'outil Nettoyer pour les moments où un objet indésirable a gâché le moment.

Caractéristiques principales

Personnalisation

Placement plus flexible . Placez les icônes et les widgets de l'application dans n'importe quelle position ouverte sur l'écran d'accueil pour créer la mise en page idéale. Disposez-les le long du bas, juste au-dessus du quai, pour une portée plus rapide. Ou sur le côté, pour que votre papier peint préféré puisse briller.

. Placez les icônes et les widgets de l'application dans n'importe quelle position ouverte sur l'écran d'accueil pour créer la mise en page idéale. Disposez-les le long du bas, juste au-dessus du quai, pour une portée plus rapide. Ou sur le côté, pour que votre papier peint préféré puisse briller. Mises en page uniques . Avec la possibilité de placer les icônes et les widgets de l'application où vous le souhaitez, vous pouvez organiser chaque page de l'écran d'accueil avec des mises en page uniques qui vous sont les plus utiles.

. Avec la possibilité de placer les icônes et les widgets de l'application où vous le souhaitez, vous pouvez organiser chaque page de l'écran d'accueil avec des mises en page uniques qui vous sont les plus utiles. Icônes sombres . Personnalisez les icônes et les widgets de l'application pour s'adapter automatiquement à une nouvelle esthétique plus sombre lorsque votre téléphone entre en mode sombre, ou définissez-les pour qu'ils apparaissent toujours sombres. Ils rendent votre écran d'accueil encore plus élégant.

. Personnalisez les icônes et les widgets de l'application pour s'adapter automatiquement à une nouvelle esthétique plus sombre lorsque votre téléphone entre en mode sombre, ou définissez-les pour qu'ils apparaissent toujours sombres. Ils rendent votre écran d'accueil encore plus élégant. Icônes teintées . Donnez aux icônes d'application votre propre touche personnelle avec de la couleur. Avec la nouvelle feuille de personnalisation, teintez les icônes et les widgets de l'application sur votre écran d'accueil avec la couleur de votre choix. iOS suggérera même une couleur pour vous aider à démarrer. Faites correspondre votre papier peint, mettez une ambiance ou optez pour ce look monochrome minimaliste.

. Donnez aux icônes d'application votre propre touche personnelle avec de la couleur. Avec la nouvelle feuille de personnalisation, teintez les icônes et les widgets de l'application sur votre écran d'accueil avec la couleur de votre choix. iOS suggérera même une couleur pour vous aider à démarrer. Faites correspondre votre papier peint, mettez une ambiance ou optez pour ce look monochrome minimaliste. Icônes plus grandes. Rendez toutes les icônes et widgets de l'application sur votre écran encore plus grands, en supprimant le nom en dessous, pour un nouveau look rationalisé.

Centre de contrôle

Centre de contrôle repensé . Le centre de contrôle est repensé avec des groupes de contrôles pratiques, la possibilité d'organiser les contrôles comme vous le souhaitez et la prise en charge de nouveaux contrôles d'applications tierces.

. Le centre de contrôle est repensé avec des groupes de contrôles pratiques, la possibilité d'organiser les contrôles comme vous le souhaitez et la prise en charge de nouveaux contrôles d'applications tierces. Groupes de contrôles . Continuez à glisser depuis le bord droit pour accéder rapidement à des groupes de commandes pratiques, y compris vos commandes les plus utilisées, telles que les commandes Home, la lecture multimédia et la connectivité.

. Continuez à glisser depuis le bord droit pour accéder rapidement à des groupes de commandes pratiques, y compris vos commandes les plus utilisées, telles que les commandes Home, la lecture multimédia et la connectivité. Contrôle la galerie . La nouvelle galerie de contrôles affiche l'ensemble complet des contrôles disponibles, y compris les nouveaux contrôles d'applications tierces, que vous pouvez déposer directement dans le groupe de votre choix, ou créer des groupes entièrement nouveaux.

. La nouvelle galerie de contrôles affiche l'ensemble complet des contrôles disponibles, y compris les nouveaux contrôles d'applications tierces, que vous pouvez déposer directement dans le groupe de votre choix, ou créer des groupes entièrement nouveaux. Réorganisez et redimensionnez vos commandes . Personnalisez la façon dont vos commandes sont disposées et redimensionnez-les dans la vue idéale.

. Personnalisez la façon dont vos commandes sont disposées et redimensionnez-les dans la vue idéale. Commandes sur votre écran de verrouillage . Remplacez les commandes en bas de l'écran de verrouillage par autre chose de la galerie Contrôles, y compris celles de vos applications préférées. Capturez rapidement le moment pour vos réseaux sociaux dès que vous sortez votre iPhone de votre poche. Ou retirez-les entièrement pour l'écran de verrouillage minimaliste ultime.

. Remplacez les commandes en bas de l'écran de verrouillage par autre chose de la galerie Contrôles, y compris celles de vos applications préférées. Capturez rapidement le moment pour vos réseaux sociaux dès que vous sortez votre iPhone de votre poche. Ou retirez-les entièrement pour l'écran de verrouillage minimaliste ultime. Commandes avec le bouton Action. Accédez rapidement aux commandes de la galerie Contrôles avec le bouton Action également. C'est encore une autre façon dont l'iPhone peut vous aider à accomplir une tâche importante en un instant. Disponible sur les modèles iPhone 15 Pro et ultérieurs et les modèles iPhone 16.

Photos

La plus grande mise à jour de conception jamais . Le nouveau design Photos est magnifique, facile à utiliser et personnalisable. Une mise en page d'application simplifiée et unifiée met tout ce dont vous avez besoin dans une seule vue, avec la grille de photos familière en haut et les collections organisées automatiquement en bas.

. Le nouveau design Photos est magnifique, facile à utiliser et personnalisable. Une mise en page d'application simplifiée et unifiée met tout ce dont vous avez besoin dans une seule vue, avec la grille de photos familière en haut et les collections organisées automatiquement en bas. Collections . Votre bibliothèque est automatiquement organisée en nouvelles collections utiles de photos afin que vous puissiez parcourir et trouver le contenu de votre bibliothèque par thèmes, sans avoir à organiser toute votre bibliothèque en albums.

. Votre bibliothèque est automatiquement organisée en nouvelles collections utiles de photos afin que vous puissiez parcourir et trouver le contenu de votre bibliothèque par thèmes, sans avoir à organiser toute votre bibliothèque en albums. Derniers jours . Consultez vos événements et activités récents sans l'encombrement, afin de pouvoir facilement montrer à un ami les photos de la balade épique de dimanche dernier - et partager les photos d'un seul clic.

. Consultez vos événements et activités récents sans l'encombrement, afin de pouvoir facilement montrer à un ami les photos de la balade épique de dimanche dernier - et partager les photos d'un seul clic. Groupes dans les personnes et les animaux de compagnie . People & Pets comprend maintenant des groupes de vos personnes préférées, comme vous avec votre partenaire, vous et votre animal de compagnie, ou vous avec vos meilleurs amis.

. People & Pets comprend maintenant des groupes de vos personnes préférées, comme vous avec votre partenaire, vous et votre animal de compagnie, ou vous avec vos meilleurs amis. Voyages . Trips organise vos aventures en un seul endroit, afin que vous puissiez revivre vos voyages. Sautez rapidement à une année spécifique pour voir vos voyages de cette année.

. Trips organise vos aventures en un seul endroit, afin que vous puissiez revivre vos voyages. Sautez rapidement à une année spécifique pour voir vos voyages de cette année. Suggestions de papier peint . Trouvez votre prochain papier peint parfait, avec des suggestions de style.

. Trouvez votre prochain papier peint parfait, avec des suggestions de style. Options de vue de la collection . Il existe plusieurs options pour visualiser et apprécier chaque groupe de photos - dans une belle vue éditoriale, dans une grille, comme souvenir ou sur une carte.

. Il existe plusieurs options pour visualiser et apprécier chaque groupe de photos - dans une belle vue éditoriale, dans une grille, comme souvenir ou sur une carte. Collections épinglées . Gardez vos types de contenu fréquemment consultés à portée de main, comme les favoris, les enregistrés récemment, les lieux, les vidéos, vos albums personnalisés préférés, les captures d'écran, les photos récemment modifiées, votre animal de compagnie ou un groupe de personnes.

. Gardez vos types de contenu fréquemment consultés à portée de main, comme les favoris, les enregistrés récemment, les lieux, les vidéos, vos albums personnalisés préférés, les captures d'écran, les photos récemment modifiées, votre animal de compagnie ou un groupe de personnes. Masquer les captures d'écran de votre bibliothèque . Un nouveau bouton dans la grille vous aide à réduire l'encombrement en filtrant selon des types de médias spécifiques, vos favoris ou en masquant les captures d'écran de la vue.

. Un nouveau bouton dans la grille vous aide à réduire l'encombrement en filtrant selon des types de médias spécifiques, vos favoris ou en masquant les captures d'écran de la vue. Faits saillants des mois et des années . À partir de la vue Grille, appuyez sur Mois pour voir les événements mis en évidence, ou Années pour voir un point culminant de chaque mois dans votre bibliothèque, afin de pouvoir rapidement revenir en arrière dans le temps.

. À partir de la vue Grille, appuyez sur Mois pour voir les événements mis en évidence, ou Années pour voir un point culminant de chaque mois dans votre bibliothèque, afin de pouvoir rapidement revenir en arrière dans le temps. Types de contenu étendus dans les utilitaires . Les utilitaires incluent de nouveaux types de contenu tels que les documents, les reçus, l'écriture manuscrite, les illustrations et les codes QR, ainsi que le contenu auquel vous avez récemment accédé, comme récemment ajouté, consulté, modifié et partagé.

. Les utilitaires incluent de nouveaux types de contenu tels que les documents, les reçus, l'écriture manuscrite, les illustrations et les codes QR, ainsi que le contenu auquel vous avez récemment accédé, comme récemment ajouté, consulté, modifié et partagé. Personnalisez l'application Photos . Personnalisez l'application Photos comme vous l'aimez en personnalisant l'ordre des Collections, et choisissez Collections épinglées pour la garder à portée de main.

. Personnalisez l'application Photos comme vous l'aimez en personnalisant l'ordre des Collections, et choisissez Collections épinglées pour la garder à portée de main. Outil de nettoyage . Supprimez les éléments distrayants de vos photos avec l'outil Nettoyer pour les moments où un objet indésirable a gâché le moment.

. Supprimez les éléments distrayants de vos photos avec l'outil Nettoyer pour les moments où un objet indésirable a gâché le moment. Modifier les albums dans les dossiers . Ajouter ou supprimer des albums existants dans des dossiers.

. Ajouter ou supprimer des albums existants dans des dossiers. Attribution de l'album . Afficher les albums personnalisés auxquels une photo a été ajoutée dans la sous-fenêtre Info.

. Afficher les albums personnalisés auxquels une photo a été ajoutée dans la sous-fenêtre Info. Modifier en mode clair ou sombre . Choisissez de modifier vos photos avec un arrière-plan sombre ou clair, ou par défaut l'apparence du système.

. Choisissez de modifier vos photos avec un arrière-plan sombre ou clair, ou par défaut l'apparence du système. Copier et coller des modifications intelligentes . Modifiez rapidement des images similaires en choisissant d'inclure le rapport d'aspect du recadrage et de faire correspondre l'exposition et la balance des blancs entre les photos lors du copier-coller des modifications.

. Modifiez rapidement des images similaires en choisissant d'inclure le rapport d'aspect du recadrage et de faire correspondre l'exposition et la balance des blancs entre les photos lors du copier-coller des modifications. Contrôle de la vitesse vidéo . Ajustez la vitesse de lecture de la vidéo à fréquence d'images élevée pour des effets dramatiques ralentis, et choisissez les points d'entrée et de sortie.

. Ajustez la vitesse de lecture de la vidéo à fréquence d'images élevée pour des effets dramatiques ralentis, et choisissez les points d'entrée et de sortie. Histoires créatives . Photos crée un montage avec des chapitres uniques pour vous, en plus des histoires chronologiques. Il sélectionne les meilleures photos et vidéos et les organise en chapitres qui correspondent à l'arc de l'histoire. Enfin, il choisit même un excellent titre et une excellente chanson à assortir.

. Photos crée un montage avec des chapitres uniques pour vous, en plus des histoires chronologiques. Il sélectionne les meilleures photos et vidéos et les organise en chapitres qui correspondent à l'arc de l'histoire. Enfin, il choisit même un excellent titre et une excellente chanson à assortir. Suggestions intelligentes. Ne vous inquiétez pas du blocage de l'écrivain - vous pouvez créer un souvenir en sélectionnant une description suggérée, fournie par Photos, en fonction des événements récents, des voyages et des personnes que vous avez photographiées.

Messages

Effets de texte . Ajoutez des effets dynamiques et animés comme Explode ou Ripple à n'importe quelle lettre, mot ou phrase dans iMessage pour donner vie à vos conversations.

. Ajoutez des effets dynamiques et animés comme Explode ou Ripple à n'importe quelle lettre, mot ou phrase dans iMessage pour donner vie à vos conversations. Formatage du texte . Ajoutez un formatage de texte comme le gras, le soulignement, l'italique et le barré à n'importe quelle lettre, mot ou phrase dans iMessage pour mieux exprimer votre ton.

. Ajoutez un formatage de texte comme le gras, le soulignement, l'italique et le barré à n'importe quelle lettre, mot ou phrase dans iMessage pour mieux exprimer votre ton. Messages par satellite . Envoyez des messages à vos amis et à votre famille directement depuis l'application Messages lorsque vous êtes hors réseau et sans couverture cellulaire ou Wi-Fi. Lorsque vous vous déconnectez de la grille, vous êtes immédiatement invité à vous connecter au satellite le plus proche directement à partir de l'application Messages pour commencer à envoyer des messages par satellite.

. Envoyez des messages à vos amis et à votre famille directement depuis l'application Messages lorsque vous êtes hors réseau et sans couverture cellulaire ou Wi-Fi. Lorsque vous vous déconnectez de la grille, vous êtes immédiatement invité à vous connecter au satellite le plus proche directement à partir de l'application Messages pour commencer à envoyer des messages par satellite. iMessage par satellite . Envoyez des SMS cryptés de bout en bout, des emojis, des Tapbacks et des réponses avec iMessage par satellite.

. Envoyez des SMS cryptés de bout en bout, des emojis, des Tapbacks et des réponses avec iMessage par satellite. SMS par satellite . Connectez-vous avec vos amis et votre famille qui ne sont pas sur iPhone avec des SMS par satellite.

. Connectez-vous avec vos amis et votre famille qui ne sont pas sur iPhone avec des SMS par satellite. Connexion satellite à Dynamic Island . Une activité en direct dans Dynamic Island vous fera toujours savoir que vous êtes connecté au satellite. Dynamic Island vous aidera même à vous reconnecter en cas de perte de connexion.

. Une activité en direct dans Dynamic Island vous fera toujours savoir que vous êtes connecté au satellite. Dynamic Island vous aidera même à vous reconnecter en cas de perte de connexion. Emoji et autocollants Tapbacks . Tapback avec n'importe quel emoji ou autocollant, vous donnant des façons infinies de réagir à un message. Plusieurs Tapbacks sur une seule bulle sont répartis pour vous permieux voir les trois plus récemment ajoutés.

. Tapback avec n'importe quel emoji ou autocollant, vous donnant des façons infinies de réagir à un message. Plusieurs Tapbacks sur une seule bulle sont répartis pour vous permieux voir les trois plus récemment ajoutés. Envoyer plus tard . Composez un message maintenant et planifiez-le pour qu'il soit envoyé plus tard pour les moments où il est tard et que vous ne voulez pas qu'un message soit envoyé avant le matin, ou lorsque vous ne voulez pas oublier de célébrer un anniversaire important ou une autre étape importante.

. Composez un message maintenant et planifiez-le pour qu'il soit envoyé plus tard pour les moments où il est tard et que vous ne voulez pas qu'un message soit envoyé avant le matin, ou lorsque vous ne voulez pas oublier de célébrer un anniversaire important ou une autre étape importante. RCS (Rich Communication Services). Envoyez un message à vos amis et à votre famille qui n'utilisent pas iMessage via RCS, ce qui prend en charge des médias plus riches et une messagerie de groupe plus fiable que les SMS/MMS ainsi que les reçus de livraison et de lecture.

Envoyez un message à vos amis et à votre famille qui n'utilisent pas iMessage via RCS, ce qui prend en charge des médias plus riches et une messagerie de groupe plus fiable que les SMS/MMS ainsi que les reçus de livraison et de lecture. Améliorations du mode image de faible qualité . Envoyez des images dans Messages dans leur taille d'origine ou compressées avec une perte de qualité minimale en mode Image de faible qualité.

. Envoyez des images dans Messages dans leur taille d'origine ou compressées avec une perte de qualité minimale en mode Image de faible qualité. Images de haute qualité. Envoyez la plupart des images jusqu'à 100 Mo en pleine résolution via iMessage, en fonction de l'appareil et des conditions du réseau.

Mail

Catégorie de transactions . Consultez vos confirmations, reçus, expédition et informations de voyage en un seul endroit.

. Consultez vos confirmations, reçus, expédition et informations de voyage en un seul endroit. Mise à jour de la catégorie . Rattraper les actualités, les bulletins d'information et les mises à jour sociales.

. Rattraper les actualités, les bulletins d'information et les mises à jour sociales. Catégorie Promotions . Parcourez vos e-mails de marketing, de coupons et de vente.

. Parcourez vos e-mails de marketing, de coupons et de vente. Sensible au temps . Le courrier des transactions, des mises à jour et des promotions qui sont des terres urgentes dans le primaire afin que vous puissiez agir en sonte immédiatement. Vous pouvez identifier ces e-mails dans Primary par leur icône de catégorie à côté du message.

. Le courrier des transactions, des mises à jour et des promotions qui sont des terres urgentes dans le primaire afin que vous puissiez agir en sonte immédiatement. Vous pouvez identifier ces e-mails dans Primary par leur icône de catégorie à côté du message. Regroupé par expéditeur . Les transactions, les mises à jour et les promotions par courrier sont regroupées par expéditeur, ce qui permet de trouver plus rapidement le courrier d'une entreprise ou d'une organisation particulière.

. Les transactions, les mises à jour et les promotions par courrier sont regroupées par expéditeur, ce qui permet de trouver plus rapidement le courrier d'une entreprise ou d'une organisation particulière. Action rapide . Effectuer des actions telles que marquer comme lu, supprimer et archiver sur un groupe d'expéditeurs.

. Effectuer des actions telles que marquer comme lu, supprimer et archiver sur un groupe d'expéditeurs. Re-catégorisation. Déplacez facilement un expéditeur d'e-mail dans une autre catégorie. Tous les e-mails passés de cet expéditeur seront déplacés et les nouveaux messages seront automatiquement triés dans la nouvelle catégorie.



Safari

Faits saillants . Découvrez des informations utiles sur une page Web comme un résumé, un lieu, une personne, de la musique, des films et des émissions de télévision.

. Découvrez des informations utiles sur une page Web comme un résumé, un lieu, une personne, de la musique, des films et des émissions de télévision. Faits saillants de l'emplacement . Vérifiez l'emplacement et obtenez l'itinéraire et les numéros de téléphone d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un point de repère à partir d'un point de repère.

. Vérifiez l'emplacement et obtenez l'itinéraire et les numéros de téléphone d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un point de repère à partir d'un point de repère. Faits saillants sommaires . Passez en revue un résumé d'un article avant de le lire avec un résumé en surbrillance.

. Passez en revue un résumé d'un article avant de le lire avec un résumé en surbrillance. Faits saillants de la musique . Écoutez la chanson ou l'album d'un artiste dans votre application de streaming préférée à partir d'une musique de mise en évidence.

. Écoutez la chanson ou l'album d'un artiste dans votre application de streaming préférée à partir d'une musique de mise en évidence. Faits saillants des films et des émissions de télévision . Découvrez un film ou une émission de télévision à partir d'un film ou d'une émission de télévision.

. Découvrez un film ou une émission de télévision à partir d'un film ou d'une émission de télévision. Faits saillants de la personne . Apprenez-en plus sur quelqu'un présenté sur une page Web à partir d'une personne en surbrillance.

. Apprenez-en plus sur quelqu'un présenté sur une page Web à partir d'une personne en surbrillance. Lecteur repensé . Reader offre encore plus de façons de profiter des articles avec une vue simplifiée de l'article que vous lisez, un résumé et une table des matières pour des articles plus longs.

. Reader offre encore plus de façons de profiter des articles avec une vue simplifiée de l'article que vous lisez, un résumé et une table des matières pour des articles plus longs. Contrôle de la distraction. Masquer les éléments d'une page Web que vous trouvez distrayants. Vous pouvez facilement annuler les modifications plus tard si vous changez d'avis.

Mots de passe

Application Mots de passe . Consultez tous vos mots de passe, clés de passe, codes de vérification, mots de passe Wi-Fi et connectez-vous avec les identifiants Apple pour les sites Web et les applications en un seul endroit.

. Consultez tous vos mots de passe, clés de passe, codes de vérification, mots de passe Wi-Fi et connectez-vous avec les identifiants Apple pour les sites Web et les applications en un seul endroit. Mots de passe et clés de passe . Enregistrez facilement vos mots de passe et vos clés de passe et remplissez-les automatiquement dans des sites Web et des applications, soit en les enregistrant lors de la création du compte, soit en les ajoutant manuellement plus tard.

. Enregistrez facilement vos mots de passe et vos clés de passe et remplissez-les automatiquement dans des sites Web et des applications, soit en les enregistrant lors de la création du compte, soit en les ajoutant manuellement plus tard. Connectez-vous avec Apple . Découvrez les apps et sites Web que vous avez utilisés Se connecter avec Apple ou Masquer mon e-mail pour vous connecter. Vous pouvez également désormais ajouter Connexion avec des informations d'identification Apple aux groupes de mots de passe partagés.

. Découvrez les apps et sites Web que vous avez utilisés Se connecter avec Apple ou Masquer mon e-mail pour vous connecter. Vous pouvez également désormais ajouter Connexion avec des informations d'identification Apple aux groupes de mots de passe partagés. Mots de passe Wi-Fi . Accédez aux mots de passe Wi-Fi que vous avez enregistrés afin de pouvoir facilement vous y référer ou les partager avec d'autres.

. Accédez aux mots de passe Wi-Fi que vous avez enregistrés afin de pouvoir facilement vous y référer ou les partager avec d'autres. Codes de vérification . Configurez les codes de vérification à deux facteurs directement dans Mots de passe et copiez-les facilement ou remplissez-les automatiquement dans Safari sans même ouvrir l'application.

. Configurez les codes de vérification à deux facteurs directement dans Mots de passe et copiez-les facilement ou remplissez-les automatiquement dans Safari sans même ouvrir l'application. Tri . Triez les comptes par ordre alphabétique ou par ordre récemment créé, pour trouver rapidement les comptes que vous recherchez.

. Triez les comptes par ordre alphabétique ou par ordre récemment créé, pour trouver rapidement les comptes que vous recherchez. Synchronisation . Vos comptes enregistrés dans Mots de passe se synchronisent de manière transparente avec iCloud afin que vous puissiez y accéder sur vos autres appareils Apple.

. Vos comptes enregistrés dans Mots de passe se synchronisent de manière transparente avec iCloud afin que vous puissiez y accéder sur vos autres appareils Apple. Cryptage de bout en bout . La synchronisation iCloud est soutenue par un cryptage de bout en bout incroyablement sécurisé.

. La synchronisation iCloud est soutenue par un cryptage de bout en bout incroyablement sécurisé. Prise en charge de Windows. Accédez à vos mots de passe sur Windows dans l'application Mots de passe iCloud.

Apple Plans

Randonnée et marche . Maps apporte de toutes nouvelles cartes topographiques, des randonnées et la création d'itinéraires pour vous faciliter l'aventure en utilisant Maps.

. Maps apporte de toutes nouvelles cartes topographiques, des randonnées et la création d'itinéraires pour vous faciliter l'aventure en utilisant Maps. Cartes topographiques . Explorez de superbes cartes topographiques avec des lignes de contour, un ombrage de collines, des sentiers de randonnée et plus encore sur iPhone, iPad et Mac.

. Explorez de superbes cartes topographiques avec des lignes de contour, un ombrage de collines, des sentiers de randonnée et plus encore sur iPhone, iPad et Mac. Randonnées . Parcourez une sélection de milliers de randonnées disponibles dans tous les parcs nationaux américains. Enregistrez-les sur votre appareil et accédez-y lorsque vous êtes hors ligne lorsque vous êtes dans le parc.

. Parcourez une sélection de milliers de randonnées disponibles dans tous les parcs nationaux américains. Enregistrez-les sur votre appareil et accédez-y lorsque vous êtes hors ligne lorsque vous êtes dans le parc. Créez et enregistrez des itinéraires de marche et de randonnée . Créez facilement des itinéraires de marche et de randonnée personnalisés en quelques clics. Enregistrez vos itinéraires personnalisés afin de pouvoir y accéder facilement, même hors ligne. Vous pouvez créer des itinéraires personnalisés pour des randonnées dans le parc, des routines d'exercice régulières dans votre quartier, des visites à pied pendant vos vacances, et plus encore.

. Créez facilement des itinéraires de marche et de randonnée personnalisés en quelques clics. Enregistrez vos itinéraires personnalisés afin de pouvoir y accéder facilement, même hors ligne. Vous pouvez créer des itinéraires personnalisés pour des randonnées dans le parc, des routines d'exercice régulières dans votre quartier, des visites à pied pendant vos vacances, et plus encore. Navigation étape par étape . Obtenez une navigation de piste étape par étape avec un guidage vocal qui vous aide à rester sur la bonne voie.

. Obtenez une navigation de piste étape par étape avec un guidage vocal qui vous aide à rester sur la bonne voie. Découvrez et sauvegardez des lieux. Découvrez et comparez rapidement les lieux en parcourant les photos, les évaluations, le niveau de prix et plus encore, le tout sans quitter la recherche. Enregistrez facilement des lieux d'un simple clic et ajoutez une note sur ce dont vous voulez vous souvenir d'un endroit ou pourquoi vous l'aimez. Accédez facilement à tous vos lieux, guides et itinéraires de randonnée enregistrés dans la toute nouvelle bibliothèque de lieux.

Gaming

Mode de jeu. Offre une expérience de jeu plus immersive en améliorant la réactivité avec des accessoires sans fil et en minimisant l'activité en arrière-plan pour maintenir les fréquences d'images les plus élevées.

Wallet (Cartes)

Billets d'événement . Profitez d'une expérience fan plus riche avec un magnifique nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge des activités en direct et un guide d'événement intelligent qui combine des informations utiles sur votre événement avec des recommandations de vos applications Apple préférées.

. Profitez d'une expérience fan plus riche avec un magnifique nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge des activités en direct et un guide d'événement intelligent qui combine des informations utiles sur votre événement avec des recommandations de vos applications Apple préférées. Payer en plusieurs fois . Accédez aux options de financement à tempérament de votre banque ou de votre fournisseur de carte pour vos achats par carte de crédit et de débit, dès que vous effectuez votre caisse avec Apple Pay en ligne et dans les applications. Pour les développeurs et les commerçants, cela ne nécessite aucune intégration - cela fonctionne simplement en utilisant l'implémentation standard d'Apple Pay.

. Accédez aux options de financement à tempérament de votre banque ou de votre fournisseur de carte pour vos achats par carte de crédit et de débit, dès que vous effectuez votre caisse avec Apple Pay en ligne et dans les applications. Pour les développeurs et les commerçants, cela ne nécessite aucune intégration - cela fonctionne simplement en utilisant l'implémentation standard d'Apple Pay. Payez avec des récompenses . Consultez le solde de vos récompenses de carte dans Wallet et Payez avec Rewards lorsque vous payez avec Apple Pay en ligne et dans les applications. Vos récompenses sont automatiquement converties en dollars que vous pouvez utiliser pour votre achat. Pour les développeurs et les commerçants, cela ne nécessite aucune intégration - cela fonctionne simplement en utilisant l'implémentation standard d'Apple Pay.

. Consultez le solde de vos récompenses de carte dans Wallet et Payez avec Rewards lorsque vous payez avec Apple Pay en ligne et dans les applications. Vos récompenses sont automatiquement converties en dollars que vous pouvez utiliser pour votre achat. Pour les développeurs et les commerçants, cela ne nécessite aucune intégration - cela fonctionne simplement en utilisant l'implémentation standard d'Apple Pay. Apple Pay sur Chrome et Windows PC . Activez Apple Pay comme option de paiement pour les transactions en ligne sur les navigateurs et PC tiers.

. Activez Apple Pay comme option de paiement pour les transactions en ligne sur les navigateurs et PC tiers. Appuyez pour encaisser . Échangez Apple Cash rapidement et en privé, sans partager de numéros de téléphone ou d'adresses e-mail, simplement en tenant vos téléphones ensemble.

. Échangez Apple Cash rapidement et en privé, sans partager de numéros de téléphone ou d'adresses e-mail, simplement en tenant vos téléphones ensemble. Appuyez sur l'approvisionnement. Ajoutez facilement des cartes de crédit ou de débit éligibles à Wallet en tapotant votre carte à l'arrière de votre iPhone.

AirPods

Interactions Siri . Répondez aux annonces de Siri avec les AirPods en hochant simplement la tête oui ou en secouant la tête non.

. Répondez aux annonces de Siri avec les AirPods en hochant simplement la tête oui ou en secouant la tête non. Isolation vocale . Pour la meilleure qualité d'appel avec les AirPods, l'isolement vocal vous permet de prendre des appels même dans des conditions venteuses ou dans des endroits avec un fort bruit de fond.

. Pour la meilleure qualité d'appel avec les AirPods, l'isolement vocal vous permet de prendre des appels même dans des conditions venteuses ou dans des endroits avec un fort bruit de fond. Audio spatial personnalisé pour les jeux . Vous met au milieu de l'action comme jamais auparavant avec une nouvelle API qui permet aux développeurs d'offrir facilement l'expérience audio la plus immersive avec les AirPods.

. Vous met au milieu de l'action comme jamais auparavant avec une nouvelle API qui permet aux développeurs d'offrir facilement l'expérience audio la plus immersive avec les AirPods. Réduction de la latence audio de jeu . Pour un son haute fidélité en streaming avec votre public ou en discutant avec des amis tout en jouant, la qualité audio est désormais élevée à 16 bits, 48 kHz.

. Pour un son haute fidélité en streaming avec votre public ou en discutant avec des amis tout en jouant, la qualité audio est désormais élevée à 16 bits, 48 kHz. Qualité vocale dans le jeu. Pour un son en jeu de haute qualité, la qualité est désormais mise à niveau jusqu'à 16 bits, 48 kHz, tout en streaming ou en discutant avec des amis tout en jouant.

Notes

Enregistrement audio . Enregistrez des sessions audio directement à partir de votre note et conservez-les avec des commentaires, des listes de contrôle et des documents connexes. Vous pouvez même modifier votre note pendant l'enregistrement, de sorte que vous pouvez toujours noter quelque chose d'important.

. Enregistrez des sessions audio directement à partir de votre note et conservez-les avec des commentaires, des listes de contrôle et des documents connexes. Vous pouvez même modifier votre note pendant l'enregistrement, de sorte que vous pouvez toujours noter quelque chose d'important. Transcription en direct . Obtenez une transcription en direct de l'audio dans une conversation ou une conférence à partir de vos enregistrements. Le texte de la transcription reste synchronisé avec votre audio, il est donc rapide de parcourir une transcription pour trouver le moment que vous recherchez dans un enregistrement. Les transcriptions sont également consultables, de sorte que vous pouvez toujours trouver ce dont vous avez besoin.

. Obtenez une transcription en direct de l'audio dans une conversation ou une conférence à partir de vos enregistrements. Le texte de la transcription reste synchronisé avec votre audio, il est donc rapide de parcourir une transcription pour trouver le moment que vous recherchez dans un enregistrement. Les transcriptions sont également consultables, de sorte que vous pouvez toujours trouver ce dont vous avez besoin. Transcription des appels téléphoniques . Capturer une conversation téléphonique sous forme de texte et d'audio.

. Capturer une conversation téléphonique sous forme de texte et d'audio. Mathématiques dans les notes . Entrez des expressions et des équations dans votre note pour qu'elles se résolvent instantanément. Vous avez toutes les fonctionnalités de Math Notes dans n'importe quelle note, y compris les variables, les graphiques et plus encore.

. Entrez des expressions et des équations dans votre note pour qu'elles se résolvent instantanément. Vous avez toutes les fonctionnalités de Math Notes dans n'importe quelle note, y compris les variables, les graphiques et plus encore. Accédez aux notes de mathématiques à partir de Calculator . Travaillez sur les notes de mathématiques que vous avez créées dans la calculatrice lorsque vous êtes dans Notes - elles se synchronisent automatiquement avec votre dossier de notes de mathématiques.

. Travaillez sur les notes de mathématiques que vous avez créées dans la calculatrice lorsque vous êtes dans Notes - elles se synchronisent automatiquement avec votre dossier de notes de mathématiques. Sections pliables . Nettoyez les notes extra-longues en cachant le texte sous les nouveaux en-têtes de section pliables.

. Nettoyez les notes extra-longues en cachant le texte sous les nouveaux en-têtes de section pliables. Mise en évidence . Faites ressortir le texte de votre note en utilisant la surlignage avec cinq options de couleur différentes.

. Faites ressortir le texte de votre note en utilisant la surlignage avec cinq options de couleur différentes. Recherche en ligne PDF. Trouvez des mots dans les PDF et les numérisations de documents avec une expérience de recherche améliorée qui vous amène à ce que vous recherchez dans le document.

Journal

Intégration de l'état d'esprit . Enregistrez votre état d'esprit directement à partir du journal et voyez vos émotions ou votre humeur précédemment enregistrées incluses dans les suggestions de journal.

. Enregistrez votre état d'esprit directement à partir du journal et voyez vos émotions ou votre humeur précédemment enregistrées incluses dans les suggestions de journal. Enregistrer les minutes de pleine conscience . Ajoutez automatiquement le temps que vous avez passé à écrire dans Journal en tant que minutes de pleine conscience dans Santé.

. Ajoutez automatiquement le temps que vous avez passé à écrire dans Journal en tant que minutes de pleine conscience dans Santé. Vue des informations . Gardez une trace de vos objectifs de journalisation avec la toute nouvelle vue d'informations qui montre des séquences d'écriture, des statistiques amusantes et un calendrier pour trouver facilement les entrées passées.

. Gardez une trace de vos objectifs de journalisation avec la toute nouvelle vue d'informations qui montre des séquences d'écriture, des statistiques amusantes et un calendrier pour trouver facilement les entrées passées. Stries . Voyez combien de jours ou de semaines d'affilée vous avez ajouté des entrées à votre journal.

. Voyez combien de jours ou de semaines d'affilée vous avez ajouté des entrées à votre journal. Calendrier . Chaque jour que vous avez écrit est marqué sur le calendrier Insights. Appuyez simplement pour afficher les entrées d'un jour donné.

. Chaque jour que vous avez écrit est marqué sur le calendrier Insights. Appuyez simplement pour afficher les entrées d'un jour donné. Statistiques . Voyez combien d'entrées et combien de mots vous avez écrits au fil du temps, et sur quels endroits vous avez le plus écrit.

. Voyez combien d'entrées et combien de mots vous avez écrits au fil du temps, et sur quels endroits vous avez le plus écrit. Rechercher et trier . Trouvez facilement les entrées passées avec la possibilité de rechercher exactement ce que vous recherchez. Vous pouvez également choisir la façon dont votre journal est trié, par date d'entrée ou par date de moment.

. Trouvez facilement les entrées passées avec la possibilité de rechercher exactement ce que vous recherchez. Vous pouvez également choisir la façon dont votre journal est trié, par date d'entrée ou par date de moment. Exporter et imprimer . Exportez l'intégralité de votre journal ou imprimez des entrées individuelles pour enregistrer une copie numérique.

. Exportez l'intégralité de votre journal ou imprimez des entrées individuelles pour enregistrer une copie numérique. Widgets . Ajoutez un widget à votre écran d'accueil ou de verrouillage avec des invites d'écriture qui changent tout au long de la journée, afin que vous puissiez réfléchir à ce qui se passe en ce moment.

. Ajoutez un widget à votre écran d'accueil ou de verrouillage avec des invites d'écriture qui changent tout au long de la journée, afin que vous puissiez réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Actions rapides . Touchez et maintenez l'icône Journal pour voir vos suggestions, démarrer rapidement une nouvelle entrée ou même enregistrer votre voix.

. Touchez et maintenez l'icône Journal pour voir vos suggestions, démarrer rapidement une nouvelle entrée ou même enregistrer votre voix. Transcription audio . L'audio enregistré dans une écriture de journal sera automatiquement transcrit pour vous aider à vous souvenir du moment.

. L'audio enregistré dans une écriture de journal sera automatiquement transcrit pour vous aider à vous souvenir du moment. Plus d'options de formatage . Exprimez-vous avec de nouvelles options pour formater votre texte, y compris des listes, des citations et divers styles de texte.

. Exprimez-vous avec de nouvelles options pour formater votre texte, y compris des listes, des citations et divers styles de texte. Raccourcis. Créez des raccourcis qui créent une nouvelle entrée de journal pour vous. Vous pouvez même inclure des photos et votre emplacement, démarrer un nouvel enregistrement audio, et plus encore.

Apple TV

InSight . Consultez les informations en temps réel sur les acteurs et la musique qui complètent l'action à l'écran, tout en profitant de films et d'émissions Apple TV+ Original. Sélectionnez un acteur pour en savoir plus à son sujet ou ajoutez facilement un morceau à une liste de lecture Apple Music.

. Consultez les informations en temps réel sur les acteurs et la musique qui complètent l'action à l'écran, tout en profitant de films et d'émissions Apple TV+ Original. Sélectionnez un acteur pour en savoir plus à son sujet ou ajoutez facilement un morceau à une liste de lecture Apple Music. Améliorer le dialogue . Écoutez ce qui se dit à l'écran plus clairement, en particulier pendant les scènes avec de la musique et des effets forts.

. Écoutez ce qui se dit à l'écran plus clairement, en particulier pendant les scènes avec de la musique et des effets forts. Sous-titres plus dynamiques. Les sous-titres apparaîtront automatiquement au bon moment, par exemple lorsque la langue du contenu ne correspond pas à la langue de votre appareil, lorsque vous coupez le son ou lorsque vous revitez en arrière tout en regardant un programme.

Accueil

Déverrouillage mains libres avec les clés de la maison . Déverrouillez la porte de votre maison à votre approche, sans sortir votre iPhone de votre sac ou de votre poche.

. Déverrouillez la porte de votre maison à votre approche, sans sortir votre iPhone de votre sac ou de votre poche. Accès invité . Fournissez un accès temporel aux serrures, aux portes de garage et aux systèmes d'alarme pour un accès allant jusqu'à 29 invités dans l'application Home. L'activité de l'invité sera enregistrée dans l'historique d'activité, affichant jusqu'à 30 jours d'activité, y compris l'heure, l'accessoire utilisé et le nom de la personne, le cas échéant.

. Fournissez un accès temporel aux serrures, aux portes de garage et aux systèmes d'alarme pour un accès allant jusqu'à 29 invités dans l'application Home. L'activité de l'invité sera enregistrée dans l'historique d'activité, affichant jusqu'à 30 jours d'activité, y compris l'heure, l'accessoire utilisé et le nom de la personne, le cas échéant. Jumelez les accessoires Matter sans hub . Ajoutez et contrôlez localement des accessoires Matter basés sur le Wi-Fi à l'application Home sans avoir besoin d'un hub domestique. La gestion des accessoires basée sur le fil est disponible avec l'iPhone 15 Pro et les modèles ultérieurs.

. Ajoutez et contrôlez localement des accessoires Matter basés sur le Wi-Fi à l'application Home sans avoir besoin d'un hub domestique. La gestion des accessoires basée sur le fil est disponible avec l'iPhone 15 Pro et les modèles ultérieurs. Contrôlez les aspirateurs robots dans l'application Home . Les aspirateurs robots peuvent participer aux automatisations et aux scènes et écouter les demandes de Siri, tout comme les autres accessoires de votre maison. Des aspirateurs robots compatibles avec Matter peuvent être ajoutés et contrôlés dans l'application Home.

. Les aspirateurs robots peuvent participer aux automatisations et aux scènes et écouter les demandes de Siri, tout comme les autres accessoires de votre maison. Des aspirateurs robots compatibles avec Matter peuvent être ajoutés et contrôlés dans l'application Home. Consommation et tarifs de l'électricité. Accédez et comprenez facilement les informations sur l'électricité de votre maison directement depuis l'application Home. Les clients éligibles de Pacific Gas and Electric Company peuvent connecter leur compte de services publics à l'application Home pour consulter leurs informations sur la consommation d'électricité et leur plan tarifaire.

Confidentialité et sécurité

Amélioration des préférences des contacts . Vous permet de choisir les contacts à partager avec une application, et vous pouvez en ajouter d'autres au fil du temps.

. Vous permet de choisir les contacts à partager avec une application, et vous pouvez en ajouter d'autres au fil du temps. Paramètres de confidentialité et de sécurité repensés . Gérez plus facilement la quantité d'informations que vous partagez avec les applications. Chaque type de données indique désormais le nombre d'applications qui accèdent à ces données, ce qui vous permet de trouver plus facilement où vous partagez le plus d'informations avec les applications. Les réglages noteront désormais le niveau d'accès des apps à Photos, Calendrier et Contacts.

. Gérez plus facilement la quantité d'informations que vous partagez avec les applications. Chaque type de données indique désormais le nombre d'applications qui accèdent à ces données, ce qui vous permet de trouver plus facilement où vous partagez le plus d'informations avec les applications. Les réglages noteront désormais le niveau d'accès des apps à Photos, Calendrier et Contacts. Kit d'installation d'accessoires . Les développeurs peuvent désormais coupler des accessoires de manière transparente sans accéder aux informations sur les appareils Bluetooth à proximité ou les appareils de votre réseau.

. Les développeurs peuvent désormais coupler des accessoires de manière transparente sans accéder aux informations sur les appareils Bluetooth à proximité ou les appareils de votre réseau. Bloquer le contenu sensible pour les enfants. La sécurité des communications nécessitera un mot de passe Screen Time pour que les enfants voient ou envoient du contenu sensible.

Les autres nouveautés

Accessibilité

Suivi des yeux . Naviguez dans toute l'expérience iPhone avec seulement vos yeux, y compris Dwell Control pour appuyer. Et cela fonctionne avec toutes vos applications préférées, aucun matériel supplémentaire n'est requis.

. Naviguez dans toute l'expérience iPhone avec seulement vos yeux, y compris Dwell Control pour appuyer. Et cela fonctionne avec toutes vos applications préférées, aucun matériel supplémentaire n'est requis. Haptique musicale . Associe le Taptic Engine de l'iPhone au rythme des chansons afin que les personnes sourdes ou malentendantes puissent profiter du catalogue Apple Music.

. Associe le Taptic Engine de l'iPhone au rythme des chansons afin que les personnes sourdes ou malentendantes puissent profiter du catalogue Apple Music. Raccourcis vocaux . Créez des énoncés personnalisés pour activer les raccourcis et effectuer des tâches sur iPhone comme régler une minuterie ou prendre une capture d'écran.

. Créez des énoncés personnalisés pour activer les raccourcis et effectuer des tâches sur iPhone comme régler une minuterie ou prendre une capture d'écran. Aides de mouvement du véhicule. Une nouvelle expérience pour iPhone qui peut aider à réduire les nausées des passagers en mouvement. Les points apparaissent sur l'écran de votre iPhone et utilisent des capteurs intégrés pour se déplacer avec le véhicule afin de réduire les conflits sensoriels, sans interférer avec votre contenu.

AirPlay

Audio Spatial . Découvrez le sentiment d'être entouré de musique, y compris la prise en charge de Dolby Atmos, lorsque vous utilisez AirPlay pour diffuser de l'iPhone vers le HomePod et sélectionner un équipement audio tiers compatible AirPlay.

. Découvrez le sentiment d'être entouré de musique, y compris la prise en charge de Dolby Atmos, lorsque vous utilisez AirPlay pour diffuser de l'iPhone vers le HomePod et sélectionner un équipement audio tiers compatible AirPlay. Compte Apple

Partager la connexion avec les identifiants Apple. Partagez l'accès à vos identifiants de connexion avec Apple avec des amis et des membres de votre famille de confiance dans la nouvelle application Mots de passe. Cela facilite le partage des informations d'identification une seule fois, de la même manière que la configuration d'une liste de mots de passe familiaux partagés.

Calculatrice

Notes mathématiques . Avec une nouvelle calculatrice Math Notes, vous pouvez évaluer des expressions, attribuer des variables et même créer des graphiques en tapant simplement des mathématiques.

. Avec une nouvelle calculatrice Math Notes, vous pouvez évaluer des expressions, attribuer des variables et même créer des graphiques en tapant simplement des mathématiques. Mathématiques dactylographiées . Tapez des expressions mathématiques dans les notes mathématiques et voyez-les instantanément résolues directement en ligne.

. Tapez des expressions mathématiques dans les notes mathématiques et voyez-les instantanément résolues directement en ligne. Variables . Attribuez facilement des valeurs aux variables, puis utilisez ces variables dans les expressions que vous résolvez. Par exemple, vous pouvez attribuer "x=10", puis taper "x + 20 =" pour obtenir une réponse.

. Attribuez facilement des valeurs aux variables, puis utilisez ces variables dans les expressions que vous résolvez. Par exemple, vous pouvez attribuer "x=10", puis taper "x + 20 =" pour obtenir une réponse. Graphique . Tapez une équation, et avec un clic, vous pouvez insérer un graphique. Effectuez un zoom avant ou arrière, ou faites un panoramique sur le graphique et redimensionnez-le pour l'obtenir correctement. Vous pouvez même ajouter plusieurs équations sur le même graphique pour voir comment elles sont liées les unes aux autres.

. Tapez une équation, et avec un clic, vous pouvez insérer un graphique. Effectuez un zoom avant ou arrière, ou faites un panoramique sur le graphique et redimensionnez-le pour l'obtenir correctement. Vous pouvez même ajouter plusieurs équations sur le même graphique pour voir comment elles sont liées les unes aux autres. Ajustez les chiffres . Ajustez rapidement n'importe quel nombre que vous tapez dans Math Notes en le tapant, puis en glissant votre doigt sur le curseur pour l'augmenter ou le diminuer. Vous verrez le nombre et les équations et graphiques associés mis à jour en temps réel.

. Ajustez rapidement n'importe quel nombre que vous tapez dans Math Notes en le tapant, puis en glissant votre doigt sur le curseur pour l'augmenter ou le diminuer. Vous verrez le nombre et les équations et graphiques associés mis à jour en temps réel. Fonctionne avec des notes . Accédez à toutes vos notes de mathématiques dans l'application Notes, et résolvez même les mathématiques dans l'une de vos autres notes.

. Accédez à toutes vos notes de mathématiques dans l'application Notes, et résolvez même les mathématiques dans l'une de vos autres notes. Résultats mathématiques . Tapez une expression mathématique dans des applications comme Messages et Mail, et vous verrez les résultats mathématiques sous forme de suggestions afin que vous puissiez facilement les ajouter.

. Tapez une expression mathématique dans des applications comme Messages et Mail, et vous verrez les résultats mathématiques sous forme de suggestions afin que vous puissiez facilement les ajouter. Expressions modifiables . Entrez une expression dans les calculatrices de base et scientifiques, et vous verrez l'expression complète avant de la résoudre. Vous pouvez également facilement supprimer des caractères avec le bouton de retour en arrière.

. Entrez une expression dans les calculatrices de base et scientifiques, et vous verrez l'expression complète avant de la résoudre. Vous pouvez également facilement supprimer des caractères avec le bouton de retour en arrière. Histoire . Gardez une trace des calculs précédents dans les calculatrices de base et scientifiques, copiez leurs résultats pour les utiliser dans d'autres applications et appuyez sur les résultats pour revenir en arrière et continuer à travailler dessus.

. Gardez une trace des calculs précédents dans les calculatrices de base et scientifiques, copiez leurs résultats pour les utiliser dans d'autres applications et appuyez sur les résultats pour revenir en arrière et continuer à travailler dessus. Conversions unitaires . Convertissez la longueur, le poids, les devises et plus encore en utilisant les calculatrices de base et scientifiques, ou convertissez les unités dactylographiées à l'aide des notes mathématiques.

. Convertissez la longueur, le poids, les devises et plus encore en utilisant les calculatrices de base et scientifiques, ou convertissez les unités dactylographiées à l'aide des notes mathématiques. Calculatrice scientifique de portrait. Accédez à toutes les fonctionnalités de la calculatrice scientifique sur iPhone en orientation portrait.

Calendrier

Afficher les rappels dans le calendrier . Restez organisé et affichez tous vos rappels programmés à partir de l'application Rappels directement dans le calendrier ainsi que tous vos autres événements.

. Restez organisé et affichez tous vos rappels programmés à partir de l'application Rappels directement dans le calendrier ainsi que tous vos autres événements. Modifier les rappels dans le calendrier . Marquez les rappels comme terminés à partir du Calendrier au fur et à mesure que vous avancez dans votre journée, déplacez-les pour les programmer à une autre date ou heure, ou même modifiez tous leurs détails.

. Marquez les rappels comme terminés à partir du Calendrier au fur et à mesure que vous avancez dans votre journée, déplacez-les pour les programmer à une autre date ou heure, ou même modifiez tous leurs détails. Créer des rappels dans le calendrier . Créez des rappels planifiés directement à partir du calendrier, tout comme vous le feriez pour un événement. Cela permet de séparer facilement les événements des tâches et de garder vos tâches synchronisées avec l'application Rappels.

. Créez des rappels planifiés directement à partir du calendrier, tout comme vous le feriez pour un événement. Cela permet de séparer facilement les événements des tâches et de garder vos tâches synchronisées avec l'application Rappels. Vue du mois mise à jour . Voyez votre mois en un coup d'œil avec une vue mensuelle repensée qui vous montre les détails de l'événement sur chaque jour. Pincez pour développer la vue afin de voir plus de détails, ou pincez pour voir moins.

. Voyez votre mois en un coup d'œil avec une vue mensuelle repensée qui vous montre les détails de l'événement sur chaque jour. Pincez pour développer la vue afin de voir plus de détails, ou pincez pour voir moins. Look rafraîchi. Les mises à jour de la typographie et les détails cohérents des événements dans les vues du jour, de la semaine et du mois rendent vos événements plus faciles à lire.

Appareil photo

Minuterie de 5 secondes . Choisissez d'utiliser une minuterie de 5 secondes dans l'appareil photo en plus des minuteries de 3 et 10 secondes.

. Choisissez d'utiliser une minuterie de 5 secondes dans l'appareil photo en plus des minuteries de 3 et 10 secondes. Continuez à jouer de la musique lorsque vous prenez une photo . La musique continuera à être lue via des connexions Bluetooth lors de la capture d'une photo ou d'une vidéo.

. La musique continuera à être lue via des connexions Bluetooth lors de la capture d'une photo ou d'une vidéo. Ajustez les paramètres du flash en touchant et en maintenue . Accédez aux paramètres du flash de l'appareil photo via le geste toucher et maintenir.

. Accédez aux paramètres du flash de l'appareil photo via le geste toucher et maintenir. Améliorations des portraits de nouvelle génération. Ajoute les commandes d'éclairage de portrait et le portrait en mode Nuit lors de la capture de portraits en mode Photo.

CarPlay

Audio Spatial . Les conducteurs peuvent désormais écouter des chansons et des albums Audio spatial disponibles dans Apple Music et des apps tierces lorsqu'ils sont connectés à CarPlay. Les véhicules avec des capacités audio multicanaux peuvent permettre une expérience sonore immersive. L'audio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos peut également être implémenté dans des véhicules compatibles.

. Les conducteurs peuvent désormais écouter des chansons et des albums Audio spatial disponibles dans Apple Music et des apps tierces lorsqu'ils sont connectés à CarPlay. Les véhicules avec des capacités audio multicanaux peuvent permettre une expérience sonore immersive. L'audio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos peut également être implémenté dans des véhicules compatibles. Accessibilité. Les paramètres d'accessibilité des filtres de couleur, du texte en gras, de la commande vocale et de la reconnaissance sonore sont désormais disponibles dans CarPlay, offrant une expérience cohérente entre l'iPhone et le véhicule.

Continuité

Caméra de continuité avec Apple TV 4K. Dédier un iPhone pour être toujours connecté à votre Apple TV 4K. Parfait pour les appels FaceTime du soir avec les grands-parents, pour montrer vos derniers mouvements de danse avec Apple Music Sing et soutenir les salles de vidéoconférence avec des apps comme Webex et Zoom.

Partage familial

Invitations de partage familial . Désormais, il est encore plus facile d'accepter une invitation à rejoindre un groupe de partage familial. Dès que vous êtes invité, l'invitation apparaîtra en haut des paramètres. De plus, les organisateurs familiaux peuvent immédiatement voir qui a accepté et envoyer facilement un rappel ou un suivi à ceux qui ne l'ont pas fait.

. Désormais, il est encore plus facile d'accepter une invitation à rejoindre un groupe de partage familial. Dès que vous êtes invité, l'invitation apparaîtra en haut des paramètres. De plus, les organisateurs familiaux peuvent immédiatement voir qui a accepté et envoyer facilement un rappel ou un suivi à ceux qui ne l'ont pas fait. Recommandé pour votre famille. S'il vous plait de la famille, mettez en place rapidement et facilement de nouveaux éléments pour votre famille, comme un calendrier partagé, une liste d'épicerie et une liste de mots de passe. Une fois créé, tous les membres de la famille peuvent contribuer aux objets partagés, ce qui facilite la tenue de toute la famille au courant.

Fichiers

Bureau et documents dans la configuration du Cloud . Lorsque vous créez un compte cloud tiers sur votre appareil, vous serez invité à synchroniser le bureau et les documents avec le cloud. Cela peut également être configuré plus tard dans les paramètres.

. Lorsque vous créez un compte cloud tiers sur votre appareil, vous serez invité à synchroniser le bureau et les documents avec le cloud. Cela peut également être configuré plus tard dans les paramètres. Garder téléchargé . Choisissez les fichiers iCloud auxquels vous souhaitez toujours accéder sur votre appareil, et les modifications que vous apportez à votre fichier hors ligne se synchroniseront avec iCloud dès que vous serez de retour en ligne.

. Choisissez les fichiers iCloud auxquels vous souhaitez toujours accéder sur votre appareil, et les modifications que vous apportez à votre fichier hors ligne se synchroniseront avec iCloud dès que vous serez de retour en ligne. Formats de fichiers de lecteur externe étendus . Touchez et maintenez pour formater les disques externes aux formats de fichiers APFS, exFAT ou MS-DOS (Fat32) sur iPhone avec USB-C.

. Touchez et maintenez pour formater les disques externes aux formats de fichiers APFS, exFAT ou MS-DOS (Fat32) sur iPhone avec USB-C. Effacement d'un lecteur externe. Pour effacer un lecteur externe monté dans Fichiers, touchez le lecteur et maintenez-le enfoncé et appuyez sur "Effacer".

Fitness+

Pour vous en résumé . Lorsque vous lancez l'application Fitness, vous verrez des recommandations Fitness+ personnalisées, ou la suite dans votre plan personnalisé, directement dans l'onglet Résumé.

. Lorsque vous lancez l'application Fitness, vous verrez des recommandations Fitness+ personnalisées, ou la suite dans votre plan personnalisé, directement dans l'onglet Résumé. Pour vous . Le nouvel espace Pour vous est personnalisé avec des suggestions utiles pour les activités que vous aimez faire.

. Le nouvel espace Pour vous est personnalisé avec des suggestions utiles pour les activités que vous aimez faire. Explorer . Découvrez tout ce que Fitness+ a à offrir dans le nouvel espace Explore. Conçu pour une navigation facile et une découverte maximale, Explore vous montre toute l'étendue des activités de Fitness+ et met en évidence les nouvelles offres.

. Découvrez tout ce que Fitness+ a à offrir dans le nouvel espace Explore. Conçu pour une navigation facile et une découverte maximale, Explore vous montre toute l'étendue des activités de Fitness+ et met en évidence les nouvelles offres. Bibliothèque . Votre bibliothèque contient tout ce que vous avez enregistré et téléchargé dans Fitness+, et maintenant elle est facile d'accès en un seul clic.

. Votre bibliothèque contient tout ce que vous avez enregistré et téléchargé dans Fitness+, et maintenant elle est facile d'accès en un seul clic. Rechercher . Saisissez une activité, un entraîneur, une durée ou un type de musique, et la recherche renvoie les résultats correspondants.

. Saisissez une activité, un entraîneur, une durée ou un type de musique, et la recherche renvoie les résultats correspondants. Récompenses. Lorsque vous ouvrez Fitness+, vous obtenez un rappel motivant de l'évolution de votre série d'entraînement ou de vos progrès vers un prix Fitness+. Appuyez sur le rappel pour accéder à la page des récompenses, où vous verrez des suggestions d'activités pour vous rapprocher de cette prochaine réalisation.

FreeForm

Scènes . Créez des scènes pour organiser les sections d'un tableau par sujet ou pour faciliter la présentation de votre contenu en vous déplaçant rapidement.

. Créez des scènes pour organiser les sections d'un tableau par sujet ou pour faciliter la présentation de votre contenu en vous déplaçant rapidement. Envoyer une copie . Partagez vos idées avec autant de personnes que vous le souhaitez en envoyant une copie avec un lien que n'importe qui peut utiliser pour ouvrir le tableau sur son appareil.

. Partagez vos idées avec autant de personnes que vous le souhaitez en envoyant une copie avec un lien que n'importe qui peut utiliser pour ouvrir le tableau sur son appareil. Snap to Grid . Alignez précisément le contenu de votre tableau avec Snap to Grid.

. Alignez précisément le contenu de votre tableau avec Snap to Grid. Reconnaissance de l'écriture manuscrite . Le texte manuscrit sur votre tableau peut être recherché, traduit et copié sous forme de texte.

. Le texte manuscrit sur votre tableau peut être recherché, traduit et copié sous forme de texte. Diagramme amélioré . Joignez des objets avec des lignes de connexion magnétiques qui peuvent être ancrées n'importe où, ce qui facilite la création de diagrammes et la mise en relation de vos idées.

. Joignez des objets avec des lignes de connexion magnétiques qui peuvent être ancrées n'importe où, ce qui facilite la création de diagrammes et la mise en relation de vos idées. Résultats mathématiques. Écrivez une expression de base ou scientifique avec un signe égal et vous verrez des résultats insérés ou suggérés en ligne sur votre tableau.

Refonte des paramètres iCloud

Paramètres iCloud repensés. Les paramètres iCloud ont été repensés pour faciliter la façon dont iCloud conserve la sauvegarde et la synchronisation du contenu de votre appareil. Voyez rapidement si la sauvegarde de votre appareil est à jour, activez des fonctionnalités premium, personnalisez votre expérience et prenez des mesures sur des recommandations personnalisées.

iCloud Mail

Nettoyage de la messagerie iCloud . Gardez encore plus le contrôle de votre boîte de réception grâce à une nouvelle collection d'outils de nettoyage puissants accessibles depuis l'application Mail, iCloud.com et les paramètres iCloud Mail.

. Gardez encore plus le contrôle de votre boîte de réception grâce à une nouvelle collection d'outils de nettoyage puissants accessibles depuis l'application Mail, iCloud.com et les paramètres iCloud Mail. Se désabonner et supprimer . Supprimez les expéditeurs indésirables dont vous ne voulez plus entendre parler. iCloud Mail vous aidera à vous désabonner des expéditeurs en masse, et tous les futurs e-mails de ces expéditeurs iront à la corbeille.

. Supprimez les expéditeurs indésirables dont vous ne voulez plus entendre parler. iCloud Mail vous aidera à vous désabonner des expéditeurs en masse, et tous les futurs e-mails de ces expéditeurs iront à la corbeille. Gérer les anciens e-mails. Créez des règles basées sur le temps qui vous aident à gérer votre boîte de réception et à économiser du stockage iCloud en supprimant les e-mails qui ne sont plus nécessaires. Ces règles tirent parti des nouvelles catégories de courrier pour permettre des actions de nettoyage telles que la suppression ou l'archivage automatique des e-mails promotionnels qui ne sont pas lus et qui ont plus d'un an.

Clavier

Sélecteur unifié . Le clavier emoji et le tiroir à autocollants sont combinés dans un sélecteur unifié, ce qui rend encore plus facile de trouver exactement ce que vous cherchez.

. Le clavier emoji et le tiroir à autocollants sont combinés dans un sélecteur unifié, ce qui rend encore plus facile de trouver exactement ce que vous cherchez. Autocollants en ligne et Memoji . Les autocollants et les Memoji peuvent être insérés en ligne avec du texte, tout comme les emoji.

. Les autocollants et les Memoji peuvent être insérés en ligne avec du texte, tout comme les emoji. Autocollants consultables . En plus des emoji, les autocollants sont désormais consultables dans le sélecteur unifié.

. En plus des emoji, les autocollants sont désormais consultables dans le sélecteur unifié. Clavier multilingue . Basculez de manière transparente entre deux langues dans un seul clavier pour une expérience de frappe prédictive bilingue. Le clavier multilingue prend également en charge QuickPath.

. Basculez de manière transparente entre deux langues dans un seul clavier pour une expérience de frappe prédictive bilingue. Le clavier multilingue prend également en charge QuickPath. Détection de la langue. Le clavier multilingue reconnaît la dernière langue que vous utilisiez dans les messages et passe automatiquement, donc si vous envoyiez un message à un ami en hindi et à votre famille en marathi, vous pouvez represser là où vous vous êtes arrêté.

Applications verrouillées et cachées

Applications verrouillées . Touchez et maintenez une application pour la verrouiller, protégeant son contenu contre l'accès par d'autres. De plus, le contenu de l'application n'apparaît pas en dehors de l'application verrouillée, comme dans la recherche ou les notifications.

. Touchez et maintenez une application pour la verrouiller, protégeant son contenu contre l'accès par d'autres. De plus, le contenu de l'application n'apparaît pas en dehors de l'application verrouillée, comme dans la recherche ou les notifications. Dossier d'applications cachées . Lorsque vous choisissez de masquer une application, elle est déplacée vers un dossier d'apps cachées verrouillé qui nécessite l'ouverture de Face ID, de Touch ID ou d'un code d'accès.

. Lorsque vous choisissez de masquer une application, elle est déplacée vers un dossier d'apps cachées verrouillé qui nécessite l'ouverture de Face ID, de Touch ID ou d'un code d'accès. Applications cachées . Pour plus de confidentialité, vous pouvez également masquer une application verrouillée. En plus des protections du verrouillage, l'icône et le nom de l'application n'apparaîtront pas sur l'écran d'accueil ou lorsque vous effectuez une recherche. Et vous ne recevrez pas de notifications de l'application sur l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil, de sorte que l'application ne sera pas révélée par inadvertance à d'autres personnes qui peuvent voir votre écran.

. Pour plus de confidentialité, vous pouvez également masquer une application verrouillée. En plus des protections du verrouillage, l'icône et le nom de l'application n'apparaîtront pas sur l'écran d'accueil ou lorsque vous effectuez une recherche. Et vous ne recevrez pas de notifications de l'application sur l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil, de sorte que l'application ne sera pas révélée par inadvertance à d'autres personnes qui peuvent voir votre écran. Authentification transparente. Ouvrez de manière transparente n'importe quelle application que vous avez verrouillée avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe.

Passer à iOS

Migration plus rapide . Passer à iOS a été repensé, ce qui rend plus rapide et plus facile la migration de vos données vers votre nouvel iPhone. Il existe d'autres façons de se connecter, de nouvelles catégories de migration et des informations utiles pour vous guider tout au long du processus.

. Passer à iOS a été repensé, ce qui rend plus rapide et plus facile la migration de vos données vers votre nouvel iPhone. Il existe d'autres façons de se connecter, de nouvelles catégories de migration et des informations utiles pour vous guider tout au long du processus. Migration câblée . Connectez votre téléphone actuel directement à votre nouvel iPhone avec un câble USB-C ou USB-C vers Lightning pour migrer vos données plus rapidement.

. Connectez votre téléphone actuel directement à votre nouvel iPhone avec un câble USB-C ou USB-C vers Lightning pour migrer vos données plus rapidement. Amélioration de la migration Wi-Fi . La migration Wi-Fi est plus rapide avec la prise en charge de vitesses allant jusqu'à 5 GHz et la possibilité d'utiliser le Wi-Fi sur votre iPhone pour se connecter à votre téléphone Android.

. La migration Wi-Fi est plus rapide avec la prise en charge de vitesses allant jusqu'à 5 GHz et la possibilité d'utiliser le Wi-Fi sur votre iPhone pour se connecter à votre téléphone Android. Conseils pendant la migration . Trouvez votre chemin autour de votre nouvel iPhone pendant la migration avec un ensemble de conseils qui vous aident à découvrir de nouveaux gestes et les fonctionnalités iOS les plus populaires.

. Trouvez votre chemin autour de votre nouvel iPhone pendant la migration avec un ensemble de conseils qui vous aident à découvrir de nouveaux gestes et les fonctionnalités iOS les plus populaires. Étiquettes double SIM . L'historique des appels est migré avec des étiquettes associées telles que Business ou Personal pour les doubles SIM afin que vous puissiez passer des appels à partir du même numéro que celui que vous utilisiez sur votre téléphone précédent.

. L'historique des appels est migré avec des étiquettes associées telles que Business ou Personal pour les doubles SIM afin que vous puissiez passer des appels à partir du même numéro que celui que vous utilisiez sur votre téléphone précédent. Migration des mémos vocaux. Les enregistrements vocaux sont migrés vers l'app Voice Memos ou stockés dans l'app Fichiers s'ils sont dans un format qui n'est pas pris en charge par Voice Memos.

Musique

SharePlay sur plus d'appareils. Désormais, il est plus facile pour tout le monde de contrôler la musique ensemble, que vous écoutiez sur un HomePod, une Apple TV ou un haut-parleur Bluetooth.

Téléphone

Enregistrements d'appels . Enregistrez des appels téléphoniques en direct ou des appels audio FaceTime directement depuis l'application Téléphone. Lorsque vous démarrez un enregistrement, l'application Téléphone annonce automatiquement que l'appel est enregistré, afin que personne ne soit surpris.

. Enregistrez des appels téléphoniques en direct ou des appels audio FaceTime directement depuis l'application Téléphone. Lorsque vous démarrez un enregistrement, l'application Téléphone annonce automatiquement que l'appel est enregistré, afin que personne ne soit surpris. Transcriptions d'appel . Les transcriptions des appels sont facilement enregistrées dans l'application Notes, ce qui vous permet de rechercher et de revoir rapidement ce qui a été discuté.

. Les transcriptions des appels sont facilement enregistrées dans l'application Notes, ce qui vous permet de rechercher et de revoir rapidement ce qui a été discuté. Recherche de l'historique des appels . Recherchez les appels précédents, les messages vocaux transcrits et les contacts en utilisant un large éventail de critères de recherche. Tapez un numéro, un nom ou un numéro d'appelant comme "plombier" ou "banque" pour récupérer instantanément l'historique des appels en temps réel. Effectuez une recherche dans Recents dans l'application Phone ou utilisez Spotlight Search pour faire apparaître rapidement des informations.

. Recherchez les appels précédents, les messages vocaux transcrits et les contacts en utilisant un large éventail de critères de recherche. Tapez un numéro, un nom ou un numéro d'appelant comme "plombier" ou "banque" pour récupérer instantanément l'historique des appels en temps réel. Effectuez une recherche dans Recents dans l'application Phone ou utilisez Spotlight Search pour faire apparaître rapidement des informations. Recherche par clavier . Utilisez le clavier du téléphone pour trouver et appeler rapidement les contacts existants en saisissant leur nom ou leur numéro. Le clavier alphanumérique reconnaît à la fois les chiffres et les lettres. S'il y a plusieurs options, appuyez pour voir plus de résultats classés par numéros et noms.

. Utilisez le clavier du téléphone pour trouver et appeler rapidement les contacts existants en saisissant leur nom ou leur numéro. Le clavier alphanumérique reconnaît à la fois les chiffres et les lettres. S'il y a plusieurs options, appuyez pour voir plus de résultats classés par numéros et noms. ● Vérification de l'identification de l'appelant en direct . De nouvelles API permettent aux développeurs comme Truecaller de récupérer des informations sur leurs serveurs et de fournir un identifiant d'appelant en direct pour les appels entrants, de manière à préserver la confidentialité.

. De nouvelles API permettent aux développeurs comme Truecaller de récupérer des informations sur leurs serveurs et de fournir un identifiant d'appelant en direct pour les appels entrants, de manière à préserver la confidentialité. Messagerie vocale en direct . La messagerie vocale en direct arrive dans d'autres régions. Nous ajoutons la prise en charge de l'anglais (Royaume-Uni, Australie, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Porto Rico), de l'espagnol (États-Unis, Mexique, Espagne, Porto Rico), du français (France), de l'allemand (Allemagne), du japonais (Japon), du chinois mandarin (continent, Taïwan, Macao), du cantonais (continental, Hong Kong, Macao) et du portugais (Brésil).

. La messagerie vocale en direct arrive dans d'autres régions. Nous ajoutons la prise en charge de l'anglais (Royaume-Uni, Australie, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Porto Rico), de l'espagnol (États-Unis, Mexique, Espagne, Porto Rico), du français (France), de l'allemand (Allemagne), du japonais (Japon), du chinois mandarin (continent, Taïwan, Macao), du cantonais (continental, Hong Kong, Macao) et du portugais (Brésil). Double SIM dans le centre de contrôle . Basculez facilement entre les cartes SIM, comme personnelles ou professionnelles, en quelques clics dans le Centre de contrôle.

. Basculez facilement entre les cartes SIM, comme personnelles ou professionnelles, en quelques clics dans le Centre de contrôle. Mode micro automatique. L'application Téléphone choisit maintenant le bon mode Micro pour vous. Si vous êtes dans un environnement bruyant, l'isolation vocale donnera la priorité à votre voix et bloquera les bruits ambiants. Si vous êtes dans un environnement calme, Wide Spectrum laissera les bruits ambiants non filtrés, permettant à votre voix et à tous les sons qui vous entourent d'être entendus.

Podcasts

Épurage du chapitre . Naviguez dans les chapitres de l'épisode au fur et à mesure que vous écoutez.

. Naviguez dans les chapitres de l'épisode au fur et à mesure que vous écoutez. Meilleur contrôle de la lecture . Réorganiser et supprimer les épisodes dans Continuer l'écoute.

. Réorganiser et supprimer les épisodes dans Continuer l'écoute. Partager à partir des transcriptions . Partagez un lien vers une heure spécifique du joueur ou une transcription.

. Partagez un lien vers une heure spécifique du joueur ou une transcription. Recherchez des suggestions au fur et à mesure que vous tapez. Commencez à taper votre terme de recherche et les termes de recherche suggérés, les émissions et les épisodes apparaîtront automatiquement.

Rappels

Intégration du calendrier . Vos rappels programmés s'affichent maintenant dans l'application Calendrier aux côtés de vos événements. Vous pouvez même créer et modifier vos rappels directement à partir de Calendrier, et ils se synchronisent directement avec vos listes de rappels.

. Vos rappels programmés s'affichent maintenant dans l'application Calendrier aux côtés de vos événements. Vous pouvez même créer et modifier vos rappels directement à partir de Calendrier, et ils se synchronisent directement avec vos listes de rappels. Liste récemment supprimée . Vos rappels supprimés restent dans une section récemment supprimée pour une référence ou une récupération facile.

. Vos rappels supprimés restent dans une section récemment supprimée pour une référence ou une récupération facile. Sous-tâches dans les listes intelligentes . Vos sous-tâches sont désormais disponibles dans Aujourd'hui, Planifié et d'autres listes intelligentes pour une référence rapide.

. Vos sous-tâches sont désormais disponibles dans Aujourd'hui, Planifié et d'autres listes intelligentes pour une référence rapide. Listes d'épicerie multilingues. Activez d'autres langues pour catégoriser vos listes d'épicerie dans Paramètres.

SharePlay

Demander à partager . Demandez à quelqu'un de partager son écran avec vous directement à partir de Messages ou lors d'un appel FaceTime, ce qui facilite la tâche en cas de besoin.

. Demandez à quelqu'un de partager son écran avec vous directement à partir de Messages ou lors d'un appel FaceTime, ce qui facilite la tâche en cas de besoin. Dessiner pour mettre en évidence . Appuyez et dessinez directement sur l'écran partagé avec vous, aidant vos amis et votre famille à effectuer les bonnes actions sur leur propre écran.

. Appuyez et dessinez directement sur l'écran partagé avec vous, aidant vos amis et votre famille à effectuer les bonnes actions sur leur propre écran. Télécommande . Demandez la permission de contrôler à distance leur appareil et prenez les mesures vous-même si vous avez besoin d'aider quelqu'un plus directement.

. Demandez la permission de contrôler à distance leur appareil et prenez les mesures vous-même si vous avez besoin d'aider quelqu'un plus directement. Confidentialité . Partage d'écran en toute tranquillité d'esprit. Seul un contact connu peut demander à contrôler votre écran. Vos actions sur votre appareil seront toujours privilégiées par rapport aux actions à distance.

. Partage d'écran en toute tranquillité d'esprit. Seul un contact connu peut demander à contrôler votre écran. Vos actions sur votre appareil seront toujours privilégiées par rapport aux actions à distance. iPhone à iPhone, iPad à iPad . La télécommande fonctionne entre l'iPhone et l'iPhone, ou entre l'iPad et l'iPad.

. La télécommande fonctionne entre l'iPhone et l'iPhone, ou entre l'iPad et l'iPad. SharePlay sur plus d'appareils. Désormais, il est plus facile pour tout le monde de contrôler la musique ensemble, que vous écoutiez sur un HomePod, une Apple TV ou un haut-parleur Bluetooth.

Astuces

Partage de conseils. Partagez des conseils utiles et des joyaux cachés avec d'autres à partir de l'application Tips.

Météo