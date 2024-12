Quelques nouveautés dans tvOS 18.3 sur Apple TV

1 com

Apple a lancé le programme bêta de tvOS 18.3 pour les développeurs en début de semaine, avec une sortie probable fin janvier, début février. Cette mise à jour apporte quelques changements mineurs à l'Apple TV, incluant une nouvelle fonctionnalité.

Support des robots aspirateurs

tvOS 18.3 ajoute le support des robots aspirateurs à l'application Maison sur Apple TV. Cette fonctionnalité permet de contrôler l'alimentation, les modes de nettoyage, le statut de l'aspirateur, du lavage et de la charge. Les aspirateurs peuvent également participer aux automatisations et aux scènes, et répondre aux commandes de Siri. C'était quelque chose d'attendue par les utilisateurs, Apple a pris son temps.

Modifications mineures

Suppression des économiseurs d'écran

Après l'ajout récent d'un économiseur d'écran Snoopy dans tvOS 18.2, Apple semble avoir annulé ou reporté d'autres catégories d'économiseurs d'écran prévus, comme ceux basés sur les séries et films d'Apple TV+ comme "Foundation" et les "Soundscapes" avec des sons relaxants. Les références à ces économiseurs d'écran ont été supprimées du code de tvOS 18.3.

Avis de vente numérique

Un nouvel avis dans l'application Apple TV informe que les achats peuvent être téléchargés de manière permanente sur des appareils comme l'iPhone, l'iPad, le Mac ou un PC, mais pas sur l'Apple TV ou autres appareils de streaming. Apple semble se blinder légalement en cas de litige.



Les mises à jour tvOS 18 sont compatibles avec tous les modèles d'Apple TV de 2015 et plus récents, bien que certaines fonctionnalités exigent la version 4K.