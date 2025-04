L'Apple TV 2025 pourrait être compatible avec le Wi-Fi 7

Une nouvelle génération d'Apple TV devrait faire son apparition d'ici la fin de l'année 2025, et selon plusieurs sources fiables, ce boîtier multimédia pourrait franchir un cap technologique important en intégrant la norme Wi-Fi 7, offrant ainsi des performances nettement supérieures pour le streaming et les jeux

Une puce Wi-Fi conçue par Apple

D'après les analystes Ming-Chi Kuo et Jeff Pu, spécialistes de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, tous les modèles d'iPhone 17 prévus cette année seront équipés d'une puce Wi-Fi 7 développée en interne par Apple. Mark Gurman de Bloomberg confirme cette tendance et ajoute que la prochaine Apple TV bénéficiera également d'une puce Wi-Fi maison.

Bien que Gurman ait mentionné que cette puce supporterait "au minimum" le Wi-Fi 6E, il semble peu probable qu'Apple développe deux puces Wi-Fi distinctes pour ses différents appareils. La logique voudrait que la firme de Cupertino uniformise sa technologie Wi-Fi sur l'ensemble de son écosystème 2025, ce qui plaide en faveur du Wi-Fi 7 pour la nouvelle Apple TV.

Un boost de performance pour le streaming

Le modèle actuel d'Apple TV 4K, lancé en 2022, prend en charge le Wi-Fi 6, avec un port Ethernet disponible sur la version haut de gamme. Le passage au Wi-Fi 7 représenterait une évolution majeure en termes de performances.

Cette nouvelle norme permet la transmission simultanée de données sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, offrant des vitesses théoriques maximales dépassant les 40 Gbps — soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E. Pour les utilisateurs, cela se traduirait par des débits plus élevés, une latence réduite et une connexion plus stable, particulièrement bénéfique pour le streaming en 4K HDR, les jeux en cloud et la réalité augmentée.

La nouvelle Apple TV devrait être commercialisée vers la fin de l'année 2025, probablement aux côtés d'autres produits Apple destinés au divertissement domestique comme des HomePod et un éventuel écran connecté "HomePad".



