Apple Vision Pro : le lancement à l'international pourrait être annoncé à la WWDC 2024

Depuis le 2 février 2024, l'Apple Vision Pro est exclusivement disponible aux États-Unis, ce qui ralentit fortement la part de marché de l'ordinateur spatial. L'attente à l'international va bientôt être terminée, Apple devrait rapidement révéler les pays qui seront dans la première vague de lancement. Selon un récent rapport de Ming-Chi Kuo, l'annonce du lancement international serait imminente et elle pourrait se faire lundi soir à l'événement d'ouverture de la WWDC 2024.

L'Apple Vision Pro en France, c'est plus qu'une question de semaines

Vous êtes impatient de pouvoir acheter l'Apple Vision Pro ou même de l'essayer dans un Apple Store près de votre domicile ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous, ces deux choses vont bientôt être possibles. Depuis plus d'un mois, les rumeurs s'enchainent les unes après les autres en nous expliquant que le lancement international de l'Apple Vision Pro est proche. Si nous n'avons pas eu vraiment d'indication jusqu'à aujourd'hui, un récent rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo nous donne plus d'informations sur le sujet.



D'après Kuo, l'annonce des pays concernés par le premier lancement international du Vision Pro pourrait avoir lieu à l'événement d'ouverture de la WWDC 2024, qui aura lieu le lundi 10 juin au soir. En ce qui concerne les expéditions des Apple Vision Pro, ils pourraient commencer avant la mi-juin, ce qui signifie que le processus démarrera dans la foulée après l'Apple Event du 10 juin.

L'analyste mentionne les pays suivants pour le lancement de l'Apple Vision Pro :

La France

Le Royaume-Uni

L'Allemagne

La Chine

Le Japon

Singapour

Les précédentes rumeurs annonçaient que l'Apple Vision Pro serait lancé dans moins de pays que la liste ci-dessus, mais Apple a potentiellement changé d'avis vu les stocks qui s'accumulent suite aux ventes en chute libre depuis le mois de mars aux États-Unis.



Kuo assure que les prévisions actuelles sur les livraisons mondiales pour 2024 restent identiques, Apple estime être dans la capacité de ventre entre 400 000 et 450 000 unités du Vision Pro à l'international, ce qui est tout à fait faisable vu l'engouement qu'il y a autour de l'appareil.



Pour ceux qui ont déjà un Apple Vision Pro entre les mains (suite à un achat sur Rakuten France) ou à un déplacement aux États-Unis, c'est une excellente nouvelle, car cela signifie qu'ils auront bientôt accès à l'App Store via leur Apple ID français, tout comme à visionOS en français ou encore au catalogue Apple TV+ via l'application Apple TV.

Vision Pro出貨調查更新:

本月中旬前已開始陸續出貨至非美國市場 (晚於先前預測的在WWDC 2024前),主要包括英國、法國、德國、中國、日本、與新加坡。目前對全球2024年出貨量預估不變,仍維持40-45萬部。



--

Vision Pro shipment survey update:

Shipments to non-U.S. markets, mainly the U.K.,… https://t.co/0tZdSlj7js — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2024

