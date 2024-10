Le nouveau Siri avec une dose d’IA générative pourrait être présenté à la WWDC 2024

Si vous utilisez régulièrement Siri, vous avez peut-être remarqué que l’assistant vocal a acquis un certain retard vis-à-vis de ses concurrents Google Assistant et Alexa qui sont largement plus performant. Ce retard devient encore plus gênant si on pense à ChatGPT qui est capable de répondre à toutes les demandes. Une rumeur mentionne une possible amélioration majeure de Siri, celle-ci serait présentée à la WWDC 2024 qui se tiendra en juin.

Siri dopé à l’IA, et si c’était la grosse nouveauté de cette année ?

Le célèbre assistant vocal d’Apple est sur le point de connaître une transformation majeure, avec des rumeurs indiquant que la firme de Cupertino s’apprête à dévoiler une version révolutionnaire et enrichie d’intelligence artificielle générative pour iOS 18, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2024. Cet événement, très attendu par les développeurs et clients, pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire de Siri.



L’origine de cette rumeur provient de l’utilisateur yeux1122 sur le réseau social coréen Naver. Cet utilisateur n’est pas un nom inconnu dans le monde des fuites, en particulier celles concernant Apple. Historiquement, ce leaker a été une source fiable de prévisions et de rumeurs entourant les produits d’Apple, ce qui confère à cette nouvelle un degré de crédibilité non négligeable. Toutefois, comme pour toute rumeur, une certaine prudence est de mise jusqu’à la confirmation officielle.

Améliorations attendues et impact potentiel

Le Siri nouvelle génération promet d’apporter une expérience utilisateur révolutionnaire. La capacité de mener des conversations naturelles (une caractéristique longtemps attendue et réclamée par les utilisateurs) devrait permettre une interaction plus fluide et intuitive. Au-delà de la simple reconnaissance vocale, cette version de Siri est censée comprendre et répondre avec une précision et une contextualisation améliorées, imitant davantage une conversation humaine réelle. En apprenant des interactions précédentes, Siri pourrait offrir des réponses et des suggestions plus adaptées aux préférences individuelles de chaque utilisateur, ce qui représente un pas de géant dans la création d’une expérience utilisateur vraiment personnalisée.



Selon des informations de Mark Gurman de Bloomberg, cette avancée technologique repose sur le modèle Ajax, un développement récent dans le domaine de l’IA. Cette technologie serait non seulement un moteur puissant pour Siri, mais elle promet également une intégration harmonieuse sur tous les appareils Apple avec iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 et autres. Cela signifie que les utilisateurs pourront bénéficier d’une continuité et d’une cohérence sans précédent dans leurs interactions avec Siri, que ce soit sur un iPhone, un iPad, un Mac ou même un HomePod. Une bonne chose pour l’enceinte connectée, car celle-ci est en difficulté dans ses ventes en partie à cause de Siri qui déçoit comparé à Alexa sur les enceintes Écho.



N'oublions pas non plus qu'Apple a publié Ferret son modèle d'IA multimodale.



