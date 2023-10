iOS 18 : plusieurs fonctionnalités à base d’IA générative sont prévues

Apple ne l’a jamais caché lors de ses récentes déclarations en public (celles de Tim Cook et des vice-présidents), l’intelligence artificielle générative est une « priorité » en interne. Avec la popularité croissante d’IA comme ChatGPT, Apple a pris conscience qu’il y a un retard qui s’est accumulé depuis le début de l’année, c’est en partie pour cela que les investissements sont nombreux. Selon une récente indiscrétion, les premiers résultats des projets en cours devraient tomber avec iOS 18 !

iOS 18 dopé à l’IA ?

D’après une récente indiscrétion, Apple pourrait franchir une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses appareils. Jeff Pu, un expert de Haitong International Securities à Hong Kong, suggère que la firme de Cupertino envisage d’adopter une technologie d’IA générative pour ses iPhone et iPad, potentiellement à l’horizon 2024.



Selon les prédictions de Pu, Apple envisagerait de mettre en place plusieurs centaines de serveurs dédiés à l’IA en 2023, avant d’augmenter ce chiffre en 2024. Cette stratégie pourrait refléter une combinaison de deux approches : l’une où l’IA serait hébergée dans le cloud et l’autre où elle traiterait directement les données sur les appareils des utilisateurs. Cette dernière serait en totale adéquation avec la philosophie d’Apple en matière de protection de la vie privée.

Si ces informations s’avèrent exactes, cela signifierait que la sortie d’iOS 18 et d’iPadOS 18 en 2024 pourrait coïncider avec l’introduction de ces fonctionnalités d’IA générative. Une des applications potentielles pourrait être l’intégration de grands modèles linguistiques avec Siri, permettant ainsi une meilleure automatisation de tâches complexes. Cette intégration serait d’autant plus puissante si elle s’allie à l’application Raccourcis, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience enrichie et personnalisée.



Cependant, malgré ces avancées potentielles, certains experts, dont l’analyste renommé Ming-Chi Kuo, suggèrent qu’Apple accuse un certain retard dans le domaine de l’IA générative par rapport à ses concurrents. Même si un plan est élaboré pour 2024, sa mise en œuvre effective pourrait être repoussée à 2025 ou au-delà.



Même si les analystes et leakers ne sont pas tous d’accord, ce que l’on sait déjà, c’est que l’IA générative intéresse Apple et que tôt ou tard, une masse de fonctionnalités et services « dopé » à l’IA vont voir le jour, ce n’est qu’une question de mois ou d’années au plus tard.



