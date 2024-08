iOS 18 : l'IA générative permettra de créer ses propres emojis

Si on regarde le catalogue d'emojis proposés sur iOS ces dernières années, on remarque que globalement, il est très complet. On retrouve des emojis pour exprimer ses émotions, pour parler d'un animal, d'un objet, d'une activité... Cependant, il manque toujours certains emojis. Comme il est difficile de satisfaire tout le monde, Apple projette de fournir aux utilisateurs d'iOS 18 la possibilité de créer eux-mêmes leurs emojis. Pour cela, l'entreprise ferait appel à une tendance du moment : l'intelligence artificielle générative.

La création d'emojis en fonction de ce que vous envoyez par message

Dans un récent rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, on apprend qu'Apple va bientôt proposer une nouvelle fonctionnalité dans iOS 18 qui risque de connaître un énorme succès : la création d'emojis avec le soutien de l'IA générative. Avec cette méthode, Apple permettrait à tous les utilisateurs qui ont installé iOS 18 d'utiliser leurs propres emojis, en plus de ceux qui existent déjà.



Le principe de fonctionnement est simple. Quand vous discuterez avec un proche sur des messageries instantanées comme iMessage, un logiciel développé par Apple et boosté à l'IA observera chaque mot que vous écrivez pour vous créer un emoji personnalisé à la volée.

La puissance de ce système sera l'instantanéité, vous n'aurez pas besoin de vous rendre à un endroit précis sur l'iPhone pour écrire l'emoji que vous souhaitez utiliser, tout se fera automatiquement pendant que vous écrivez un message.



Cette démarche existe déjà sur iOS 17 et les versions antérieures, mais qu'avec des emojis qui ont été ajoutés par Apple. En effet, quand vous écrivez par exemple le mot "France", un drapeau français s'affichera directement dans les suggestions de mots en haut du clavier. La stratégie avec les emojis créés par IA pourrait être exactement la même, avec un léger temps de latence dans l'affichage, car il sera nécessaire de patienter que l'IA générative crée l'emoji en arrière-plan.



Cette nouveauté qui devrait concerner iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 s'inscrira dans la liste des nombreuses fonctionnalités IA qui débarqueront dans les nouvelles mises à jour. Pour avoir plus d'informations, il faudra bien sûr attendre la WWDC 2024 prévue le 10 juin.