iOS 18 demandera le consentement pour utiliser l'IA générative

Ce n'est un secret pour personne, Apple devrait inclure de nouvelles fonctions dans iOS 18 et d'autres systèmes d'exploitation propulsées par l'intelligence artificielle générative. Pour aller vite, et ne pas se faire distancer, la firme a signé avec OpenAI. Sans la pleine maîtrise, la firme dirigée par Tim Cook a prévu quelques garde-fous pour ses clients, notamment en en faisant des services "opt-in" dixit Bloomberg, autrement dit en demandant explicitement le consentement.

Des accords avec ses rivaux

Apple travaille depuis des mois sur un partenariat avec OpenAI pour intégrer sa technologie ChatGPT dans iOS 18, l'accord ayant été tout récemment conclu pour les iPhones et autres appareils Apple. Il sera officialisé la semaine prochaine, lors de la conférence WWDC 24. Toutefois, la décision de donner le feu vert à l'accord n'a pas été facile à prendre. Les dirigeants se seraient inquiétés de l'atteinte à la réputation de l'entreprise en cas de compromission du chatbot, certains ayant même une « aversion philosophique » pour ce genre de choses.



Cependant, Apple a estimé que l'attente des consommateurs était trop grande pour faire l'impasse dessus cette année. Si une partie des fonctionnalités seront gérées en interne, et en local sur l'appareil, Apple a du externaliser la fonction de chatbot. Pour se démarquer, Apple devrait docn proposer l'IA générative comme un service facultatif, les consommateurs auront le choix de l'utiliser ou non.



Mais Apple est également en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini dans ses systèmes d'exploitation. Ainsi, Apple pourrait proposer un certain nombre de chatbots tiers dans ses systèmes d'exploitation, selon le rapport d'aujourd'hui, citant des personnes familières avec le sujet.



Apple travaillerait donc avec son ennemi numéro 1, Google, avec qui elle a déjà un accord à 20 milliards pour le moteur de recherche par défaut, et OpenAI, un autre géant qui lorgnera forcément sur certains secteurs d'Apple et de Google, à terme.

Apple a pris du retard

La décision d'Apple de s'associer à une autre entreprise pour proposer des fonctions d'IA avancées serait intervenue après un échec dans la conception de sa propre intelligence artificielle. On sait qu'Apple a travaillé sur son propre modèle de langage étendu (LLM), l'algorithme qui sous-tend l'IA générative, et a constaté qu'il pouvait alimenter des fonctionnalités dans iOS 18 telles que la transcription de mémos vocaux, l'édition de photos, les nouvelles capacités de recherche de Safari et les réponses automatiques de Message. Cependant, Apple aurait réalisé « très tôt » que des concurrents comme Google et OpenAI étaient « très en avance dans le domaine des chatbots et de l'assistance à la volée ».



Dans iOS 18, tout ce qui sera traité sur l'appareil, notamment les aides à la productivité citées plus haut et Siri, devrait fonctionner sur l'appareil, tandis que les fonctions d'IA plus avancées s'appuieront sur des serveurs. C'est peut-être là que la technologie d'OpenAI a le plus de chances d'entrer en jeu. Mais cet accord est provisoire pour Apple, qui entend évidemment tout faire elle-même le plus vite possible.



La firme a l'habitude de ce genre de choses, aussi bien sur le logiciel que le matériel. Après tout, elle a évincé Intel pour les processeurs au profit des siens, beaucoup plus performants, alors pourquoi pas l'IA.



En outre, le rapport du jour affirme qu'Apple voit plus loin avec sa propre IA générative, notamment pour piloter des appareils robotiques qu'elle est secrètement en train de développer. Il s'agirait d'un bras robotique de table doté d'un écran semblable à celui d'un iPad, ainsi que d'un aspirateur capable de suivre les utilisateurs et de s'acquitter de tâches ménagères. On parle aussi de nouveaux AirPods avec de vraies nouveautés pour la santé et aider les malvoyants.