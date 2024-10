Après Google, Apple discute avec Baidu pour intégrer son IA dans iOS 18 (màj)

En début de semaine, nous apprenions qu'Apple était en pourparlers avec Google pour l'octroi d'une licence de Gemini, son intelligence artificielle générative. L'idée étant d'alimenter certaines fonctions d'IA dans iOS 18 sur iPhone. La société aurait également discuté avec OpenAI au sujet d'un éventuel accord, mais aussi une société chinoise.



Apple n'a pas encore conclu de partenariat en matière d'IA générative avec la société chinoise Baidu, selon un rapport du China Daily citant des sources familières avec le sujet. Mais le média confirme les pourparlers.

Baidu s'attaque à Apple

En effet, selon nos confrères du Wall Street Journal, la société dirigée d'une main de maître par Tim Cook a également discuté avec Baidu pour obtenir une licence sur ses modèles. Non pas qu'elle souhaiterait se passer des deux autres géants cités, mais Apple pourrait ne pas avoir le choix. La législation chinoise exige que les grands modèles de langage soient approuvés par l'autorité de régulation avant d'être autorisés à être utilisés. Autrement dit, la Chine fait du protectionisme et promeut ses propres services. C'est la même chose qu'en Inde et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. L'Europe n'est toujours pas dans cette optique.



Pour information, le régulateur chinois a approuvé plus de 40 modèles jusqu'à présent, dont le robot Ernie de Baidu. Tous, sans exception, sont développés sur place. Gemini, par exemple, n'a pas reçu l'approbation des autorités chinoises ; le pare-feu du pays bloque d'ailleurs l'accès à Google.com. Le géant américain n'a donc pratiquement aucune présence en Chine. ChatGPT d'OpenAI n'est pas non plus disponible en Chine.

Apple est pressée

À l'heure actuelle, Apple n'aurait pas encore conclu d'accords avec des fournisseurs d'IA générative. Les discussions sont en cours et devraient aboutir avant la WWDC 24 de juin. iOS 18 devrait inclure de nombreuses fonctionnalités basées sur l'IA, certaines tâches étant gérées sur l'appareil et d'autres étant confiées à des modèles tiers fonctionnant via Internet.



Comme toujours, iOS 18 sera annoncé début juin, avec version bêta destinée aux développeurs publiée dans la foulée. Tout l'été, Apple y ajoutera des fonctionnalités, avant une sortie de la version finale d'iOS 18 en septembre, aux côtés des iPhone 16.



L'IA pourrait apporter, enfin, de grandes évolutions à Siri, mais aussi à Messages, Mail, Plans et plus encore. Traduction en temps réel, complétion de texte, questions complexes,