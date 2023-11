Google ravi de travailler avec Apple pour intégrer RCS sur l'iPhone

Suite au revirement d'Apple, qui a déclaré qu'elle allait finalement ajouter le support RCS à l'iPhone l'an prochain, Google a fait une déclaration pleine d'entrain.



Google se dit "heureux de voir Apple faire son premier pas aujourd'hui en adoptant le RCS". Le géant du web a finalement eu gain de cause, certainement aidé par la loi DMA de l'Union européenne, après avoir vivement critiqué l'absence de RCS sur l'iPhone pendant des années. Selon Google, ce manque dégrade l'expérience de la messagerie pour les utilisateurs d'Android. En fait, la dernière campagne "Get The Message" de septembre a assimilé l'iPhone à un bipeur parce qu'il ne prenait pas en charge la norme moderne.

Rendez-vous à la sortie d'iOS 18

En attendant l'intégration du RCS dans iOS 18, Google "a hâte de travailler" avec Apple pour mettre en œuvre ce système sur iOS d'une manière qui fonctionne bien pour tout le monde".

Chacun mérite de communiquer avec les autres de manière moderne et sécurisée, quel que soit son téléphone. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec le secteur de la téléphonie mobile pour accélérer l'adoption du RCS, et nous sommes heureux de voir Apple faire le premier pas aujourd'hui en adoptant le RCS. Nous nous félicitons de la participation d'Apple à nos travaux en cours avec la GSMA pour faire évoluer le RCS et rendre la messagerie plus équitable et plus sûre, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour mettre en œuvre ce système sur iOS d'une manière qui fonctionne bien pour tout le monde.

Comme à son habitude, Apple n'a encore fourni de détails précis sur la mise en œuvre, mais a rappelé les mérites de fonctionnalités telles que les accusés de réception, les images et les vidéos en haute résolution, de meilleures conversations de groupe, ainsi qu'une fonction de partage de localisation. Il s'agit du remplaçant du SMS.

Apple a déclaré vouloir travailler avec les membres de la GSM Association pour ajouter un chiffrement fort à la spécification RCS. La déclaration d'hier soir a permis de mettre en avant iMessages comme "l'expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d'Apple". Toutefois, la prise en charge prévue par la mise à jour iOS 18 de l'année prochaine sera "la norme [RCS Universal Profile] telle qu'elle est actuellement publiée par la GSM Association".



À l'heure actuelle, Google dispose de sa propre implémentation chiffrée de bout en bout (E2EE) avec l'application Messages sur Android, qui fonctionne avec les conversations individuelles et les conversations de groupe. Pour information, la mise en œuvre de cette dernière a pris un peu moins de deux ans.