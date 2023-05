Mercedes-Benz va intégrer la connectivité iPhone et Apple Watch dans sa nouvelle Classe E

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles font tout pour attirer les utilisateurs Apple, cela passe par le support de CarPlay et maintenant par une clé de voiture numérique qui sera à ajouter sur l'iPhone et l'Apple Watch. Mercedes-Benz a été convaincu par cette idée d'Apple et souhaite absolument la proposer dans sa dernière berline Classe E.

Apple a vendu la mèche

Selon un récent tweet de Nicolás Álvarez (via @aaronp613), Apple a récemment modifié les fichiers de configurations back-end pour la fonctionnalité de clé numérique dans Apple Wallet sur iOS 16. En effet, la firme de Cupertino mentionne désormais un nouveau partenaire : Mercedes-Benz. Le constructeur automobile va rejoindre ses concurrents BYD, Genesis, Hyundai et Kia qui proposent déjà à leurs clients de déverrouiller leur voiture avec leur iPhone ou leur Apple Watch.

Normalement, la fonctionnalité CarKey devrait être intégrée dans la dernière berline de Classe E de Mercedes-Benz, ce qui signifie que les clients pourront verrouiller, déverrouiller et démarrer leur voiture depuis l'application Apple Wallet de leur iPhone et de leur Apple Watch, la clé physique pourra ne jamais intervenir. Le processus sera évidemment sécurisé par Face ID ou Touch ID afin d'éviter le vol de votre voiture en plus de votre iPhone si cela arrive.



En avril, Mercedes-Benz a annoncé par communiqué de presse que la nouvelle berline Classe E serait dotée de cette fonction de clé numérique sur iOS et watchOS, cela sera inclus dans l'ensemble KEYLESS-GO Comfort. La clé numérique de la Classe E peut être utilisée par 16 personnes différentes en même temps, l'utilisateur principal aura la possibilité de déléguer divers privilèges à certains utilisateurs, comme le simple fait d'autoriser l'accès à la voiture ou l’accord de la conduire.