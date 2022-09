Apple produit déjà l'iPhone 14 en Inde, mais va devoir intégrer le GPS NavIC

Apple a officiellement commencé à fabriquer le nouvel iPhone 14 en Inde, d'après un communiqué de la société auprès de TechCrunch. C'est la première fois qu'Apple commence à produire localement une nouvelle gamme d'iPhone en Inde au cours de la même année civile que sa sortie. Mais dans le même temps, le gouvernement indien exige que les smartphones d'Apple, Samsung et Xiaomi intègre en 2023 le système de navigation par satellite indien NavIC.

La production a démarré

"Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde", a confirmé un porte-parole d'Apple. Si vous vous inquiétez de savoir si les appareils seront toujours d'aussi bonne qualité, il faut savoir que Foxconn est toujours à la manoeuvre, mais cette fois dans son usine de Sriperumbudur, près de Chennai. Les premiers iPhone produits localement seront mis en vente en Inde dans le courant de l'année.



Pour le quatrième trimestre de cette année, les analystes de JP Morgan affirment qu'Apple et Foxconn espèrent fabriquer environ 1 million d'iPhone 14 et iPhone 14 Plus par mois dans le pays, soit environ 5 % du volume total.



Encore une fois, l'un des éléments les plus remarquables de cette annonce est le court laps de temps entre le premier lancement de l'iPhone 14 en septembre et le début de la production en Inde, comparé aux autres années où il fallait attendre jusqu'à six mois.



Pour l'instant, Apple ne produit en Inde que les modèles standard de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus. L'iPhone 14 Pro que l'on vient de tester et l'iPhone 14 Pro Max sont toujours fabriqués exclusivement en Chine.

Le système satellitaire indien

De l'autre côté, on apprend aujourd'hui que le gouvernement indien va intensifier la promotion du système local de navigation par satellite NavIC, et exiger des fabricants de téléphones mobiles qu'ils prennent en charge ce dernier dans les nouveaux appareils vendus dans le pays à partir de l'année prochaine. Les autorités indiennes ont déclaré que cette mesure vise à éliminer la dépendance à l'égard de la navigation par satellite étrangère, en particulier pour les "secteurs stratégiques".



L'Inde fait pression sur les géants de la technologie pour que les smartphones soient adaptés à ses propres systèmes de navigation dans les mois à venir, ce qui inquiète des entreprises comme Apple, Samsung et Xiaomi qui craignent des hausses de prix et des perturbations car les changements nécessitent des ajustements matériels.



La Chine, l'Union européenne (, le Japon et la Russie ont tous leurs propres plans de navigation internationaux ou régionaux pour rivaliser avec le GPS américain. L'utilisation de NavIC en Inde a été minimale depuis le début de son exploitation en 2018, d'où le coup de "pouce" du gouvernement.



Lors de réunions à huis clos en août et en septembre, des représentants d'Apple, de Xiaomi, de Samsung Electronics et d'autres entreprises s'y sont à nouveau opposés, invoquant des surcoûts importants d'après le rapport de IT News. Logique.