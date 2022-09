Notre test du nouvel iPhone 14 Pro : succès garanti !

Après un peu plus d'une semaine entre nos mains, il est temps de vous partager notre avis sur le tout nouvel iPhone 14 Pro, un appareil qui nous a impressionné à bien des égards. Maintenant que nous maîtrisons la bête, nous avons décidé de vous faire un petit retour d'expérience, notamment sur les nouveautés apportées par le cru 2022. Selon l'iPhone que vous avez, vous saurez si vous devez (ou non) craquer pour le dernier modèle.

Notre avis sur l'iPhone 14 Pro

Avant de se lancer, précisons que cet article a pour unique objectif de donner un avis "personnel" des nouveautés apportées par l'iPhone 14 Pro et non de faire un énième résumé de ses caractéristiques ou des points déjà présents sur l'iPhone 13 Pro. En effet, une partie de la fiche technique était déjà présente lors du test de l'iPhone 13 Pro, comme l'écran 120 Hz. Je n'ai pas testé la détection d'accident, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. 😅



Si vous souhaitez avoir un maximum d'infos sur l'iPhone 14 Pro, n'hésitez pas à cliquer sur les articles ci-dessous, vous devriez être servis. Bonne lecture.

Dynamic Island : une euphorie justifiée

Commençons par LA plus grosse nouveauté de cet iPhone 14 Pro, la Dynamic Island. Si nous pensions tous qu'Apple allait simplement remplacer l'encoche par une pilule comme le font les smartphones Android depuis plusieurs années, c'était en réalité mal connaître la pomme.



Une fois de plus, Apple se démarque avec un coup de génie côté logiciel (n'en déplaise à Samsung) pour apporter une nouvelle expérience à ses utilisateurs. Disons-le clairement, l'intégration de la Dynamic Island dans l'iPhone 14 Pro est une réussite.



Dès mes premières heures d'utilisation, j'ai eu à faire à Dynamic Island. Lorsque j'ai lancé une musique, elle s'est affichée à cet endroit, pareil pour le minuteur ou encore les podcasts. Idem lorsque l'on reçoit un appel, que l'on paye avec son iPhone, qu'on lance une navigation via Apple Plans, que l'on branche ses AirPods... Cette partie de l'écran prend vie et rend l'expérience iPhone encore plus agréable et surtout novatrice pour les habitués que nous sommes.



Manque plus que l'arrivée en fin d'année des activités en direct pour les fans de sport et suivre un match en temps réel sur iPhone 14 Pro sera une expérience unique, proposée nulle part ailleurs.

Seul petit bémol, le logo 4G/5G en haut à droite n'est plus affiché en permanence sur l'écran. Par exemple, si vous lancez une musique en streaming et que vous revenez à l'écran d'accueil, vous verrez que le logo 4G ou 5G a disparu pour laisser toute la place à Dynamic Island. Problème, le logo disparaît également lorsque vous êtes dans une zone ou vous ne captez pas du tout de réseau. Cela peut donc laisser croire que vous n'avez plus de connexion alors que ce n'est pas le cas. Néanmoins, une fois que l'on a compris, on finit par s'y faire sans souci.



À noter que ce n'est pas le cas lorsque vous êtes en wifi, car c'est le logo des quatre barres pour la qualité de connexion des appels qui disparaît tandis que le logo wifi reste présent sur l'écran. Voici un petit exemple animé de la nouvelle encoche :

Always-on : l'écran qui ne s'éteint jamais

Quand on a fini de jouer avec son nouvel iPhone et les animations de la Dynamic Island, on se dit qu'il est temps de faire une pause et de verrouiller son smartphone. Oui, mais voilà, l'iPhone 14 Pro ne s'éteint jamais, ou presque.



Pour le coup, je dois avouer que cela donne une sensation plutôt étrange au départ. Étant donné qu'Apple a fait le choix d'afficher tout l'écran (fond d'écran compris) et de seulement l'assombrir comme si on avait baissé la luminosité au maximum, il peut arriver de croire de temps en temps que l'iPhone n'est pas verrouillé.



Une fois de plus, ce n'est qu'une question d'habitude et on ne se trompe plus du tout au bout de quelques jours d'utilisation. Pour la partie pratique, j'ai relevé plusieurs cas précis. Au-delà d'apercevoir ses notifications sans toucher son écran, le fait d'avoir constamment l'heure sous les yeux est également un plus (de mon point de vue). Un petit coup d'œil suffit pour vérifier ces informations et cela donne en réalité l'effet inverse de ce que certaines personnes pensaient lors de l'annonce de ce nouveau mode d'affichage.

always-on à gauche et écran verrouillé à droite

Pour ma part, ne plus toucher mon iPhone pour voir les notifications, le widget météo ou l'heure me permet d'être plus concentré sur ce que je fais, comme la rédaction d'un article par exemple. Auparavant, le simple fait de tapoter mon écran pour apercevoir les alertes me donnait l'envie de prolonger mon geste et de le déverrouiller pour les consulter. C'est désormais terminé avec l'écran always-on de l'iPhone 14 Pro.



Petite mention spéciale aux widgets qui, il est vrai, ne sont pas indispensables, mais permettent, eux aussi, de valider mon point de vue développé ci-dessus. Grâce à eux, vous pouvez avoir de multiples infos comme la livraison de votre colis, la température, le % de batterie, le nombre de nouveaux articles iSoft que vous n'avez pas encore lus..., une fois de plus sans toucher à votre iPhone.



Précisons que l'activation du mode de concentration Repos permet de rapidement désactiver l'always-on et donc d'avoir un écran complètement éteint durant la nuit. Une astuce bien pratique même si elle oblige à se servir des modes de concentration, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde.

Le capteur 48 Mpx : plus destiné aux pros

L'iPhone 14 Pro tient bien son nom. S'il est exact que la plupart des ajouts "Pro" peuvent être utilisés par tout le monde, le capteur 48 Mpx est pour le coup bel et bien orienté vers les professionnels de la photo, de par son utilisation exclusive avec le mode ProRAW.



D'ailleurs, le mode ProRAW n'est pas activé par défaut. Il faut se rendre dans Réglages > Appareil Photo > Format pour valider l'option qui permet de l'afficher en haut à droite lorsque vous êtes sur le point de prendre un cliché.



Pour être tout à fait franc, n'étant pas un expert dans le domaine, je n'ai pas poussé très loin mon utilisation des photos 48 Mpx ProRAW, d'autant plus que c'est dans le traitement post-prise que la différence commence à se faire sentir. Petit rappel sur le poids d'un fichier dans ce format où un seul fichier pèse en moyenne 70 à 80 Mo selon Apple, chose que nous avons pu confirmer lors de notre séance photos (cf plus bas).

Autre nouveauté, cette fois-ci testée à de multiples reprises, le mode Action lors d'une prise vidéo. Comme indiqué par Apple lors du keynote, le fait d'activer ce mode (petit bouton en haut à gauche sur l'interface de l'appareil photo), permet de stabiliser au maximum la caméra.

C'est simple, ce mode donne l'impression que vous bougez au ralenti lorsque vous visualisez la vidéo finale alors qu'en réalité, vous étiez en train de courir lors de la prise de celle-ci. Bluffant et maîtrisé par Apple. L'iPhone 14 de base possède aussi cette fonction.



Les photos prises avec l'iPhone 14 Pro sont similaires à celles effectuées avec l'iPhone 13 Pro. Elles sont parfois un peu plus froides et à d'autres moments c'est l'inverse. Quelques détails (c'est très léger) peuvent parfois être plus nets mais dans l'ensemble, vous ne verrez pas une grande diférence.



L'ajout de l'autofocus sur la caméra avant (selfie) et les diverses améliorations au niveau de la luminosité permettent d'obtenir des clichés lumineux mais pas forcément plus beaux que ceux de l'année dernière. En même temps, le rendu était déjà de qualité.



Pour le reste, le mode portrait, le mode cinématique 4K 24 ips (mode film) ainsi que le nouveau zoom x2 fonctionnent parfaitement. Il y a de quoi s'amuser. Désolé de ne pas vous partager de vidéos démonstratives, mais voici tout de même une sélection de clichés réalisés avec l'iPhone 14 Pro. Nous ne pouvons évidemment pas mettre en ligne des photos plus de 70 Mo, il est donc difficile de vous faire une idée de la richesse de ce genre de clichés. Nous avons tout de même proposé divers cas dont un recadrage post-prise. Pour le commun des mortels, l'appareil 48 mégapixels n'est finalement pas très utile selon nous.

Exemples de photos

Bâtiments téléobjectif zoom x2:

Bâtiments sans zoom :

Bâtiments ultra large :



Immeuble 12 Mp :

Immeuble 48 Mp :



Immeuble 12 Mp recadré :

Immeuble 48 Mp recadré :

Nature :

A16 Bionic : de la puissance à ne plus savoir qu'en faire

Réservée aux modèles Pro, la puce A16 Bionic est un monstre de puissance. Comme chaque année, Apple réussi à repousser les limites dans le domaine, et nous pouvons le confirmer sans problème.



En termes de fluidité, le fleuron d'Apple est toujours aussi dynamique même lorsqu'on le pousse dans ses retranchements. En lancant la navigation GPS, Youtube, Instagram, un jeu, l'application de la banque et un fichier volumnieux dans Numbers, l'iPhone 14 Pro ne perd pas le rythme. Dire que pour nous vendre l'iPhone 18 Apple nous expliquera que le modèle de 2022 n'est plus capable d'effectuer toutes les nouvelles tâches...



C'est simple, vous jouez aux jeux les plus gourmands comme COD Mobile, Clash of Clans ou encore Genshin Impact et l'iPhone ne surchauffe pas. Un mélange entre puissance et optimisation qui offre un confort d'usage supplémentaire par rapport à l'iPhone 13 Pro qui avait tendance à faire office de radiateur parfois, même s'il faut reconnaître qu'il gérait très bien ces situations par rapport à certains concurrents. Et que dire de l'écran 120 Hz qui avait été intronisé sur l'iPhone 13 Pro et qui procure toujours une sensation de fluidité hors-pair.

Pareil sur des applications comme iMovie ou Google Photos. Vous pouvez faire du montage vidéo et empiler les clips les uns après les autres sans vous soucier d'une potentielle chauffe de la batterie. Un peu comme les Mac M1 et Mac M2...

Un poids identique au 13 Pro et une bonne autonomie

Sur ce point-là, rien de révolutionnaire, juste un simple constat de stabilité. Malgré ses objectifs arrière encore plus massifs (on frôle la démesure), l'iPhone 14 Pro n'est pas plus lourd en main que son prédécesseur. Il est bien évidemment plus présent qu'un iPhone 14, mais toujours à un poids agréable pour l'utiliser à une main. À vérifier pour les petites mains...



De même pour l'autonomie qui reste bonne selon votre utilisation. Si votre temps d'écran quotidien ne dépasse pas les 5 à 6h (en utilisation classique), vous devriez pouvoir tenir une journée entière.

Si comme moi, vous êtes plus sur du 10-12 heures avec le GPS, la prise de photos, les réseaux sociaux et la lecture de vidéos sur YouTube, il faudra passer par la case recharge en fin de journée.



Néanmoins, on note l'excellent travail d'Apple dans ce domaine qui avec sa dalle OLED 1 Hz-120 Hz réussit à garder une très bonne autonomie avec le mode always-on activé. Quelle est loin l'époque où l'iPhone était moqué pour son autonomie.



Point négatif tout de même, la recharge est toujours lente comparée aux concurrents. Comptez 30 minutes pour récupérer 45% de batterie et 1 h 30 minimum pour revenir à 100%. Espérons des progrès dans les années à venir, peut-être dès l'année prochaine avec l'arrivée de l'USB-C sur les iPhone 15.

Conclusion : l'iPhone 14 Pro apporte un vent de fraîcheur

Pour conclure, l'iPhone 14 Pro est le smartphone idéal pour passer à la nouvelle ère du téléphone selon Apple. Bien évidemment, si vous possédez un iPhone 12 Pro ou un 13 Pro, nous vous conseillons d'attendre l'année prochaine ou encore celle d'après pour changer. En revanche, si vous êtes sur un iPhone 11 Pro ou un modèle antérieur, le passage à l'iPhone 14 Pro vous offrira à coup sûr l'effet "waouh" recherché par Apple.



Du côté des points négatifs, outre l'absence d'une option plus petite (l'iPhone 14 mini n'existe pas), Apple a sensiblement augmenté ses prix en Europe à cause de l'inflation globale. À plus de 1300 euros, l'iPhone 14 Pro commence à être un produit de luxe...



Enfin, pour terminer, je tenais à réaffirmer mon admiration pour le nouveau coloris noir sidéral de l'iPhone 14 Pro. Ce côté plus sombre que les iPhone gris anthracites d'avant lui donne un aspect bestial et somptueux et surtout ultra-premium, un peu comme à l'époque de l'iPhone 5... Attention cependant aux traces de doigts !



N'hésitez pas, vous aussi, à nous transmettre votre retour d'expérience et vos premières sensations depuis que vous possédez l'iPhone 14 Pro. Conquis ou déçu ?

