Samsung est jaloux d'Apple

C'est reparti pour un tour... Suite à l'annonce des iPhone 14 par Apple, Samsung vient de tweeter pour dénigrer en douceur le peu d'innovations apportées par le géant californien.

C'est de bonne guerre !

Si ça ce n'est pas de la jalousie... Ce mercredi 7 septembre, Apple a présenté ses nouveaux iPhone. Lors de la Keynote, nous avons pu découvrir Dynamic Island et le nouveau capteur 48 Mpx de l'iPhone 14 Pro qui ont fait l'unanimité auprès des fans de la marque sur les réseaux sociaux.



Une mise en avant qui n'est visiblement pas du goût de Samsung qui ne comprend pas l'engouement autour de ces deux nouveautés. Via une série de trois courts clips vidéo, le compte twitter officiel Samsung Mobile US a décidé de se moquer une nouvelle fois d'Apple.



Sur les deux premiers, nous pouvons apercevoir les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold avec la mention "Qu'est-ce que c'est Apple ?". Une façon détournée de critiquer la pomme qui ne souhaite toujours pas se lancer dans le domaine du smartphone pliant et surtout de rappeler que les Galaxy Z sont "une vraie innovation avec effet waouh" contrairement à Dynamic Island.

Sur la troisième vidéo, Samsung envoi une nouvelle pique à Apple sur le capteur 48 Mpx avec la mention "48 Mpx ? Tu y es presque Apple !", sous-entendu, il va falloir encore travailler pour rattraper le retard sur les 108 mégapixels proposés par le Galaxy S22.



Comme indiqué plus haut, c'est loin d'être la première fois que Samsung propose une communication marketing en se comparant à Apple. Tim Cook et ses équipes doivent bien évidemment sourire en voyant ceci, étant donné que cela démontre la puissance de l'iPhone à travers le monde. Fort heureusement, les tweets n'ont pas été faits depuis un iPhone, comme c'était le cas il y a quelques années.



Trouvez-vous que c'est de bonne guerre cette communication de Samsung ou au contraire de la jalousie mal placée face à la puissance d'Apple et de l'iPhone qui peut enflammer la toile avec moins d'innovation que les autres ?